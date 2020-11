Hoa cỏ mào gà mọc dại ở các vùng quê đang là loại hoa yêu thích của người dân thành thị. Còn đòng đòng lúa nếp là món quà quý đồng quê được nhiều người Hà Nội săn lùng để ngâm những bình rượu quý có một không hai.

Hoa cỏ dại thành hàng sang chảnh

Sau trào lưu chơi cây bụi bờ rào, gần đây, người dân Hà thành lại chuyển sang tìm mua hoa cỏ mào gà về cắm chơi để cảm nhận hương đồng gió nội.

Cỏ mào gà (mào gà đuôi nheo) là loại cỏ dại, mọc khá nhiều ở các vùng quê, ở cánh đồng, vùng đồi núi. Mùa này cỏ sẽ nở hoa rất đẹp. Phần hoa có chiều dài khoảng 7-10cm, màu hồng tím.

Hoa cỏ mào gà được rao bán với giá 70.000-100.000 đồng/bó. Các đầu mối bán hoa tươi cho biết, cỏ mào gà đang rất đắt khách.

Hoa cỏ mào gà.

Đòng đòng lúa nếp, hàng lạ hút quý ông ngày Tết

Còn 4 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng nhiều quý ông đã tìm mua nguyên liệu để ngâm những bình rượu quý làm quà biếu Tết hoặc đãi bạn. Trong đó, đòng đòng tươi được nhiều người ở Hà Nội và một số nơi săn lùng để ngâm rượu.

Đây là phần tách ra từ lúa nếp non có màu xanh, hương thơm nhẹ, màu sắc bắt mắt. Đòng đòng lúa nếp vừa non vừa béo lại ngọt. Vì thế, khi ngâm, rượu đòng đòng có vị thơm mùi hương lúa nếp non, lại có màu xanh đẹp mắt. Giá đòng đòng nếp từ 80.000-180.000 đồng/kg. Mức giá này được cho là đắt gấp 6 lần gạo nếp thường.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, việc mua bán đòng đòng tươi là một hoạt động ẩn chứa nguy cơ tiêu cực đến việc sản xuất lương thực nếu nó trở nên phổ biến hơn.

Những bình rượu ngâm đòng đòng lúa nếp

Trồng dừa lạ, cây thấp tè đã đầy trái

Những năm gần đây, nông dân trồng lúa lao đao với điệp khúc “được mùa, mất giá”. Vì vậy, ông Ngân Văn Phi (ngụ xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) trăn trở, tìm cách chuyển đổi cây trồng để cải thiện thu nhập.

Ông Phi là người đầu tiên đưa giống dừa xiêm dứa cho trái nhiều, nước ngọt, có mùi thơm đặc biệt, giá bán cao tại tỉnh Bến Tre bén rễ trên vùng đất Tân Hưng. Việc chuyển từ trồng lúa sang trồng dừa xiêm dứa giúp ông Phi thu lợi nhuận gấp mấy chục lần, mở ra nhiều hướng đi mới cho nông dân nơi đây vươn lên làm giàu.

Trồng cau không bán trái, chỉ bán lá mà giàu

Cách đây 4 năm, Hội Nông dân xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre thành lập Tổ liên kết sản xuất trồng xen cây cau vàng lấy lá, với diện tích hơn 8ha, khoảng 28.000 gốc, bước đầu thử nghiệm thành công.

Việc xen canh cây cau vàng giúp tăng thu nhập trên cùng diện tích, chất dinh dưỡng cung cấp cho cau sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển những cây trồng khác, giữ ẩm cho đất. Đặc biệt, tháng nắng, dừa, bưởi vẫn phát triển tốt nhờ độ che phủ của cau. Không những thế, khi lá cau vàng không còn giá trị kinh tế, người dân có thể bán gốc cho trồng kiểng, giá 20.000 đồng/gốc. Cây cau vàng trồng xen trong vườn giúp người dân Hương Mỹ mỗi tháng thu nhập hơn nửa triệu đồng trên một công đất.

Đào rừng nở giữa thu, chuyện lạ năm nay

Hiện còn khá sớm để nhắc đến chuyện mua hoa đào chơi Tết. Thế nhưng, vài ngày nay, những cành đào rừng bất ngờ xuất hiện trên “chợ mạng” khiến dân Hà thành thích thú và đặt mua tới tấp.

Cách Tết Nguyên đán khá xa nhưng hoa đào đã được rao bán.

Thật ra, đào cành này không khủng như cành đào rừng bán Tết. Set đào này gồm 3 cành, mỗi cành dài khoảng 1-1,5m. Đây là những cành đào được người dân miền núi tách tỉa trong vườn đào nhà mình, chọn lựa những cành nở hoa sớm để bán chứ không phải chặt cây phá vườn. Do đó, giá của mỗi set đào chỉ 290.000 đồng, tương đối rẻ so với giá hoa đào bán dịp Tết.

