Thông tin từ Bộ Công Thương, Trung Quốc có thể tăng cường các biện pháp kiểm soát đối với hàng nhập khẩu, trước diễn biến dịch bệnh Covid-19 mới tại nước này.

Bộ Công Thương vừa đưa ra khuyến nghị đối với hoạt động sản xuất, xuất khẩu hàng nông sản, thủy sản đi thị trường Trung Quốc.

Theo đó, tuần qua, Chính quyền thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc đã phát hiện ổ dịch Covid-19 mới có liên quan đến Chợ bán buôn nông sản Xinfadi (Tân Phát Địa) tại thành phố Bắc Kinh.

Ủy ban Y tế sức khỏe quốc gia Trung Quốc cho biết, tính đến cuối ngày 15/6/2020, số ca lây nhiễm dịch Covid-19 liên quan đến khu chợ này đã lên tới 79 trường hợp. Cơ quan chức năng thành phố Bắc Kinh đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện vi-rút Sars-cov-2 trên thớt chặt cá tại khu chợ này.

Sau vụ việc trên, Chính quyền thành phố Bắc Kinh và nhiều địa phương khác của Trung Quốc đã tiến hành tổng kiểm tra, rà soát an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ các mặt hàng nông sản, các loại thịt, thủy sản (bao gồm đông lạnh, tươi sống và chế phẩm liên quan) tại các chợ nông sản, thực phẩm trên địa bàn. Hộ kinh doanh các sản phẩm nông sản, thủy sản nhập khẩu đều phải xuất trình giấy chứng nhận kiểm nghiệm kiểm dịch của Hải quan Trung Quốc.



Tình hình nêu trên có thể khiến cơ quan chức năng Trung Quốc tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm, kiểm nghiệm kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc… với hàng hóa nhập khẩu, đặc biệt là các mặt hàng nông sản, các loại thịt, thủy sản (đông lạnh, tươi sống và chế phẩm liên quan) tại các cảng/cửa khẩu nhập khẩu nhằm phòng chống dịch Covid-19. Điều này cũng có thể gây ảnh hưởng đến tiến độ thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới giữa hai nước Việt – Trung.



Vì vậy, Bộ Công Thương khuyến nghị các doanh nghiệp, hộ sản xuất hàng nông sản, thủy sản xuất khẩu đi thị trường Trung Quốc tăng cường công tác giám sát chất lượng, chủ động phối hợp chặt chẽ với đối tác nhập khẩu tuân thủ nghiêm các quy định của Trung Quốc về tiêu chuẩn chất lượng, kiểm nghiệm kiểm dịch, an toàn thực thẩm, truy xuất nguồn gốc… đối với hàng nhập khẩu; qua đó góp phần giảm thiểu rủi ro và thời gian thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới.

Hồng Hạnh