Sau chuỗi tăng vào đầu năm, giá gạo trong thời gian gần đây liên tục giảm. Giá gạo Việt đang giảm mạnh xuống còn 385 USD/tấn (loại 5% tấm), mức thấp nhất trong vòng gần 2 năm trở lại đây.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), giá gạo 5% tấm của Việt Nam trong tháng 7 giữ ở mức 390 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2020. Bước sang tháng 8, giá gạo xuất khẩu tiếp tục giảm, đặc biệt trong phiên ngày 19/8, gạo loại 5% đã giảm xuống 385 USD/tấn. So cùng thời điểm này năm ngoái (với mức giá trung bình 485 USD/tấn), gạo xuất khẩu hiện tại thấp hơn gần 100 USD/tấn

Không chỉ gạo của Việt Nam, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ trong tuần vừa qua cũng đã giảm xuống mức thấp do cầu thị trường yếu. Hiện gạo 5% tấm của Ấn Độ ở mức 352 - 356 USD (giảm mạnh so với mức 383 USD/tấn hồi đầu tháng 7). Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Thái Lan tăng lên 387- 400 USD / tấn (tăng 5-7 USD/tấn so với một tuần trước), song vẫn là mức thấp nhất trong vòng 2 năm nay của nước này.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Phạm Thái Bình, Tổng giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An cho biết, do ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19, một số công ty, nhà máy rơi vào tình trạng ngừng sản xuất, đóng cửa tạm thời… khiến khả năng giao hàng doanh nghiệp hạn chế. Đến nay, sau chuỗi tăng vào đầu năm, giá gạo trong thời gian gần đây liên tục giảm.

Ông Bình đơn cử: như Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, ban đầu dự kiến sau ngày 16/8 sẽ nối lại các đơn hàng xuất khẩu đi Hàn Quốc. Tuy nhiên khi các tỉnh, thành phía Nam tiếp tục giãn cách đến hết tháng 8/2021 đã khiến công ty thay đổi kế hoạch. Công ty phải gửi thư xin lỗi đối tác và xin giao các đơn hàng của tháng 8 sang tháng 9, còn tháng 9 sẽ kéo dài đến tháng 10, với tổng số lượng gạo cần giao lên đến hơn 22.000 tấn.

“Trong tình hình dịch diễn biến phức tạp như hiện nay, việc trước mắt làm sao thu mua lúa cho nông dân xong vụ Hè Thu. Còn xuất khẩu gạo, doanh nghiệp xác định còn xa vời nên chấp nhận bỏ hoặc hoãn nhiều hợp đồng”, ông Bình nói.

Ông Nguyễn Văn Đôn, Giám đốc Cty TNHH Việt Hưng (Tiền Giang) cho biết, hiện hàng tồn kho của công ty còn nhiều nên chưa dám ký các hợp đồng mới với đối tác. Trong khi hàng loạt chi phí mới phát sinh do dịch bệnh, đặc biệt là chi phí vận chuyển ở mức quá cao, giá gạo xuất khẩu thấp đang ảnh hưởng đến dòng tiền của công ty.

Bộ NN&PTNT cho biết, trong thời gian tới, nguồn cung nội địa Việt Nam dồi dào hơn sau vụ thu hoạch lúa Đông Xuân nên để duy trì sản lượng xuất khẩu, giá gạo Việt có thể sẽ giảm. Dự kiến cả năm 2021, Việt Nam sẽ xuất khẩu khoảng 6 - 6,2 triệu tấn gạo các loại, trị giá đạt khoảng 3,325 tỷ USD.

(Theo Tiền Phong)