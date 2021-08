Nhiều tài xế xe ôtô không hề biết một số mối nguy hiểm do chính mình taọ tạo ra trên chiếc "xế hộp" của mình. Nguyên nhân phần lớn do sự chủ quan, thiếu kinh nghiệm của chủ xe.

Sử dụng điện thoại khi lái xe

Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin, điện thoại di động trở thành vật bất ly thân với nhiều người, trong đó có các tài xế. Để tiết kiệm thời gian, nhiều người tranh thủ sử dụng điện thoại khi lái xe. Đặc biệt, phong trào livestream khi lái xe đang ngày càng thịnh hành và được nhiều tài xế áp dụng.

Hành vi này khiến tài xế mất tập trung khi lái xe, không thể phản ứng kịp thời trước tình huống bất ngờ. Rất nhiều người vừa lái xe vừa dùng điện thoại đã quên không dừng đèn đỏ, chuyển hướng, chuyển làn không báo hiệu, qua đường thiếu quan sát,… gây tai nạn thương tâm.

Sử dụng điện thoại khi lái xe khiến tài xế mất tập trung khi lái xe.

Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt như sau: Người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe chạy trên đường thì bị phạt tiền từ 1.000.000 - 2.000.000 VNĐ (điểm a, khoản 4 Điều 5).

Đi sai làn đường

Hiện nay, có rất nhiều tuyến đường đã phân rõ làn cho các loại xe khác nhau, nhưng rất nhiều lái xe vẫn cố tình vi phạm. Không ít tài xế lấn làn để thoát khỏi ùn tắc hay chỉ đơn giản là vì quá…vội, gây ức chế cho những người tham gia giao thông, gây nguy hiểm cho chính mình và người khác.

Mức phạt hiện nay cho hành vi này đối với ô tô là khá cao. Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, người điều khiển ô tô đi sai làn đường sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 - 5.000.000 VNĐ; tước Bằng lái xe từ 01 - 03 tháng (trước đây bị phạt từ 800.000 - 1.200.000 VNĐ và tước Bằng lái xe từ 01 - 03 tháng).

Hiện nay, có rất nhiều tuyến đường đã phân rõ làn cho các loại xe khác nhau, nhưng rất nhiều lái xe vẫn cố tình vi phạm.

Trường hợp đi không đúng làn đường, phần đường gây tai nạn giao thông sẽ phạt tiền từ 10.000.000 - 12.000.000 VNĐ; tước Bằng lái xe từ 02 - 04 tháng.

Uống rượu bia rồi lái xe

Uống rượu bia sau đó vẫn lái xe là một trong những thói quen xấu nguy hiểm mà tài xế Việt hay gặp phải. Khi đó, người lái xe rất có thể sẽ mất tập trung, ngủ gục hoặc say xỉn, xử lý không chính xác, gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Mức phạt cho hành vi này rất cao, là một trong những mức phạt tăng mạnh nhất tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP so với Nghị định 46 trước đây. Cụ thể, người điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống rượu bia có thể bị phạt từ 800.000 - 40.000.000 VNĐ, và tước bằng lái xe đến 2 năm tuỳ thuộc vào loại phương tiện và mức nồng độ cồn trong máu.

Uống rượu bia sau đó vẫn lái xe là một trong những thói quen xấu nguy hiểm mà tài xế Việt hay gặp phải.

Không cài dây an toàn

Dây đai an toàn là một trong những tính năng cơ bản mà hầu như bất kỳ ô tô nào cũng có. Ô tô hiện đại ngày nay thậm chí còn có tính năng nhắc báo quên thắt đai an toàn. Tuy nhiên, nhiều tài xế đôi khi là vô tình quên hoặc vì...lười mà không thắt dây an toàn.

Hành vi trên là hết sức nguy hiểm, đặc biệt nếu xảy ra tai nạn. Nếu người ngồi trên xe không thắt dây an toàn thì khi xảy ra tai nạn, có thể bị va đập vào bảng táp lô, kính chắn gió, vô-lăng với vận tốc và lực rất mạnh. Nếu xe chạy với vận tốc 50 km/h thì lực va đập ước tính bằng rơi từ độ cao 40m xuống đất.

Hơn nữa, khi vào cua hoặc phanh gấp, nếu không thắt dây an toàn, người lái theo quán tính sẽ nhao người về phía trước hoặc văng sang phải, sang trái, khiến tay vô tình tỳ vào vô-lăng, dẫn đến những tình huống khó xử lý.

Dây đai an toàn là một trong những tính năng cơ bản mà hầu như bất kỳ ô tô nào cũng có.

Nghị định 100/2019/NĐ-CP cũng nêu rõ mức phạt đối với hành vi không thắt dây an toàn khi đi ô tô như sau:

Phạt tiền từ 800.000 - 1.000.000 VNĐ: Tài xế không thắt dây an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn (Tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy.

Phạt tiền từ 300.000 - 500.000 VNĐ: Người được chở trên xe ô tô không thắt dây an toàn (Tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy.

Không chấp hành tín hiệu của đèn giao thông

Đây cũng là một thói quen xấu có thể gây nguy hiểm của tài xế Việt. Việc không chấp hành tín hiệu đèn giao thông có thể giúp xe đi nhanh hơn được vài chục giây, nhưng lại chậm cả đời người. Không những vậy, vượt đèn đỏ, đèn vàng còn gây nguy hiểm cho những người cùng tham gia giao thông.

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, người điều khiển xe không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt từ 3.000.000 - 5.000.000 VNĐ đồng thời bị tước giấy phép lái xe từ 01 - 03 tháng.

