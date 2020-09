Khoai sâm là giống khoai kỳ lạ ở Lào Cai: ngọt như lê, thơm như nhân sâm nhưng giá rẻ như khoai lang. Trong khi đó, bơ booth từng có giá bán lẻ tới hơn 100.000 đồng/kg nay chỉ còn 10.000-12.000 đồng/kg.

Khoai sâm Lào Cai giá rẻ như khoai lang

Khoai sâm (còn gọi là sâm đất, địa tàng thiên, hoàng shin cô) là đặc sản nổi tiếng được trồng ở Lào Cai. Lá sâm đất để nấu canh, luộc thành rau ăn. Trong Đông y, củ sâm đất được coi là một vị thuốc quý.

Nhìn về ngoài, củ sâm đất khá giống khoai lang. Nhưng khi bổ ra, chúng có ruột trắng trong hoặc có màu vàng nhạt, mùi thơm tựa như nhân sâm.

Ở Hà Nội, khoai sâm đang được các tiểu thương bán với giá khá rẻ, chỉ 25.000-35.000 đồng/kg.

Bơ booth rớt giá thê thảm

Từng có giá bán lẻ lên đến hơn 100.000 đồng/kg, bơ booth - loại bơ đặc sản tại các tỉnh Tây Nguyên - năm nay rớt giá thê thảm, giá bán tại nhiều nhà vườn chỉ còn 10.000-12.000 đồng/kg.

Còn bơ booth trên một số tuyến đường của TP.HCM có giá bán lẻ từ 25.000-35.000 đồng/kg. So với những năm trước, giá giống bơ ngoại nhập này chỉ còn 1/3.

Theo chủ một cửa hàng bán trái cây tại chợ bà Chiểu (TP.HCM), bơ booth gần đây được trồng nhiều nên giá cũng bắt đầu giảm xuống. Loại bơ này được khách hàng khá ưa thích so với các giống bơ khác tại Đà Lạt. Năm nay, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 khiến việc tiêu thụ bơ gặp nhiều khó khăn.

Giá chanh dây ở Đắk Lắk chỉ 2.000 đồng/kg, rụng đầy gốc

Giá chanh dây tại Đắk Lắk hiện chỉ còn 2.000-3.000 đồng/kg khiến cho nhiều nông hộ không còn mặn mà thu hoạch.

Ông Đỗ Ngọc Nguyên (thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar) cho biết trên Dân Việt, một sào chanh dây, chi phí đầu tư giống, phân bón, nhân công chăm sóc hết khoảng 10 triệu đồng. Nếu bán ra ở mức giá dưới 5.000 đồng/kg thì coi như lỗ.

Đại diện Phòng NN-PTNT huyện Cư M'gar chia sẻ, những năm 2017-2018, cây chanh dây được coi là loại cây "nóng", từng được người dân đổ xô trồng. Giữa năm 2018 là thời kỳ hoàng kim của chanh dây khi giá lên đến 36.000 đồng/kg. Nhưng chỉ vài năm sau, giá chanh dây "lao dốc".

4 tấn nguyên liệu trà sữa không rõ nguồn gốc, gần 3 tấn heo lậu

Lực lượng chức năng Hà Nội vừa thu giữ trên 4,1 tấn nguyên liệu pha chế đồ uống như trà, nước siro, mứt hoa quả các loại do nước ngoài sản xuất, không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, không rõ chất lượng sản phẩm tại một cơ sở ở Yên Bài, Tự Lập, Mê Linh, Hà Nội.

Còn tại An Giang, chiều 2/9, lực lượng liên ngành kiểm tra vỏ lãi Composite, phát hiện Huỳnh Văn Thúc (SN 1992, thường trú An Phú, An Giang) vận chuyển 17 con heo hơi, trọng lượng 1.553kg không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, không có nguồn gốc xuất xứ. Cùng thời gian trên, cũng tại khu vực ấp Khánh Châu, xã Khánh Hòa, Đội Quản lý thị trường số 1 và Trạm Cảnh sát đường thủy Châu Đốc phát hiện 1 vỏ lãi Composite khác vận chuyển 16 con heo hơi, trọng lượng 1.283kg không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, không có nguồn gốc xuất xứ.

