Vào những ngày nắng nóng gay gắt, nhiều người dùng thường có cảm giác điều hòa nhiệt độ không mát dù để nhiệt độ thấp. Điều gì khiến máy điều hòa chạy ì ạch và bật/tắt liên tục?

Miền Bắc đang bắt đầu bước vào đợt cao điểm nắng nóng với nên nhiệt độ cao. Nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ lên tới 38 – 39 độ C với cái nắng gay gắt. Do ảnh hưởng của thời tiết, nhiều người không đi ra ngoài vào giờ nắng cao điểm và ở trong phòng sử dụng điều hòa nhiệt độ để “tránh nóng”. Tuy nhiên, nhiều người than phiền dù bật và đặt điều hòa ở mức nhiệt độ thấp nhưng vẫn không cảm thấy đủ mát. Thậm chí, điều hòa chạy "ì ạch" hoặc ngắt liên tục.

Điều gì khiến điều hòa nhiệt độ không đủ mát khi nóng cao điểm?

Công suất điều hòa không đủ

Người dùng thường có cảm giác điều hòa nhiệt độ không đủ mát khi trời nóng gay gắt. Ảnh minh họa: inventorairconditioner

Tình trạng điều hòa nhiệt độ không đủ lạnh thường xảy ra ở các gia đình có đông nhân khẩu, không gian quá rộng và không khép kín; Các công sở, nơi phòng làm việc có nhiều người, nhiều loại máy móc và thiết bị gia nhiệt hay có quá nhiều người thường xuyên ra/vào. Nguyên nhân do sự thiếu hụt công suất.

Trước khi chọn mua điều hòa các nhân viên bán hàng sẽ tư vấn cho khách hàng lựa chọn công suất điều hòa phù hợp. Tuy nhiên, người mua nên lưu ý: Công suất điều hòa nhiệt độ còn bị ảnh hưởng đbởi các yếu tố như: vật liệu xây dựng, nguồn nhiệt tác động, số lượng người sử dụng,… Do đó, cần phải tính thêm cả các yếu tố này khi chọn lựa.

Người mua có thể cộng/trừ thêm khoảng 5 - 10m3/công suất. Trường hợp trong lúc sử dụng phòng có mặt ngoài bị chiếu nắng trực tiếp, thông với phòng khác, có quạt hút thông gió... hãy cộng thêm từ 0.3 – 0.5 Hp tùy mức độ nhiệt nóng làm tổn thất công suất lạnh.

Điều hòa đang bị bụi bẩn

Vệ sinh lưới lọc định kỳ. Ảnh: inventorairconditioner

Khi điều hòa làm mát kém, hãy nghĩ đến việc vệ sinh cả hai giàn nóng và lạnh. Việc duy trì ổn định về nhiệt độ tốt nhất của điều hòa nhiệt độ phụ thuộc rất nhiều vào độ thông thoáng, sạch sẽ của cả dàn nóng và dàn lạnh. Vì vậy, để đảm bảo điều hòa có thể cung cấp đủ không khí lạnh, cần thường xuyên làm thông thoáng dàn nóng và dàn lạnh, nhất là đối với các điều hòa cũ.

Mảng bám, bụi bẩn, mạng nhện sẽ tạo ra một lớp bám dính ở lưới lọc của dàn lạnh sẽ khiến điều hòa không thể thổi hơi lạnh ra phòng. Còn ở dàn nóng dễ dẫn đến tình trạng tắc, không thông thoáng cho dàn nóng tỏa nhiệt khi điều hòa hoạt động.

Hầu hết các bộ lọc không khí cần phải được làm sạch hoặc thay thế định kỳ. Bộ lọc không khí bẩn có thể làm giảm hiệu quả hoạt động của máy và dẫn đến các vấn đề như đóng băng. Nếu điều hòa không khí của bạn có một bộ lọc tái sử dụng, hãy vệ sinh bộ lọc dưới vòi nước lạnh và để khô hoàn toàn trước khi lắp trở lại. Nếu cẩn thận, hãy thay thế lọc khí theo đúng yêu cầu từ nhà sản xuất để đảm bảo hoạt động của máy.

Để điều hòa ở nhiệt độ quá thấp

Để nhiệt độ thấp có thể khiến điều hòa quá tải. Ảnh: inventorairconditioner

Nhiều người thường xuyên để điều hòa ở mức nhiệt độ thấp. Đây lại là một sai lầm. Thói quen để nhiệt độ quá thấp có thể khiến điều hòa bị quá tải hoặc giảm tuổi thọ khi phải hoạt động liên tục.

