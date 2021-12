Ví điện tử đã trở thành phương thức thanh toán yêu thích của hàng loạt cửa hàng sau thời gian dài giãn cách xã hội với nhiều ưu điểm vượt trội.

Xu hướng thanh toán qua ví điện tử

Dữ liệu thuộc khảo sát gần đây của McKinsey cho biết, người dùng tại Việt Nam có mức độ chấp nhận ngân hàng số và thanh toán số với tốc độ nhanh nhất trong khu vực, tăng 41 điểm phần trăm và đạt 82% trong năm 2021.

Ví điện tử ngày càng trở thành hình thức thanh toán quen thuộc

Trong 2-3 năm gần đây, giá trị trung bình các đơn hàng được thanh toán qua ví điện tử đã tăng lên từ 4 triệu đồng tới 7-12 triệu đồng/đơn hàng. Bà Phạm Thị Thùy Linh - Phó phòng Vận hành Bộ phận TMĐT FPT Shop cho biết chuỗi cửa hàng này đã hợp tác với ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab từ năm 2020. Người dùng sử dụng ví điện tử để thanh toán các đơn hàng có giá trị cao như điện thoại, máy tính xách tay bên cạnh các đơn hàng có giá trị nhỏ.

“Điều này cho thấy ví điện tử đã trở thành phương thức thanh toán quen thuộc, mang đến nhiều lợi ích cho khách hàng. Thông qua hợp tác với ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab, chúng tôi nhận thấy được nhiều lợi ích từ các chương trình khuyến mại. Các chương trình này giúp giá cả sản phẩm từ FPT tốt hơn rất nhiều so với các đối thủ khác”, bà Linh nhận định.

Ví điện tử chinh phục người dùng

Hai lý do khiến hình thức thanh toán trực tuyến qua ví điện tử được người dùng ưa chuộng hơn, đặc biệt sau thời gian giãn cách xã hội là nhiều chương trình ưu đãi giúp tiết kiệm chi phí và hạn chế tiếp xúc khi giao dịch.

Là người nội trợ, chị Minh Hiếu (quận 11, TP.HCM) thường xuyên cân nhắc và so sánh giá khi quyết định sắm sửa một số thiết bị gia dụng mới. “Sau khi so sánh giá bán ở nhiều nơi thì mình quyết định chọn mua nồi chiên không dầu mới tại FPT Shop. Tuần vừa rồi nhờ có chương trình Super Moca Week mà mình đã tiết kiệm được khoảng 700.000 đồng. Mình thấy đây là hình thức thanh toán tiện lợi, nhanh chóng và rất an toàn. Nhất là trong mùa dịch này, mình khá ngại dùng tiền mặt”, chị Hiếu chia sẻ.

Ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab được khách hàng yêu thích và tin dùng

Bà Linh - Phó phòng Vận hành Bộ phận TMĐT FPT Shop cho biết thêm, một khảo sát của FPT với những khách hàng khác nhau cho thấy, khách hàng biết rất rõ về chiến dịch khuyến mại của Moca trên ứng dụng Grab. Cụ thể, họ biết rằng, khi mua các sản phẩm tại FPT Shop, sẽ được tận hưởng ưu đãi hấp dẫn, đặc biệt là họ luôn hỏi: "Có chiến dịch Moca vào tháng tới không?".

“Việc khách hàng đợi đến chiến dịch đó để mua sản phẩm như một yếu tố kích thích để khách hàng “chốt đơn” trực tuyến và đến các cửa hàng ngoại tuyến của chúng tôi. Việc bắt tay với các ví điện tử như Moca đã có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi”, bà Linh nhận định.

Tuy chỉ mới phát triển ở Việt Nam những năm gần đây nhưng ví điện tử đã chiếm lĩnh lượng người dùng mua sắm hàng hóa, dịch vụ qua các ứng dụng vượt trội. Trước tình hình này đòi hỏi các cửa hàng phải nhanh chóng thực hiện và đẩy mạnh hình thức thanh toán trực tuyến qua ví điện tử trong tương lai.

