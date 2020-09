8 khách sạn Hà Nội được chọn là cơ sở cách ly thu phí 1. Khách sạn Hòa Bình (do UBND quận Hoàn Kiếm quản lý): Số 27, phố Lý Thường Kiệt, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2. Khách sạn InterContinental Westlake Hanoi (khu vực đảo Pavilion 1) do UBND quận Tây Hồ quản lý: Số 5, phố Từ Hoa, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội. 3. Khách sạn Sofitel Legend Metropole HaNoi (do UBND quận Hoàn Kiếm quản lý): Số 15, phố Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 4. Khách sạn Mường Thanh Grand Xa La (do UBND quận Hà Đông quản lý): Số 66 Phúc La, khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội. 5. Khách sạn Bình An 3 (do UBND huyện Sóc Sơn quản lý): Thôn Lâm Nghiệp, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. 6. Khách sạn Crown Plaza (do UBND quận Nam Từ Liêm quản lý): Số 36 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 7. Khách sạn Bình An 1 (do UBND huyện Sóc Sơn quản lý): Thôn Bình An, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. 8. Khách sạn Wyndham Garden Hà Nội (do UBND quận Hà Đông quản lý): HH01, đường Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.