Giá thịt lợn đắt đỏ nhưng móng giò rút xương luộc sẵn lại được bán với giá rẻ hơn cả hàng nguyên xương khiến nhiều người nghi ngờ về chất lượng. Trong khi đó, yến sào được bày bán rầm rộ nhưng khó phân biệt hàng thật hàng giả.

Móng giò rút xương rẻ đáng ngờ

Từ đầu năm, giá thịt lợn vô cùng đắt đỏ, lên tới 150.000-250.000 đồng/kg. Ngay cả móng giò nguyên xương giá cũng dao động từ 80.000-110.000 đồng/kg.

Móng giò rút xương luộc sẵn.

Nhưng gần đây, trên chợ mạng xuất hiện móng giò rút xương luộc sẵn với giá siêu rẻ, từ 110.000-150.000 đồng/kg. Có những nơi giá chỉ 67.000-90.000 đồng/kg, rẻ hơn cả giá móng giò nguyên xương bán ngoài chợ. Đáng chú ý, các đầu mối bán móng giò rút xương đều khẳng định hàng luôn có sẵn.



Một đầu mối chuyên đổ sỉ móng giò rút xương ở Hải Dương tiết lộ đây đều là móng giò nhập khẩu, giá rất rẻ.



Yến sào thật giả lẫn lộn



Yến sào được bán rầm rộ trên chợ mạng, chợ dân sinh với nhiều mức giá, từ vài trăm đến vài triệu đồng. Nếu không sành về yến, rất khó để phân biệt đâu là mức giá chuẩn.



Thực tế, lợi dụng đặc tính quý hiếm của yến sào, thị trường đang tồn tại một bộ phận không nhỏ hàng giả, kém chất lượng, có nguồn gốc mập mờ được bán với giá thành rất cao, gắn cho những công dụng tuyệt vời, nhằm chuộc lợi đối tượng có nhu cầu bồi bổ sức khỏe, thu nhập cao hoặc sử dụng làm quà biếu.



Biến mít thường thành mít da đỏ bằng cách xịt sơn



Theo tìm hiểu của PV Nông Nghiệp Việt Nam, hiện có nhiều hình ảnh quảng cáo để bán giống mít da đỏ đều xuất phát từ một clip trên Youtube. Đây là một clip bịa đặt thông tin về giống mít da đỏ đột biến gen.

Xịt sơn vào mít.

Nhiều người dùng mạng xã hội tố đây là hành vi dùng sơn phun đỏ quả mít để câu view. Vài ngày sau khi đăng tải, cây mít da đỏ bỗng dưng bị chặt hạ không thương tiếc.



TS. Nguyễn Mai Thơm, Giám đốc Trung tâm Thực nghiệm và đào tạo nghề (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) khẳng định, trên thị trường hoàn toàn không có giống mít da đỏ, ruột đỏ. Những nơi rao bán giống mít này đều là lừa đảo, trục lợi từ việc bán giống.



Sự thật về giống dừa sữa bán đầy vỉa hè



Dân Việt phản ánh, gần đây, những đoạn video giới thiệu về giống dừa sữa độc lạ khiến nhiều người tò mò. Cây dừa sữa giống còn xuất hiện trên các xe hàng rong và trên các sàn thương mại điện tử với giá 150.000-180.000 đồng/cây. Người bán giới thiệu đây là cây dừa sữa nhập khẩu từ Thái Lan, trồng 1 năm là cho trái, nước dừa màu trắng như sữa tươi.



Nhưng với kinh nghiệm hơn 10 năm làm về cây giống, anh Trần Văn Thanh Dũng (trú tại Chợ Lách, Bến Tre) khẳng định không có giống dừa sữa nào mà chỉ là lừa đảo.“Họ nói là dừa sữa nhưng thực tế là họ bơm sữa vào. Chỉ vì những video như vậy mới xuất hiện những người bán cây giống “lừa”, anh Dũng nói.



Còn anh Lê Hoài Bảo - hướng dẫn viên du lịch tại Thái Lan - cho rằng, hơn 5 năm sinh sống và làm việc tại Thái Lan, anh chưa bao giờ nghe nói hoặc thấy dừa sữa được bày bán.



Bánh Trung thu 40.000 đồng/chiếc rao bán đầy chợ mạng



Dù còn 3 tháng nữa mới tới tết Trung thu nhưng hiện nhiều tiểu thương bán bánh Trung thu homemade đã rao bán khắp chợ mạng.

