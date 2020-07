Được quảng cáo là giống nho sữa Nhật Bản được trồng tại Côn Minh, nho sữa Trung Quốc đang được rao bán rầm rộ trên chợ mạng được nhiều người tò mò mua ăn thử.

Rao bán nho sữa nội địa Trung Quốc trên chợ online với giá 580.000 đồng/ thùng 1,8-2kg và 790.000 đồng/ thùng 2,3-2,5kg, anh Phạm Hồng Sơn (ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, đây là giống nho đắt đỏ và chất lượng thuộc top 1 trên thế giới.

“Khách hàng nếu ăn 1 quả lại muốn ăn thêm nhiều quả bởi quả to đều, căng bóng, màu xanh bắt mắt; chùm to tự nhiên chứ không phải chùm ghép; chất lượng quả ngọt, thịt to dày, giòn như cà pháo, thơm dịu nhẹ vị sữa”, anh Sơn rao.

Nho sữa hàng nội địa Trung Quốc được rao bán tràn lan trên chợ mạng.

Với chất lượng hoàn hảo và được đóng gói kỹ càng trong từng chiếc hộp giấy có nắp đậy lịch sự, giá lại rẻ bằng 1/3 nho sữa trồng tại Nhật Bản thì theo người bán hàng, đây là sản phẩm thích hợp mang đi làm quà biếu, quà tặng.

Một tài khoản khác tên là Phạm Ngọc Anh có địa chỉ tại Minh Khai (Hà Nội) cũng rao bán nho sữa với những lời lẽ hết sức thu hút với giá chỉ 230.000 đồng/kg: “Nho sữa giống Nhật này được thí nghiệm trồng tại Nam Ninh (Trung Quốc). Sau khi đã test thử em thấy sao y như bản chính bên Nhật tới 98,89% mà không thuốc thang gì. Trẻ con, bà bầu, người già ăn vừa ngon vừa bổ”.

Nhìn những chùm nho tươi rói cùng những lời rao bán “có cánh” nên nhiều chị em đã xuống tiền mua.

Theo quan sát, với cùng 1 hình ảnh, mẫu mã sản phẩm nhưng giá loại nho sữa này lại khá chênh lệch và khác biệt. Người thì bán 550.000 đồng/kg, người lại bán 450.000 đồng/ thùng 2kg, thậm chí có người bán chỉ 390.000 đồng/ thùng trên 2kg. Tin lời quảng cáo, những bài bán nho sữa trên chợ mạng thu hút rất nhiều chị em đặt mua.

Người bán cam kết nếu khách hàng nhận nho không ưng có thể trả lại hàng.

Đặt mua thùng nho sữa Trung Quốc trên chợ online với giá 420.000 đồng/thùng, chị Phan Lệ Thu (trú tại Hà Nội) tỏ ra khá thất vọng bởi do cần mua nho để biếu người thân, tin lời người bán rao trên mạng nhưng nhận về là những chùm nho có quả rất bé, nho bị thối cuống, không đúng như quảng cáo.

Theo lời quảng cáo của người bán, đây là loại nho sữa VIP, bao hàng, nhận hàng khách không ưng cho ship nhận lại hàng luôn. Nhưng khi nhận về thấy nho không đúng như đã thỏa thuận, người mua yêu cầu trả hàng thì người bán không chịu nhận hàng với lí do trời nắng, nho ra ngoài bị sốc nhiệt không bán được.

Tuy nhiên, khách nhận về là những quả nho bé tẹo bị thối cuống, khi yêu cầu trả hàng thì bên bán không chấp nhận.

“Sau 1 hồi nhắn tin trao đổi, bạn ấy chỉ chấp nhận bù cho tôi 50.000 đồng mặc dù tôi đề xuất một số phương án như: bạn ấy nhận lại nho, tôi đổi sang sản phẩm khác, hoặc tôi bù thêm 200-300.000 đồng để bạn ấy đổi cho tôi sang loại nho to hơn, đúng như lời bạn ấy đăng”, chị Thu nói.

Tỏ ra thất vọng không kém, chị Nguyễn Minh Thùy (ở Cẩm Giàng, Hải Dương) cho biết, khi ăn đúng là có vị sữa nhưng 3 lần mua loại nho này chưa lần nào chị ăn thấy ngọt.

“Tôi đã ăn nho sữa Hàn, nho sữa Nhật và cả nho sữa Trung rồi, người bán thì luôn miệng bảo ăn nho sữa Trung Quốc giống 99% nho sữa trồng tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhưng sau khi mua vài lần ăn thử loại nho sữa Trung Quốc thì thấy giá cũng đắt mà ăn lại không ngon. Thậm chí không bằng mấy loại nho khác rẻ hơn nên tôi không bao giờ mua nữa, phí tiền”, chị Thùy nói.

Một khách hàng “bóc phốt” loại nho Trung Quốc khi mua hàng không giống quảng cáo và nhận được sự quan tâm của hàng nghìn người.

Với kinh nghiệm bán hoa quả nhiều năm, chị Đỗ Hải (trú tại Gia Lâm, Hà Nội) nhận định, loại nho sữa Trung Quốc quả nhỏ, ăn chua là hàng xả, hàng loại vì nếu chuẩn nho sữa hàng VIP thì cuống xanh, quả to, ăn ngọt sắc, không hạt và thơm vị sữa.

Giải thích lý do có tình trạng “loạn giá” trên chợ mạng, chị Hải cho biết vào đầu mùa, nho sữa Trung Quốc loại VIP có giá 1 triệu đồng/thùng 2kg nếu mua sỉ nhưng hiện tại vào mùa, giá chỉ từ 300-400.000 đồng/ thùng.

“Nho sữa đóng thùng không có nắp là hàng loại, hàng xả, đến tay người mua có những chùm bị héo và rụng tả tơi, ăn chua và có hạt. Nhiều người làm cộng tác viên bán hàng online, chỉ đăng bài rồi ăn chênh giá, khi nào có đơn thì bên kho ship đến tay khách. Vì vậy không thể kiểm soát được toàn bộ hàng hóa dẫn tới mất uy tín, quảng cáo 1 đằng giao hàng 1 nẻo”, chị Hải nhận định.

Vì vậy, khi mua hàng online, khách hàng nên hết sức thận trọng, chọn mua ở những người bán uy tín để lựa chọn cho mình sản phẩm chất lượng tốt nhất, tránh mất tiền oan.

