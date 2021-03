Kỳ tích của hãng xe Việt vừa tiếp tục nối dài với số lượng khách hàng kỷ lục đặt trước mẫu xe điện VF e34 vừa được VinFast mở bán hôm qua (24/3).

Thị trường ô tô Việt “dậy sóng” vì VF e34

Theo thông tin từ VinFast, chỉ sau 12 giờ mở bán mẫu xe điện đầu tiên VF e34, hãng đã nhận được 3.692 đơn đặt hàng qua website và các showroom, đại lý trên toàn quốc. Đây là con số gây chấn động thị trường ô tô Việt và chưa từng có bất kỳ dòng xe của thương hiệu ô tô nào đạt được kỳ tích này.

Trước đó, từ sáng qua, cộng đồng ô tô cả nước “dậy sóng” trước sự kiện mở bán mẫu xe điện thương hiệu Việt đầu tiên. Chỉ khoảng 30 phút sau khi VF e34 “lên sàn”, đã có hàng trăm người đặt cọc thành công. Nhiều khách hàng chia sẻ, họ đã phải “rình” từ sáng sớm để không bỏ lỡ sự kiện mang tính cột mốc này. Có một số thời điểm hệ thống đặt cọc của VinFast dường như quá tải trước lượng truy cập và đăng ký cao đột biến.

Thậm chí, VinFast còn tạo ra một trào lưu "khoe đơn đặt cọc" trên mạng xã hội - điều chưa từng hãng xe nào làm được tại thị trường Việt Nam. Từ trước tới nay, ngoài Apple, VinFast là cái tên thứ 2 có thể khiến cộng đồng người dùng tại Việt Nam “phát cuồng” đến vậy. Với rất nhiều khách hàng, sở hữu “siêu phẩm” xe điện make-in-Vietnam vừa là niềm tự hào, vừa là nhận diện của lối sống văn minh, bắt kịp xu hướng toàn cầu.

Trên thế giới, kỷ lục về lượng đặt xe hiện đang thuộc về Tesla. Tháng 4/2016, mẫu Model 3 của “ông vua xe điện” nhận tới 180.000 đơn đặt hàng chỉ sau 24h mở bán, theo The Wall Street Journal. Tuy nhiên, đây là lượng đơn được ghi nhận toàn cầu. Trong đó, riêng thị trường Mỹ quy mô đã lớn gấp gần 3,5 lần thị trường Việt Nam, xét về dân số. Chưa kể, tỷ lệ sở hữu xe hơi tại Mỹ hiện lên tới 838 xe/1.000 dân, gấp gần 40 lần so với mức khiêm tốn 23 xe/100 dân của Việt Nam. Do đó, “với 3.692 đơn đặt cọc thành công chỉ sau 12 giờ mở bán, tính về hiệu suất, VinFast đã làm được nhiều hơn”, một chuyên gia ô tô đánh giá.

Theo các chuyên gia, “hiện tượng VF e34” cho thấy mức độ quan tâm ngày càng lớn của người Việt với xe điện cũng như triển vọng lạc quan của loại phương tiện thân thiện môi trường này tại Việt Nam. Với dân số gần 100 triệu người đang ở trong giai đoạn vàng (tỷ lệ người trẻ chiếm đa số) và tỷ lệ sở hữu ô tô thấp nhất thế giới, Việt Nam được coi là một “mỏ vàng” cho các hãng xe nói chung và xe điện như VinFast nói riêng.

Đặc biệt, trong bối cảnh người Việt ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về lối sống văn minh, cấp tiến và hướng tới sự bền vững thì tương lai rõ ràng đang thuộc về các dòng xe điện thông minh, mà VF e34 của VinFast đã phần nào cho thấy điều đó.

Giải mã “cơn sốt” mang tên VF e34

VinFast VF e34 là mẫu SUV thuộc phân khúc C, có thể đi được quãng đường 300km sau mỗi lần sạc đầy. Điểm đáng chú ý là với chế độ sạc nhanh, chỉ sau 15 phút, xe đã có thể đi được 180km. Người dùng có thể tự sạc pin tại nhà hoặc tại các trạm sạc do VinFast triển khai. Hãng có kế hoạch đến cuối năm nay sẽ lắp đặt khoảng 40.000 cổng sạc ô tô điện tại 63 tỉnh, thành.

Xe điện VF e34 có giá bán 690 triệu đồng. Đặc biệt, trong lần mở bán này, khách hàng đặt mua xe trước ngày 30/6/2021 sẽ được hưởng mức giá chỉ 590 triệu đồng kèm 1 năm miễn phí thuê bao pin. Dự kiến, những chiếc xe điện thương hiệu Việt đầu tiên của VinFast sẽ được bàn giao cho khách hàng vào tháng 11 năm nay.

Theo các chuyên gia ô tô, SUV hạng C như VF e34 là loại xe phù hợp nhất với điều kiện đường sá và hạ tầng giao thông đô thị tại Việt Nam. Xe được đánh giá là có thiết kế hiện đại, tính nhận diện cao và thể hiện được “ADN thiết kế” của hãng nên dễ dàng “ghi điểm” với khách hàng.

Ghi nhận phản ứng từ thị trường cho thấy, VF e34 của VinFast sở dĩ có thể lập nên kỷ lục gần 4.000 đơn đặt cọc chỉ sau 12 giờ mở bán là bởi ba yếu tố: giá ưu đãi tốt, chính sách thuê pin đột phá và chế độ đặt cọc "cực thoáng". Về giá bán, nhờ cách làm khôn ngoan của nhà sản xuất tách hẳn pin, ra khỏi giá xe nên mẫu SUV điện cỡ C của VinFast có giá chỉ tương đương các mẫu SUV chạy xăng ở phân khúc thấp hơn. Trong khi đó, VF e34 lại vượt trội hơn hẳn về các tính năng thông minh.

Về thuê pin, theo tính toán, chính sách của VinFast giúp chi phí vận hành của xe điện chỉ tương đương, thậm chí thấp hơn so với xe xăng với cùng nhu cầu di chuyển mỗi tháng. Cùng với đó, hệ thống hàng ngàn trạm sạc phủ khắp 63 tỉnh, thành đang được VinFast xây dựng sẽ giúp việc sử dụng xe điện dần tiện lợi như xe xăng, từ đó xóa bỏ định kiến của người dùng với loại phương tiện này.

Cuối cùng, chính sách đặt cọc chỉ với 10 triệu đồng giúp cơ hội sở hữu mẫu xe điện thông minh đang “hot” nhất thị trường chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Nếu thay đổi kế hoạch hoặc muốn lên đời các mẫu VF e35 hay VF e36, khách hàng sẽ được VinFast hoàn trả 100% phí cọc mà không bị khấu trừ bất kỳ chi phí gì.

Có thể nói, kỷ lục mà mẫu xe điện VinFast VF e34 vừa lập nên đã cho thấy sự thay đổi đáng kể về tư duy tiêu dùng của khách hàng Việt với sản phẩm ô tô. Khách hàng hiểu rõ về xu hướng văn minh và những lợi ích mà xe điện mang lại, nhưng trước đây không có điều kiện để tiếp cận và sở hữu một cách dễ dàng, nay đã có dịp "bùng nổ" với sự ra đời của xe điện thông minh VinFast.

Theo nhận định của các chuyên gia, với những ưu thế vượt trội, lượng đặt hàng của VF e34 sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những ngày tiếp theo và có thể sẽ phá vỡ thêm nhiều nhiều kỷ lục trên thị trường

Minh Tuấn