Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định tăng giá bán các mặt hàng xăng dầu, với mức tăng phổ biến từ 635-656 đồng/lít so với giá hiện hành. Giá xăng điều chỉnh tăng từ 4hh00 chiều nay (11/12).

Cụ thể, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: xăng E5RON92 không cao hơn 15.129 đồng/lít, tăng 635 đồng/lít so với giá hiện hành; xăng RON95-III không cao hơn 16.007 đồng/lít, tăng 656 đồng/lít so với giá hiện hành.

Dầu diesel không cao hơn 11.892 đồng/lít, tăng 458 đồng/lít so với giá hiện hành.

Dầu hỏa không cao hơn 10.777 đồng/lít, tăng 639 đồng/lít so với giá hiện hành.

Dầu mazut không cao hơn 11.942 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với giá hiện hành.

Lần điều chỉnh tăng giá xăng thứ hai liên tiếp

Mức giá xăng dầu mới được thông qua khi cơ quan chức năng quyết định không trích lập Quỹ bình ổn giá đối với xăng E5RON92, dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut, nhưng trích lập với xăng RON95 ở mức 100 đồng/lít.

Đồng thời, giữ nguyên mức chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng dầu ở mức: 1.000 đồng/lít với xăng E5RON92, 200 đồng/lít với xăng RON95, 300 đồng/lít với dầu diesel, 200 đồng/kg với dầu mazut, riêng dầu hỏa chi ở mức 400 đồng/lít (kỳ trước là 300 đồng/lít).

Giá bán các mặt hàng xăng được điều chỉnh từ 4h chiều nay (11/12).

Theo lý giải của liên Bộ Công Thương - Tài chính, việc điều chỉnh giá xăng dầu tăng giá xăng dầu thế giới 15 ngày qua tăng khá cao (giă xăng thành phầm tăng từ 2,8-10,1%).

Giá bình quân các sản phẩm xăng dầu thế giới là 50,019 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 3,64 USD/thùng, tương đương tăng 7,85% so với kỳ trước); 51,042 USD/thùng xăng RON95 (tăng 3,52 USD/thùng, tương đương tăng 7,40% so với kỳ trước). Giá mặt hàng dầu diesel cũng tăng trung bình 7,46%, dầu hỏa tăng 10,11% và dầu mazut tăng 2,80% so với kỳ trước.

Đây là lần tăng thứ hai giá xăng tăng liên tiếp sau nhiều lầm điều chỉnh giảm giá trước đó.

Ngọc Hà