Giá thịt lợn tại chợ giảm nhỏ giọt, doanh nghiệp lãi lớn

Những ngày này, giá lợn hơi tại chuồng lao dốc, giảm 25% so với thời điểm cao nhất lịch sử. Song giá thịt lợn tại chợ, siêu thị chỉ giảm nhỏ giọt, bất chấp mặt hàng này ế ẩm hơn trước.

Trong khi đó, từ đầu năm đến nay, giá thịt lợn hơi luôn treo ở mức cao giúp các doanh nghiệp chăn nuôi thu lãi khủng. Các doanh nghiệ chăn nuôi khép kín từ khâu giống đến nuôi thịt khiến giá thành sản xuất chỉ 50.000 đồng/kg. Vì thế, các doanh nghiệp ồ ạt tăng đàn. Có những doanh nghiệp, đàn lợn thịt tăng gấp 2-3 lần, thậm chí gấp 10 lần so với hồi đầu tháng 1.

Cốm non nổi tiếng Yên Bái bán chạy không thua cốm Vòng - Hà Nội

Nếu cốm non Hà Nội được các tiểu thương bán với giá 190.000-230.000 đồng/kg thì cốm non vùng núi Tú Lệ, Yên Bái chỉ 160.000-170.000 đồng/kg. Nhờ mức giá hợp lý và độ thơm ngon nên loại cốm này rất hút khách.

Cốm Tú Lệ đặc biệt thơm ngon, là đặc sản nổi tiếng khắp vùng Tây Bắc. Điểm nổi bật của cốm Tú Lệ là rất xanh và thơm do màng hạt gạo dầy và chứa nhiều dầu. Ngoài ra, hạt cốm Tú Lệ rất tròn, không giã dẹt như cốm Vòng. Loại cốm này ăn ngon nhất khi dùng nấu chè cốm, làm chả cốm, cốm xào, xôi cốm sẽ cho mùi thơm mà không loại cốm nào khác có được.

Song, cốm Tú Lệ lại không phù hợp ăn ngay hoặc ăn cùng chuối với người đã quen ăn cốm Vòng.

Coi chừng mất tiền oan khi mua vàng trang sức trên 'chợ mạng'

Trên “chợ mạng”, vàng trang sức được rao bán tràn ngập, giá từ vài trăm nghìn đồng tới vài triệu đồng. Chủng loại phong phú, mẫu mã bắt mắt. Đặc biệt, giao dịch mua bán tương đối đơn giản, khách đặt mua có thể nhận hàng luôn trong ngày.

Song, không ít người lâm vào cảnh dở khóc dở cười khi mua vàng trang sức trên “chợ mạng”. Bởi, khi mua về sử dụng được thời gian ngắn, vàng trang sức bị xuống màu, gãy hỏng, long rơi đá ngọc, khi cần bán lại bị mất giá, thậm chí không thể bán lại được dù mua tốn tiền triệu.

Hoa hoàng lan, mẹt hoa ngũ sắc 'gây sốt' Rằm tháng 7

Hoàng lan vốn là loài hoa có hương thơm thanh tao, ngọt ngào, thường được người xưa chọn để dâng lễ thờ cúng vào những dịp đặc biệt hay để ướp trong phòng cho thơm. Gần đây, loài hoa có màu vàng, thơm quyến rũ này ngày càng đắt đỏ, được nhiều người lùng mua, đặc biệt là ở Hà Nội.

Dịp này giá hoa hoàng lan tới 1 triệu đồng/kg vẫn khó mua

Loại hoa này đang là mặt hàng cực kỳ đắt khách dịp Rằm tháng 7. Một số cửa hàng quá tải còn từ chối khách vì quá tải. Song, để mua được, người mua phải chi từ 600.000-1,5 triệu đồng/kg tùy số lượng và thời điểm.

Cũng trong dịp Rằm tháng 7 năm nay, bên cạnh những loại bánh hót như bánh bao đào tiên, bánh trôi ngũ sắc, trên chợ mạng, nhiều tiểu thương nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu mua sắm hoa trái tươi ngon lại tiện lợi của khách nên đã cho ra mắt những mẹt hoa quả tươi, mẹt quả ngũ sắc bắt mắt. Giá của mỗi mẹt hoa quả thơm, quả ngũ sắc từ 100.000-250.000 đồng, tùy theo kích cỡ to nhỏ khác nhau