Việc để mức nhiệt quá thấp cũng không tốt cho sức khỏe vì mức nhiệt độ chênh lệch nhiệt độ quá cao giữa bên trong và ngoài dễ rất đến tình trạng “sốc” nhiệt. Các chuyên gia đưa ra lời khuyên, dù thời tiết có nóng thế nào, hãy cài đặt nhiệt độ điều hoà khoảng 25 độ C hoặc chỉ thấp hơn nhiệt độ ngoài trời 5 – 7 độ C.



Hàng năm, Điện lực Việt Nam EVN đều đưa ra khuyến cao người dùng chỉ nên bật điều hòa ở mức 26 độ C để đảm bảo tiết kiệm điện cho khách hàng, vừa giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện, đồng thời cũng hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến.

Lắp điều hòa không đúng vị trí



Lắp giàn lạnh đối diện với hướng gió



Ở những nơi có nhiều gió không được lắp giàn đối diện với hướng gió, bởi gió gây tản hơi điều hòa và khiến điều hòa nhiệt độ phải làm việc nhiều hơn để cung cấp đủ độ mát. Tốt nhất, hãy lắp điều hòa nhiệt độ vuông góc với hướng gió.

Lắp giàn lạnh điều hòa ở góc tường nóng



Điều này hay xảy ra với các gia đình bị hạn chế về diện tích hay góc lắp đặt phù hợp. Điều này dễ dẫn đến tình trạng máy điều hòa phải chạy quá tải khi phải làm mát bức tường quá nhiệt trước rồi mới đến không khí trong phòng.

Với những ngày thời tiết nắng nóng gay gắt, để điều hòa nhiệt độ ở góc phòng nóng, bị nắng chiếu trực tiếp sẽ khiến điều hòa nhiệt độ phải hoạt động liên tục mà vẫn không thể làm mát đủ như kỳ vọng.

Theo lời khuyên, bạn nên lắp điều hòa ở những góc mát để nhiệt độ trong phòng giảm nhanh rồi mới từ từ mát những bức tường xung quanh. Tuy nhiên, cũng nên lưu ý không nên kéo hệ thống dẫn giữa dàn nóng, lạnh quá dài vì như vậy hệ thống sẽ không hoạt động tối ưu.

Điều hòa bị thiếu gas



Điều này có thể xảy ra đối với các dòng điều hòa cũ, các điều hòa sử dụng gas R22.

Nếu bạn vừa nạp gas để tăng dung môi làm mát nhưng điều hòa không đủ lạnh thì cần nhanh chóng tìm nguyên nhân rò rỉ, khắc phục xong mới được nạp gas lại. Nếu nạp gas bổ sung mà không kiểm tra thì chỉ sau một thời gian lại hết gas và mất lạnh như cũ.

Ở các máy điều hòa nhiệt độ mới lắp, nếu không đủ lạnh, có thể do các mối hàn của hệ thống dẫn gas đã hở nên điều hòa nhiệt độ có thể hết gas chỉ sau 1 đêm (đặc biệt là các điều hòa Inverter). Lúc này, người dùng nên gọi thợ bảo hành để kiểm tra các mối hàn.

Điều hòa đang bị quá tải



Tình trạng điều hòa nhiệt độ hoạt động quá tải rất dễ xảy ra khi thời tiết quá nóng. Vì điều hòa không đủ mát nên người dùng thường để nhiệt độ quá thấp càng dẫn đến tình trạng điều hòa nhiệt độ bị quá tải, chạy ì ạch.

Nếu để lâu, khi quá tải, điều hòa sẽ bị hỏng tụ hoặc nặng hơn là hỏng block, chi phí sửa chữa rất lớn. Các tụ thường được các nhà sản xuất tính sự chịu đựng độ nóng là 45 độ C với thời tiết ngoài trời 40 độ C bên trong điều hòa có thể lên tới 50- 60 độ C gây ra nổ/hỏng tụ.

Vì vậy, hãy để cho điều hòa nhiệt độ có thời gian nghỉ ngơi. Vào những khi thời tiết dịu mát (sáng sớm hoặc đêm), hãy tắt điều hòa và mở cửa để đón không khí ngoài trời. Tương tự như vậy, nếu không quá nóng, bạn có thể tắt điều hòa khi ngủ đêm. Cơ thể của bạn có thể chịu được nhiệt độ cao hơn khi ngủ.

D.V