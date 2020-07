Trong các set nguyên liệu trà sữa giá rẻ không hề có trà và sữa mà chứa nhiều hương liệu. Còn các loại nguyên liệu chè chế biến sẵn là hàng đông lạnh, không rõ nguồn gốc.

Giật mình nguyên liệu trà sữa, chè thập cẩm siêu rẻ

Theo báo Phụ Nữ TP.HCM, trước đây, những nguyên liệu pha trà sữa đều được đóng gói, có nhãn mác, trọng lượng một ký trở lên. Nay thị trường xuất hiện nhiều set nguyên liệu trà sữa không nhãn mác, giá rất rẻ, được giới thiệu nhập từ Thái Lan. Một set từ 25.000-30.000 đồng có thể pha được 5-6 lít trà sữa.



Nhưng theo các chuyên gia, trong các set nguyên liệu trà sữa giá rẻ này không hề có trà, cũng chẳng có sữa, thành phần có thể chứa nhiều phụ gia cấm mà người tiêu dùng không hay biết.

Nguyên liệu trà sữa bán không rõ nguồn gốc nhưng khá thu hút người dùng

Trong khi đó, báo Giao Thông cho hay, đặc điểm chung của hầu hết nguyên liệu chè chế biến sẵn là hàng không nguồn gốc, không hạn sử dụng, giá rẻ. Một set chè khoai dẻo gồm khoai dẻo, lạc, vừng, nước cốt dừa, trân châu giá chỉ 30.000 đồng. Mỗi set nấu được một nồi chè to.



Các chuyên gia về dinh dưỡng cho hay, việc lạm dụng những nguyên liệu thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, kém chất lượng có thể ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người dùng.



Vàng tăng giá ầm ầm, dân ùn ùn đi bán



Trưa 24/7, giá vàng ở mức giá cao nhất mọi thời đại. Chớp thời cơ có 1 không 2 này, người dân ùn ùn kéo nhau đi bán vàng.



Tại “phố vàng” Trần Nhân Tông (Hà Nội), lượng khách tới giao dịch tăng đột biến. Thậm chí còn xuất hiện tình trạng khách xếp hàng dài chờ cả tiếng đồng hồ để bán vàng.



Vé máy bay du lịch hè tăng giá mạnh, giá vé sắp tới rất rẻ



Nhiều chặng bay từ Hà Nội đi các điểm du lịch biển nổi tiếng như Nha Trang, Đà Nẵng hay Phú Quốc vào cuối tháng 7 đã tăng gấp đôi giá vé.



Với các hành trình từ TP.HCM, giá vé khứ hồi không tăng sốc như khi khởi hành từ Hà Nội. Nhưng phần lớn chặng bay đều ghi nhận giá vé khứ hồi tăng 300.000-400.000 đồng so với dịp thấp điểm và khách khó mua được vé bay cuối tuần vào giờ đẹp.



Tuy nhiên, với việc các hãng bay thi nhau mở các đường bay chặng ngắn, chặng ngách để có thêm tiền hoạt động, đồng thời giảm áp lực hạ tầng đang quá tải tại 2 sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, giá vé sẽ ngày càng cạnh tranh, ở mức ngang giá... một bát phở.



Ốc núi đắt hơn ốc vặn 3 lần vẫn được bà nội trợ lùng mua



Tại chợ dân sinh, ốc vặn được bán nhiều, có giá khá rẻ, khoảng 20.000-25.000 đồng/kg. Song vài năm gần đây, nhiều bà nội trợ Việt sành ăn lại sính mua ốc núi. Loại ốc này chỉ có theo mùa (từ tháng 5-8) và giá đắt hơn ốc vặn khoảng 3 lần, 65.000-70.000 đồng/kg.

Ốc núi thuốc chỉ có vào mùa mưa.

Ngoài ra, loại ốc này còn khá quý hiếm bởi thức ăn của chúng là cây cỏ mọc hoang, trong đó có những cây thuốc quý. Do đó, ốc núi thuốc dai, giòn, ngọt. Khi ăn, không cần phải bỏ ruột như ốc thường mà ăn cả con.



Điều hòa bình dân, máy giặt, TV giảm giá mạnh



Sau đợt cao điểm nắng nóng, thị trường điện máy bắt đầu điều chỉnh giá nhiều sản phẩm. Trong đó, các mẫu điều hòa ở phân khúc giá từ 8-10 triệu đồng đang được giảm giá khá sâu, từ 7-44%, trong một giai đoạn ngắn trong tháng 7.



Tương tự, nhiều dòng máy giặt bình dân của Samsung, Toshiba vẫn đầy đủ các tính năng cơ bản phục vụ người dùng, hiện giảm giá còn từ 3 triệu đồng.



Để kích cầu tiêu dùng, một số loại TV bất ngờ hạ giá. Nhiều chiếc TV của những thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước như Asanzo, Sony, LG, TCL hay Samsung đều giảm tới gần 60%. Giá TV Led 40 inch còn dưới 3 triệu đồng.