Nuôi heo theo cách lạ, anh nông dân thành tỷ phú

Sau hơn 5 năm nuôi heo, anh Phùng Hồng Em (SN 1986, ở xã Xuân Lộc, TX Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) đã trở thành tỷ phú, thu nhập 5 tỷ đồng/năm. Anh là Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2020.

Khác với những trang trại heo khác tại Việt Nam, trại heo nhà anh Em không có mùi hôi nhờ được thiết kế, vận hành bằng quy trình khép kín từ khâu cho ăn, chăm sóc, xử lý chất thải… theo công nghệ của Thái Lan. Nhờ tuân thủ công nghệ cao, nuôi heo khép kín nên trang trại luôn chủ động phòng tránh được nhiều đợt dịch bệnh gia súc.

Nuôi lươn trong bể lót bạt, vừa đẹp vừa có tiền

Anh Trần Thiện Phi (35 tuổi, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ) thành công với sáng kiến vừa nuôi lươn trong bể xi măng vừa trồng rau xanh trên mặt nước nên đạt hiệu quả cao.

Anh Phi cho biết, nuôi lươn trong bể lót bạt rất tiện lợi, dễ theo dõi, dễ thay nước, lươn khỏe mạnh và ít bệnh tật. Mô hình nuôi lươn trong bể lót bạt của anh còn có điểm đặc biệ là kết hợp trồng rau cần nước trên mặt bể theo mô hình chăn nuôi khép kín giúp tăng thêm thu nhập đáng kể. Chưa tính tới tiền bán lươn, chỉ tính tiền bán rau cần mỗi tháng anh thu trên 5 triệu đồng.

Loại trà không làm từ cây chè, khách hỏi mua tới tấp

Không giống trà xanh vừa chát vừa ngọt hậu vị nhưng e ngại chứa nhiều hóa chất, trà mãng cầu xiêm được cho là loại trà mới với 100% từ quả mãng cầu, không phẩm màu, không hóa chất. Đây được coi là một đặc sản của Sóc Trăng.

Mãng cầu được thái lát, phơi khô.

Theo bà Phạm Minh Hằng - một tiểu thương bán trà mãng cầu xiêm Sóc Trăng 2 năm nay - trà mãng cầu là thực phẩm dễ sử dụng mà bảo quản được lâu nhất. Sản phẩm được kiểm nghiệm và đảm bảo chất lượng, an toàn, vệ sinh thực phẩm.

Ngoài là loại trà thơm ngon, lạ miệng, dễ uống, trà mãng cầu còn rất tốt cho sức khỏe. Loại trà này hiện có giá 500.000 đồng/kg đến 1 triệu đồng/kg.

Những cây cảnh đẹp hiếm có ở Việt Nam

Cây sanh cổ song thân "Phiêu du" có tuổi đời hàng trăm năm của nghệ nhân Đào Mạnh Hùng là "siêu phẩm" mà nhiều đại gia khao khát săn lùng. Ông Hùng cho biết, có thượng khách trả hơn 8 tỷ đồng nhưng không mua được.

Những cây si được tạo tác thành chữ 'Song hỷ, Ngũ phúc'.

Bộ tác phẩm si cổ gồm 5 cây, có tên “Song hỷ lâm môn/ Ngũ phúc trường tồn” của ông Nguyễn Gia Thọ (Hà Nội) rất độc đáo, có 1-0-2 ở Việt Nam. Những cây si được tạo tác hình chữ biểu tượng cho sự trường tồn, hạnh phúc. Chủ nhân bộ si cổ không tiết lộ mức giá nhưng theo giới chơi cây cảnh, bộ si này phải có giá tiền tỷ.

Trong khi đó, tác phẩm bồ đề có tên “cổ đồ duy bảo” rất độc đáo, lần đầu xuất hiện tại triển lãm cây cảnh nghệ thuật tại trung tâm văn hóa Kinh Bắc (TP. Bắc Ninh). Chủ nhân cây bồ đề này là ông Bùi Đình Khoa (Hà Nội). Theo ông Khoa, tác phẩm hội tụ đầy đủ yếu tố của một cây bonsai đẹp. Vì vậy, ông đặt tên là “cổ đề duy bảo” với ý nghĩa đây là cây bồ đề quý và duy nhất.

Còn tác phẩm duối 200 tuổi của chị Ngô Thị Thu (TP. Việt Trì, Phú Thọ) được cho là cây duối đẹp hiếm có ở Việt Nam và thế giới. Thân cây duối uốn lượn như một con rồng gọi là Long, bông tán như một vũ công trong ngày hội nên cây được đặt tên “Thiên Long vũ hội”.

Hạnh Nguyên (Tổng hợp)