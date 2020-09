Những ngày này, giá lợn hơi tại chuồng lao dốc, giảm 25% so với thời điểm cao nhất lịch sử. Song giá thịt lợn tại chợ, siêu thị chỉ giảm nhỏ giọt bất chấp mặt hàng này ế ẩm hơn trước.

Giá lợn hơi xuất chuồng giảm 25%

Chia sẻ với PV. VietNamNet chiều 3/9, ông Nguyễn Văn Toản, chủ một trang trại lợn gần 2.000 con ở Khoái Châu (Hưng Yên), cho biết, giá lợn hơi xuất chuồng giảm mạnh. Một tuần nay, thương lái chỉ trả ở mức giá 76.000 đồng/kg.

Ông Toản nhẩm tính, so với thời điểm tháng 5 (giá lợn hơi cao nhất lịch sử, ở mức trên 100.000 đồng/kg) nay giá lợn hơi đã giảm 24.000 đồng/kg, tức 1/4 so với trước. “Nguồn cung có tăng nhưng do dịch Covid-19, dân bán tháo đàn nên giá càng giảm mạnh hơn”, ông cho hay.

Tại chợ đầu mối gia súc gia cầm Hà Nam, Ban quản lý chợ cũng cho biết, giá lợn hơi đổ về chợ sáng 3/9 dao động ở mức 73.000-74.000 đồng/kg, loại lợn đẹp nhất chợ giá cũng chỉ 81.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi tại chuồng lao dốc, xuống mức 73.000-81.000 đồng/kg

Dịp này, nguồn cung lợn có tăng hơn. Trung bình mỗi ngày, có khoảng 500-600 con lợn sống đổ về chợ này, vị đại diện này chia sẻ.

Ghi nhận giá lợn hơi ngày 3/9 ở nhiều địa phương miền Bắc, lợn hơi vẫn tiếp đà giảm. Đơn cử, tại tỉnh Hà Nam giá lợn hơi giảm xuống mức 76.000 đồng/kg; tại tỉnh Yên Bái, Thái Bình, Nam Định, Thái Nguyên giá lợn hơi ở mức 78.000 đồng/kg. Giá lợn hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam dao động trong khoảng 75.000-80.000 đồng/kg.

Theo ông Nguyễn Kim Đoán - Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, giá lợn hơi giảm mạnh là bởi bước vào tháng 7 Âm lịch, người dân ăn chay nhiều, lượng tiêu thụ thịt lợn giảm. Ngoài ra, giá heo hơi giảm còn do dịch Covid-19 quay trở lại, sức tiêu thụ giảm trong khi nguồn cung tăng từ lượng lợn sống Thái Lan nhập khẩu và các công ty chăn nuôi có thị phần lớn phát triển đàn rất nhanh.

Tại Hội nghị phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản năm 2020 diễn ra sáng 3/9, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) Nguyễn Văn Trọng thông tin, tốc độ tái đàn lợn thời gian qua khá nhanh và hiệu quả, giúp kéo giá lợn hơi xuống mức hợp lý, từ đó dần bình ổn chỉ số giá tiêu dùng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

"Với tốc độ tái đàn như hiện nay, đến cuối quý III, đầu quý IV năm nay sẽ cân đối cung - cầu. Lúc đó, giá cơ bản sẽ ổn định", ông Trọng khẳng định.

Dân giảm ăn, chợ ế ẩm

Trái ngược với giá lợn hơi tại chuồng, tại chợ và siêu thị giá thịt lợn giảm nhỏ giọt và vẫn neo ở mức cao.

Đơn cử, tại chợ Mễ Trì Hạ (Nam Từ Liêm, Hà Nội), thịt ba chỉ có giá 160.000 đồng/kg; thịt thăn, mông sấn giá từ 130.000 đồng/kg; thịt vai giá dao động từ 140.000-160.000 đồng/kg; thịt chân giò 160.000 đồng/kg; sườn thăn giá 170.000 đồng/kg; sườn non 200.000 đồng/kg,...

Tiểu thương tại một số chợ trên địa bàn Hà Nội cho biết, giá thịt lợn dịp này giảm khoảng 10.000-20.000 đồng/kg tùy loại, song vẫn ế ẩm, lượng tiêu thụ giảm mạnh.

Giá thịt lợn tại chợ, siêu thị giảm nhỏ giọt

Còn tại một số hệ thống siêu thị lớn ở Hà Nội, thịt ba chỉ giá dao động từ 160.000-250.000 đồng/kg tùy loại; mông sấn 130.000 đồng/kg; thịt nạc vai 140.000-170.000 đồng/kg; thịt thăn 130.000-150.000 đồng/kg; thịt chân giò 150.000-190.000 đồng/kg; sườn lợn 180.000-290.000 đồng/kg,...

Trước đó, lãnh đạo một doanh nghiệp đứng đầu ngành chăn nuôi ở nước ta thừa nhận đang phải giảm giá lợn hơi xuất chuồng và thịt lợn mảnh giữa lúc sức mua trên thị trường sụt giảm.

Thực tế, nhiều người tiêu dùng chia sẻ, giá thịt lợn tại chợ neo ở mức quá cao, trong khi thu nhập của họ lại giảm mạnh do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thế nên, để cân bằng chi tiêu, họ buộc phải cắt bớt khẩu phần thịt lợn trong các bữa ăn, thay vào đó chọn ăn các thực phẩm có giá thành rẻ hơn như cá, gà, trứng...

Theo báo cáo mới công bố của hãng nghiên cứu thị trường Ipsos, lượng thịt lợn tiêu thụ bình quân của mỗi người Việt Nam năm 2019 là 28,5kg, tương đương lượng hải sản tiêu thụ và gấp hơn 5 lần lượng thịt bò.

Song, ước tính trong nửa năm qua, thị trường trong nước thiếu 200.000 tấn thịt vì nguồn cung bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch tả lợn châu Phi. Điều này khiến lượng tiêu thụ thịt lợn bình quân đầu người tính đến tháng 4 năm nay giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Châu Giang - Nhật Thanh