Thống kê của Google cho thấy trong năm 2021 vừa qua, người Việt tìm kiếm về Kia nhiều nhất, trong khi hàng xóm Lào lại quan tâm tới thương hiệu siêu sang Rolls-Royce.

Đến hẹn lại lên, trang comparethemarket.com lại đưa ra bản đồ tìm kiếm ô tô trên thế giới dựa trên thống kê từ Google. Kết thúc năm 2021, Toyota tiếp tục là thương hiệu được tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới khi phổ biến ở 47/154 quốc gia khảo sát. Ở vị trí số 2 là BMW với 29 quốc gia.

So với năm 2020, năm vừa qua sự quan tâm đến Toyota có sụt giảm nhưng vẫn là ở mức cao so với các thương hiệu còn lại. Nguyên nhân là một số thương hiệu xe hơi khác đã nhận thêm được sự quan tâm tìm kiếm tăng lên vào năm 2021. Ví dụ: Audi và Hyundai đều có những bước nhảy vọt hợp lý về lượt tìm kiếm so với năm trước và tăng lên 2 bậc. Trong khi đó, Rolls-Royce và Mazda lần đầu tiên đứng đầu tìm kiếm ở các quốc gia trong phân tích của comparethemarket kể từ năm 2018.

Đáng chú ý, quốc gia gần như không có công nghiệp ô tô tại Đông Nam Á là Lào có sự quan tâm một cách nhiệt tình với thương hiệu siêu sang Rolls-Royce. Thực tế dù Lào chưa có tên trong bản đồ "chơi xe" thế giới nhưng vài năm trở lại đây, không hiếm thấy những mẫu Rolls-Royce đắt tiền tìm đến quốc gia "vạn tượng".

Tại Lào, một chiếc Rolls-Royce Phantom thế hệ 8 có giá chỉ khoảng 700.000 USD (tương đương 16 tỷ đồng) nhưng ở Việt Nam giá mẫu xe này lên tới 50 tỷ đồng. Lào là một trong những quốc gia hiếm hoi trong Đông Nam Á đánh thuế thấp đối với ô tô. Vì thế, người dân nước này được tiếp cận ô tô với mức giá rẻ tương đương các quốc gia phát triển.

Đối với quốc gia láng giềng Lào là Việt Nam. Năm 2021 sự tìm kiếm nhiều nhất không phải Vinfast mà là Kia, nhưng hãng xe bán nhiều nhất tới người Việt lại là Hyundai (theo số liệu từ VAMA và TC Motor).

Bản đồ tìm kiếm ô tô nhiều nhất năm 2021

Bản đồ tìm kiếm ô tô nhiều nhất năm 2020

Người Mỹ tìm kiếm về Ford nhiều nhất trong năm qua nhờ hiệu ứng từ 2 mẫu xe Bronco và F150 chạy điện. Đối với mẫu bán tải chạy điện F150, năm 2021 đã gặt hái thành công ngoài mong đợi, thậm chí giá xe F150 EV còn bị thổi lên quá cao do nhu cầu tăng.

Tại Trung Quốc, cơn "sốt" xe điện cũng lên rất cao nhưng lượng tìm kiếm nhiều nhất lại rơi vào Tesla chứ không phải hãng xe nội địa. Tuy nhiên, do Google bị hạn chế ở quốc gia đông dân nhất này nên có thể số liệu tìm kiếm không được coi là kết quả cuối cùng bởi người Trung Quốc còn dùng nhiều nền tảng tìm kiếm khác.

Bên cạnh đó, đánh giá của comparethemarket còn cho thấy một số thương hiệu như Volkswagen, Mitsubishi, Alfa Romeo và Daewoo đều lần lượt không lọt vào danh sách thương hiệu xe được tìm kiếm nhiều nhất ở bất kỳ quốc gia nào vào năm 2021.

Đình Quý (theo comparethemarket)

