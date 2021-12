Thông nhập khẩu Đan Mạch có hành trình di chuyển qua nhiều quốc gia trước khi về tới Việt Nam nên giá bán cao, trong khi thông Nga và thông Đông Âu lại có mức giá vừa túi tiền, cạnh tranh mạnh.

Gian nan hành trình thông Đan Mạch về Việt Nam

Chỉ còn ít ngày nữa sẽ tới lễ Giáng sinh 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thị trường cây thông trang trí năm được đánh giá “trầm” hơn so với mọi năm. Lý do, hoạt động vui chơi, giải trí có phần hạn chế và khó khăn kinh tế sẽ tác động tới chi tiêu dịp Noel.

Dẫu vậy, thị trường thông tươi trang trí vẫn có sức “nóng” nhất định cận chính hội. Ghi nhận tại TP.HCM cho thấy, cuộc “giành giật” khách hàng năm nay đang diễn ra chủ yếu giữa 3 dòng thông tươi nhập khẩu: thông Nga - thông Đan Mạch - thông Đông Âu.

Chị Nguyễn Thị Ánh Hiền, chủ hệ thống hoa Dear Rainy cho biết, việc vận chuyển loại thông này vốn gặp nhiều khó khăn thì năm nay, dưới tác động của dịch bệnh, quá trình vận chuyển phức tạp gấp bội.

Một cây thông Đan Mạch (ảnh: Trần Chung)

Cận cảnh lá thông Đan Mạch (ảnh: Trần Chung)

Khách hàng không thể tưởng tượng được một cây thông tươi nhập khẩu từ Đan Mạch sẽ có hành trình di chuyển ra sao. Cụ thể, thông từ Đan Mạch đi sang Hà Lan, rồi từ Hà Lan bay về Việt Nam sẽ quá cảnh ở Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó mới về đến Hà Nội hoặc TP.HCM. Chỉ cần gặp bất kỳ vấn đề trong quá trình vận chuyển là cây thông sẽ phải nằm lại ở một nước thứ ba nào đó, hoặc cây sẽ bị trả ngược về Hà Lan hoặc Đan Mạch.

Do hành trình di chuyển gian nan nên giá thông Đan Mạch cao hơn hẳn các loại thông tươi khác. Tập khách hàng chơi giống thông sành điệu này cũng là những khách hàng trung thành, có gu chơi thời gian qua.

Đặc biệt, Noel năm nay, do không đi được du lịch châu Âu nên nhiều vị khách đã đặt mua loại thông tươi này để mang không khí Giáng sinh trời Âu về tận gia đình hoặc làm quà tặng bạn bè, người thân.

Hiện, cửa hàng có bán thông tươi Đan Mạch các kích cỡ từ 1m25 đến hơn 3m, giá trung bình từ 16-38 triệu/cây, chưa bao gồm trang trí. Đối với những cây thông nhỏ để bàn, cửa hàng cho ra đời sản phẩm handmade có giá từ 2 đến 4 triệu đồng/cây tùy theo hình thức trang trí và cắm xen kẽ cành thông tươi nhập khẩu. Hiện cửa hàng đang giảm giá mạnh, tới 50%, để thu hút người dân mua trang trí, đón Noel cận kề.

Những cây thông Nga lần đầu tiên xuất hiện ở Noel 2021

Năm nay lần đầu tiên xuất hiện thông tươi Nga trên thị trường. Đây là loại thông rẻ, cạnh tranh mạnh với thông tươi Đan Mạch.

Anh Trịnh Lộc, đại diện Xưởng thông tươi Đà Lạt, chia sẻ, lô thông Nga nhập về đến Việt Nam từ đầu tháng 12. Giá thông dao động từ 290.000 đồng - 3,6 triệu đồng/cây với các kích cỡ từ 80cm đến 3m. Giá này đã giảm 40% để kích cầu mùa Noel.

Thông tươi Nga nhập khẩu (ảnh: Trần Chung)

Giống thông nguồn gốc Đông Âu (ảnh: Trần Chung)

Mức giá thông Nga chỉ bằng khoảng 1/10 so với thông Đan Mạch. Do đó, lượng khách mua mặt hàng này nhiều, đặc biệt là cây có kích thước tầm trung từ 1,2-1,5m.

Lý giải việc thông Nga rẻ hơn thông Đan Mạch, đơn vị phân phối thông tin, hành trình di chuyển từ Nga chỉ cần bay thẳng đến Phú Quốc (Kiên Giang) là đã về tới Việt Nam nên là một phần lý do khiến giống thông nhập này có giá rẻ.

Với số lượng cây nhập khoảng 3.000-4.000 cây, xưởng thông cung cấp mặt hàng cho một loạt các địa phương như Hà Nội, Đắk Lắk, Bình Thuận, TP.HCM.

Còn đại diện cửa hàng Urban Garden Center - chị Nguyễn Đan Thanh chia sẻ, thông nguồn gốc Đông Âu cũng là loại thông tươi nhập khẩu, cạnh tranh với các giống thông khác trên thị trường dịp Noel 2021. Thông Đông Âu có giá nhỉnh hơn so với thông Nga, kích cỡ từ 1,4-2,7m, giá dao động từ 3,5-6,9 triệu.

Theo đánh giá của các đơn vị phân phối, chất lượng và màu sắc giữa các loại thông nhập có sự khác biệt. Thông Đan Mạch có tán lá dài và dày hơn, phần ngọn thẳng đứng, form dáng chuẩn, màu sắc đậm, có sức sống bền bỉ hơn. Các sản phẩm cây thông Đan Mạch có thể trưng bày thông suốt từ 1-2 tháng nếu biết cách chăm sóc. Trong khi đó, form dáng của cây thông Nga thường không cân đối, màu sắc có phần nhạt nhoà hơn và tán lá không dày như thông Đan Mạch. Ngoài ra, cây thông Nga không có sức sống bền như thông Đan Mạch. Thông Đông Âu cũng khác so với hai loại thông trên về độ cứng của lá và mùi thơm.

Trần Chung