Các loại bánh nướng, bánh dẻo có các vị như đậu xanh, đậu đỏ, khoai môn, trà xanh, thập cẩm, trứng muối có giá 40.000 đồng/chiếc. Bánh có trứng muối thì 5.000 đồng/chiếc.



Thịt lợn Nhật 1 triệu đồng/kg, nạc nọng 650.000 đồng/kg vẫn ‘cháy hàng’



Thịt lợn nhập khẩu xuất hiện tràn ngập thị trường với giá 70.000-130.000 đồng/kg. Song, để thưởng thức được loại thịt lợn Nhật Bản, người tiêu dùng phải chi 950.000-1.100.000 đồng/kg. Loại thịt lợn nhập khẩu từ Nhật này được quảng cáo là lợn hữu cơ chăn thả tự nhiên trên cao nguyên hay lợn được cho ăn bã nho... nên thịt mềm, ngọt thơm.



Trong khi đó, từ cuối năm ngoái, nạc nọng lợn trở thành hàng hot, giá tăng chóng mặt, lên mức 400.000-450.000 đồng/kg. Thậm chí, nạc nọng lợn Iberico Legado nhập khẩu giá tới 650.000 đồng/kg.



Tủ lạnh hạng sang siêu tiết kiệm điện giảm giá tới 50%



Một số cửa hàng điện máy ở Hà Nội đang rao bán tủ lạnh hàng trưng bày. Những chiếc tủ lạnh hạng cao cấp, phổ thông nhưng có mẫu mã lỗi thời được bán với giá rẻ hơn khoảng 45-50% so với các dòng sản phẩm mới còn nguyên kiện.



Mặc dù các sản phẩm tủ lạnh hàng trưng bày giảm giá mạnh nhưng số lượng khách tìm mua những mặt hàng này chỉ bằng 50% - 60% so với cùng kỳ năm trước.



Đầu và râu mực, cá sấu nguyên con siêu rẻ 'gây sốt'



Với giá bán chỉ từ 35.000 đồng/kg, râu mực, đầu mực và dìa mực tươi đang gây sốt trên chợ mạng. Chị Đặng Thu Phương, đầu mối buôn bán hải sản tại Hạ Long - Quảng Ninh chia sẻ trên Dân Việt, do phần thân trên của con mực đã được chế biến làm sushi xuất đi Nhật Bản, phần râu, đầu và rìa mực được chế biến và bán trong nước hàng ngày nên chất lượng rất tươi và ngon.

Đầu, râu và dìa mực giá rẻ đang gây sốt

Thịt cá sấu tươi nguyên con cấp đông cũng đang được rao bán trên mạng. 1 kg thịt cá sấu giá 65.000 đồng, đã gồm gia vị ướp cá. Thịt cá sấu giá rẻ lại thơm ngon nên rất nhiều khách đặt.



Xoài khổng lồ xuất hiện khắp chợ Hà Nội



Gần đây, ngoài những loại xoài đặc sản có trọng lượng 3-4 quả/kg thì chợ Hà Nội còn có loại xoài khổng lồ. Tiểu thương cho biết, đây là giống xoài Đài Loan, được trồng khá nhiều tại nước ta.



Quả xoài Đài Loan to gấp 5-6 lần giống xoài khác. Trung bình 1 quả xoài Đài Loan nặng 1-1,5kg, quả to nặng tầm 2kg. Loại trái cây đặc sản này đang vào mùa thu hoạch, được bày bán nhiều tại các khu chợ giá từ 25.000-30.000 đồng/kg.



Dân buôn tiết lộ sự thật về đào Sa Pa



Các loại đào lòng vàng, đào lông đỏ, đào mỏ quạ hiện được bán ở khắp các chợ Hà Nội. Chúng được gắn biển “đào Sa Pa”, với giá dao động từ 15.000-40.000 đồng tùy loại.



Song, dân buôn tiết lộ, đào Sa Pa bán tại các chợ đều là đào Trung Quốc, có giá đổ sỉ khoảng 5.000-6.000 đồng/kg tùy loại. “Đào Sa Pa cực hiếm, mùa đào cũng rất ngắn, sản lượng chỉ đủ tiêu thụ ở trong tỉnh. Trong khi đào Trung Quốc nguồn cung dồi dào. Bây giờ đang vào giữa mùa thu hoạch bên Trung Quốc nên giá rất rẻ”, một đầu mối đổ sỉ đào ở chợ Long Biên (Hà Nội) cho biết.



Hạnh Nguyên (Tổng hợp)