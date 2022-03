Chiến sự giữa Nga và Ukraine khiến giá nhiều loại vật liệu xây dựng và nhiên liệu trên toàn thế giới như thép, nhôm, dầu, gas, quặng sắt... tăng mạnh, lập kỷ lục mới.

Giá thép, quặng sắt tăng mạnh

Giá thép cuộn nóng vào 9h40' hôm nay (2/3, giờ Việt Nam) giao tháng 5 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 105 nhân dân tệ, lên mức 4.881 nhân dân tệ/tấn. Trước đó, vào ngày 28/2, giá thép cuộn nóng tại Trung Quốc là 4.958 nhân dân tệ/tấn, tăng 1% so với ngày hôm trước.

Giá thép tăng trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine khiến giá than leo lên mức kỷ lục. Tính từ đầu năm đến nay, giá thép đã tăng 5,4%. Theo ước tính của MEPS, sản lượng thép không gỉ trên thế giới đã tăng ở mức hai con số so với cùng kỳ năm ngoái vào. Tuy nhiên, nhu cầu thép của thế giới hiện vẫn tăng mạnh. Hiện nguồn cung không thể đáp ứng nhu cầu thị trường.

Trong khi đó, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên của Trung Quốc ở mức 737,5 nhân dân tệ/tấn (tương đương 116,85 USD/tấn), sau khi chạm mức 741 nhân dân tệ/tấn, mức cao nhất kể từ ngày 15/2. Giá quặng sắt kỳ hạn tăng trong bối cảnh dữ liệu hoạt động của nhà máy ở Trung Quốc được cải thiện. Ngoài ra, những lo ngại về gián đoạn xuất khẩu quặng sắt từ Nga và Ukraine cũng khiến giá quặng sắt tăng cao.

Giá nhôm lập kỷ lục mới

Giá nhôm thế giới gần đây tăng mạnh và đã đạt mức cao kỷ lục 3.525 USD/tấn vaog ngày 28/2, trên sàn giao dịch London, Anh.

Vào ngày hôm qua (1/3), giá nhôm tương lai trên sàn giao dịch London là 3.446 USD/tấn. Tới ngày hôm nay (2/3), giá nhôm tương lai trên sàn giao dịch London là 3.478 USD/tấn, tăng 3,25% so với ngày hôm qua.

Giá nhôm tăng cao kỷ lục do các lệnh trừng phạt tài chính với Nga khiến lo lắng về nguồn cung từ nhà sản xuất nhôm của Nga. Rusal - nhà sản xuất nhôm của Nga - đã dừng sản xuất tại nhà máy luyện alumin Nikolaev ở Ukraine.

Nga sản xuất khoảng 6% lượng nhôm của thế giới. Chiến sự tại Ukraine đã ảnh hưởng đến việc xuất khẩu nhôm của Nga, khiến nguồn cung nhôm cho thế giới giảm, dẫn đến giá tăng.

Giá dầu vượt 110 USD/thùng

Vào chiều nay (2/3, giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent giao tháng 5 được giao dịch ở mức 111,66 USD/thùng, tăng 6,69 USD, tương đương 6,37%. Còn giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) giao tháng 4 được giao dịch ở mức 110,22 USD/thùng, tăng 6,81 USD, tương đương tăng 6,59%.

Giá dầu thế giới đã đạt mức cao nhất trong hơn 7 năm qua, do lo ngại về việc gián đoạn nguồn cung vì xung đột giữa Nga và Ukraine leo thang.

Giá gas tăng mạnh

Vào lúc 10h30' hôm nay (2/3, giờ Việt Nam), giá gas tự nhiên giao tháng 4/2022 tăng hơn 1% lên 4,65 USD/mmBTU.

Giá khí đốt tự nhiên tăng mạnh trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine tăng lên khiến lo ngại về nguồn cung bị gián đoạn.

Giá than cao kỷ lục

Ngày 28/2, giá than tương lai tại Newcastle (Australia) ở mức 275 USD/tấn, tăng 15% so với ngày trước đó. Đây là mức cao chưa từng có trong lịch sử của giá than.

Giá than tăng do tác động của chiến sự tại Ukraine khiến nhu cầu cung cấp than cho nguồn điện, đặc biệt tại các quốc gia châu Âu tăng mạnh. Ngoài ra, việc Đức ngừng mua khí đốt của Nga và thay thế khí đốt bằng than khiến nguồn cung than hạn hẹp và đẩy giá lên cao.

Tháng 2, Nga cung cấp 3,3 triệu tấn than qua đường biển cho châu Âu. Cuộc chiến tại Ukraine đã ảnh hưởng lớn đến nguồn than từ Nga khiến giá than tăng mạnh.

