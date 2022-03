Tủ lạnh là thiết bị cần cắm điện thường xuyên. Để tránh lãng phí điện, tránh hỏng hóc bạn nên nắm rõ những mẹo nhỏ này khi sử dụng.

Không để tủ lạnh trống

Để tủ lạnh trống chính là cách gây lãng phí điện năng, vì vậy nên để vừa đủ thức ăn trong tủ lạnh. Khi thực phẩm đủ lạnh, chúng sẽ làm lạnh qua lại cho nhau, giúp cân bằng nhiệt độ bên trong tủ và máy nén sẽ hoạt động ít hơn.

Khi tủ lạnh không có đủ thực phẩm để lấp đầy, bạn có thể đặt thêm túi đá hoặc nước lạnh bên trong.

Không nên trữ quá nhiều đồ trong tủ

Mặc dù không nên để tủ trống nhưng bạn cũng đừng vì vậy mà nhét kín thực phẩm trong tủ. Hãy sắp xếp các thứ ngăn nắp và có khe hở để luồng khí lạnh lưu thông đều giúp tất cả các thực phẩm đều được bảo quản tốt hơn.

Việc nhét quá nhiều thực phẩm vào tủ lạnh có thể bịt kín các điểm thoát hơi lạnh, quạt thông gió bên trong tủ, hơi lạnh sẽ không được tỏa đều ra xung quanh, làm tủ phải vận hành liên tục và rất nhanh hỏng.

Để tủ lạnh ở vị trí thoáng mát

Khi sử dụng tủ lạnh bạn cần chú ý đến vị trí đặt tủ sao cho hợp lý. Tủ lạnh nên được kê ở nơi thoáng mát, lưng và 2 vách bên hông tủ phải cách tường ít nhất 10 cm để đảm bảo tỏa nhiệt. Ngoài ra, để lưu thông không khí, chống ẩm, bạn nên kê tủ lạnh cách mặt đất khoảng 5cm.

Điều chỉnh nhiệt độ hợp lý

Nhiệt độ tủ lạnh cao quá thì thực phẩm dễ bị hỏng do không đủ lạnh còn nhiệt độ quá thấp sẽ gây tốn điện. Mức nhiệt độ phù hợp cho ngăn đá là khoảng 15 độ C còn ngăn mát là khoảng 2-4 độ C.

Rã đông ngăn đông định kỳ đối với tủ lạnh đóng tuyết

Có nhiều tủ lạnh sau một thời gian sử dụng thì ngăn đá sẽ xuất hiện một lớp tuyết khá dày làm cho công suất của tủ bị giảm cũng như làm tiêu hao điện năng và chiếm diện tích bên trong.

Nếu như tủ lạnh không có chế độ tự động rã đông bạn nên thường xuyên rã đông cho tủ lạnh để tăng thêm diện tích sử dụng và tiết kiệm điện cho gia đình.

Vệ sinh tủ thường xuyên

Sắp xếp tủ lạnh gọn gàng, bỏ những thực phẩm để lâu ngày... giúp hạn chế vi khuẩn, nấm mốc sinh sôi và cải thiện khả năng tản nhiệt bên trong tủ. Bên cạnh đó bạn cũng nên chú ý vệ sinh lớp đệm cao su để đảm bảo cửa tủ không bị hở và không làm rò rỉ nhiệt gây tốn điện.

(Theo Khỏe và Đẹp)