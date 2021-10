So với giá thịt heo nhập khẩu từ các nước, giá thịt heo tại VN đang cao nhất thế giới.

Đây là thông tin được ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai nói trên tờ Thanh Niên.

Ông Ngọc nói thẳng, giá thịt đông lạnh nhập khẩu bán sỉ cũng chỉ 60.000 - 70.000 đồng/kg, giá bán lẻ 100.000 đồng/kg là ba rọi, ba rọi sút sườn loại ngon hàng nhập bán lẻ cao nhất cũng chỉ 150.000 đồng/kg. Trong khi cùng loại tại Việt Nam là 200.000 - 260.000 đồng/kg.

"So với giá thịt lợn nhập khẩu từ các nước, giá thịt lợn tại Việt Nam đang cao nhất thế giới. Trong đó, cứ loanh quanh tầng tầng lớp lớp khâu bán lẻ, đưa đến tay người dân giá gấp đôi", ông Ngọc nói với tờ báo này.

Một nghịch lý đáng nói, trong khi giá thịt lợn đến tay người tiêu dùng ở mức cao như vậy nhưng giá thịt hơi lại giảm sâu, người chăn nuôi lỗ nặng.

Giá thịt lợn Việt Nam cao nhất thế giới. Ảnh minh họa

Theo báo cáo đầu ngày giá lợn hơi trên cả nước từ 35.000 - 42.000 đồng/kg, nhưng đến chiều cũng ngày mức giá trên đã giảm xuống còn từ 32.000 đồng/kg.

Giá lợn giảm sâu khiến người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, có trại xuất chuồng 300 con thì đã lỗ tới 600 triệu, chưa tính công chăn nuôi.

Trong khi đó, giá thịt lợn tới tay người tiêu dùng lại vẫn ở mức trên trời. Điển hình như tại Hà Nội, người tiêu dùng vẫn đang phải mua giá cao, ở mức từ 80.000-120.000 đồng/kg tùy loại.

Theo ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mức chênh lệch giữa giá bán lẻ và giá lợn hơi vẫn quá cao. Nguyên nhân do khâu trung gian, phân phối có bất cập khiến giá lợn hơi xuất chuồng và giá thịt lợn bán lẻ vẫn ở mức cao.

Còn theo các tiểu thương, việc lưu thông, vận chuyển các mặt hàng thực phẩm, thịt lợn, gia cầm... khó khăn, chi phí phát sinh tăng cao. Lợn từ các địa phương về Hà Nội vẫn phải “gánh” các loại phí trong vận chuyển cao, điển hình như chi phí xét nghiệm của lái xe, giá xăng dầu cao.

Ngoài yếu tố khách quan là dịch COVID-19, nhiều ý kiến cho rằng, giá lợn hơi giảm một phần do thịt lợn giá rẻ nhập khẩu từ nước ngoài tràn lan trên thị trường, ép giá thịt lợn trong nước giảm mạnh.

Thế nhưng cũng chính việc giá thịt lợn bán ra quá cao lại đang có xu hướng khiến thịt lợn trong nước chịu nép vế trước hàng nhập khẩu.

Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, trong 8 tháng, nhập khẩu thịt lợn đạt hơn 256,8 nghìn tấn, trị giá đạt hơn 507,8 triệu USD, tăng 62,2% về lượng và tăng 83,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Lượng nhập khẩu thịt lợn đông lạnh tiếp tục tăng nhanh, do các nước xuất khẩu lớn như EU, Brazil... dư thừa về sản lượng, có giá rẻ hơn so với giá thành sản xuất của Việt Nam.

(Theo Đất Việt)