3,5 tấn dâu nghi của Trung Quốc 'bay' vào Đà Lạt



Một lô hàng dâu tây tươi khoảng 3,5 tấn, được vận chuyển từ Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài đến Cảng hàng không Liên Khương, vừa bị bắt giữ.

Dâu tây được đóng gói cẩn thận.

Số dâu tây này được đựng trong 326 thùng xốp, đóng cẩn thận trong các gói carton màu đỏ, hình thức đẹp mắt và in toàn bộ bằng chữ Trung Quốc. Sau khi vận chuyển lên Đà Lạt, chủ đầu mối sẽ phân phối lô dâu tây này tới các địa điểm kinh doanh dâu tây tươi trước đó đã liên hệ đặt hàng.



Sau đó, chủ các vựa dâu tây đóng gói sản phẩm vào các bao bì đã in sẵn nhãn mác, bán cho khách du lịch theo hình thức “dâu tây công nghệ cao” được trồng tại Đà Lạt, có giá trung bình từ 400.000-600.000 đồng/kg. Nếu bán theo dạng sản phẩm dâu tây thông thường, giá từ 150.000-250.000 đồng/kg.



Ghẹ xanh giá rẻ bất ngờ, bán đầy lề đường ở TP.HCM



Nhiều xe ghẹ xanh được người bán giới thiệu là ghẹ Vũng Tàu, Phan Thiết bán đầy lề đường ở TP.HCM, giá từ 100.000-150.000 đồng/kg, rẻ hơn nhiều ở các chợ hải sản.



Tuy nhiên, theo chủ cửa hàng hải sản ở chợ An Bình (quận 5), nhiều chủ xe đẩy bán giá 90.000-120.000 đồng/kg có thể là ghẹ xanh dạt, chất lượng thấp. Song nếu ghẹ chết đã lâu, chất dinh dưỡng sẽ giảm bớt, thịt sẽ bở và không ngon, thậm chí hoi.



Sầu riêng giá rẻ chưa từng có



Tại các sạp trái cây ở một số chợ và vỉa hè TP.HCM, giá sầu riêng hiện từ 30.000-50.000 đồng/kg, tùy kích thước. Trong đó, các loại sầu riêng nặng dưới 1,5 kg với giá bán 30.000-35.000 đồng/kg được ưa chuộng hơn cả.



Còn tại các hệ thống siêu thị Big C và Co.opMart, sầu riêng đang được khuyến mại lớn. Giá bán còn khoảng 50.000-60.000 đồng/kg, kể cả với sầu riêng Ri 6 vốn trên 90.000 đồng/kg.



Nguyên nhân là do nguồn cung dồi dào trong khi sức mua chưa ổn định sau dịch Covid-19, đặc biệt đối với thị trường xuất khẩu.



Hàng bún chả nổi tiếng Hà Nội bán 600 nghìn/kg chả miếng gây tranh cãi



Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội chuyên về ẩm thực, thành viên T.L. chia sẻ hình ảnh hóa đơn mua hàng ghi rõ: 3 lạng chả băm 180.000 đồng (600.000 đồng/kg), 7 lạng chả miếng 420.000 đồng (600.000 đồng/kg), nem rán 160.000 đồng (8.000 đồng/cái) tại một quán bún chả rất nổi tiếng ở Hà Nội.

Sau khi đăng tải, thông tin này tạo ra cuộc tranh cãi nảy lửa. Một phía cho ý kiến giá thịt lợn giờ đắt nên chả miếng, chả băm như vậy là hợp lý. Nhiều người lại cho rằng cửa hàng này “chặt chém” khách hàng.



Xoài mỏ quạ, hồng táo, nho sữa Trung Quốc đắt khách



Gần đây, thị trường xuất hiện loại xoài lạ hoắc có tên xoài mỏ quạ - còn gọi là xoài móc câu. Loại xoài này vỏ vàng óng, giá từ 40.000-45.000 đồng/kg. Nhiều tiểu thương quảng cáo loại xoài này trồng ở miền Tây nước ta, có người nói xoài Thái Lan, một vài người khẳng định là hàng nội địa Trung Quốc, giá bán sỉ siêu rẻ, 200.000-250.000 đồng/thùng 12-18kg.



Trong khi đó, hồng táo Tây An (Trung Quốc) đang gây sốt trên thị trường. Dù giá tới gần 400.000 đồng/kg, đắt gấp 4-8 lần các loại táo của Mỹ, New Zealand, vẫn được chị em lùng mua về ăn.



Nho sữa Trung Quốc cũng đang được rao bán rầm rộ trên chợ mạng nhưng giá lại khá chênh lệch và khác biệt. Người thì bán 550.000 đồng/kg, người lại bán 450.000 đồng/thùng 2kg, thậm chí có người bán chỉ 390.000 đồng/thùng trên 2kg.



Hạnh Nguyên(Tổng hợp)