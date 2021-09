Ngoài những mẫu ô tô hiện được duy trì giảm giá hàng trăm triệu đồng, thị trường xe đầu tháng 9 trùng với thời điểm cuối tháng Ngâu tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ô tô phổ thông dưới 500 triệu được ưu đãi về giá khá hấp dẫn.

Nhằm kích cầu mua bán trong thời điểm khó khăn, ngay đầu tháng 9, nhiều mẫu xe phổ thông ít khi được giảm giá như Hyundai Accent, Toyota Vios, Kia Morning... được hãng, đại lý mạnh tay ưu đãi để thu hút sự chú ý của khách hàng.

Trong tháng 9, ba phiên bản Kia Morning MT, Morning X-Line và GT-Line đang được các đại lý ô tô Kia tại Hà Nội ưu đãi, giảm giá đến 15 triệu đồng, tùy từng phiên bản cùng nhiều quà tặng phụ kiện. Mức giảm này kéo giá xe hiện xuống còn 289 cho bản MT và 429 triệu đồng cho 2 bản X-Line và GT-Line

Riêng 3 phiên bản AT gồm: Morning AT, AT Deluxe và AT Luxury không nhận được ưu đãi.

Cùng phân khúc với Kia Morning có Toyota Wigo cũng nhận ưu đãi hấp dẫn lên đến 20 triệu đồng áp dụng đến hết ngày 31/12/2021

Ở phân khúc xe sedan hạng B, Toyota Vios và Hyundai Accent đang đua giảm giá với mức giảm khá hấp dẫn thu hút người tiêu dùng.

Mới nhất đầu tháng 9, Hyundai Accent được các đại lý giảm từ 30-32 triệu đồng, xuống mức thấp nhất 396 triệu đồng.

Cụ thể, Hyundai Accent 2021 với mức giảm lên tới 32 triệu đồng đối với bản AT đặc biệt, đưa giá bán thực tế hạ xuống còn 510 triệu đồng, thấp hơn cả giá niêm yết bản trung của Toyota Vios. Đối với các phiên bản MT tiêu chuẩn, MT và AT cũng đang có mức giảm tiền mặt 30 triệu đồng, xuống còn lần lượt là 396, 442 và 471 triệu đồng.

Đối thủ của Hyundai Accent là Toyota Vios tiếp tục được giảm giá lên tới 50 triệu đồng trong tháng 9 khiến cho giá bán xuống thấp nhất 441 triệu đồng.

Cụ thể, phiên bản Toyota Vios G có mức giảm tiền mặt 42 triệu đồng, đi kèm quà tặng camera hành trình (4,5 triệu đồng). Tổng mức ưu đãi cao nhất lên tới 47,5 triệu đồng. Tuy nhiên, quà tặng không có giá trị quy đổi.

Đối với 2 phiên Vios E MT và E CVT, đang có mức giảm 31,5 triệu đồng tiền mặt, khách hàng cũng được tặng kèm camera hành trình. Tổng ưu đãi cao nhất lên tới 36 triệu đồng.

Như vậy, với chính sách ưu đãi của các đại lý Toyota thời điểm hiện tại, giá bán thực tế Toyota Vios E MT đang vào khoảng 441 – 458 triệu đồng. Trong khi bản Vios E CVT và G CVT chỉ khoảng 494 – 539 triệu đồng.

Mức giảm lớn lần này nhờ cộng gộp chương trình hỗ trợ một phần phí trước bạ của Toyota (22 triệu đồng đối với bản G và 16,5 triệu đồng đối với bản E) và ưu đãi thêm từ đại lý.

Ở phân khúc MPV có Kia Sedona nhận ưu đãi chính hãng tổng trị giá 57 triệu đồng gồm giảm tiền mặt kèm quà tặng đầu tháng 9.

Các phiên bản Sedona DAT Deluxe, Sedona DAT Luxury và Sedona GAT Premium đang có giá lần lượt 1,019 tỷ, 1,149 tỷ và 1,359 tỷ đồng được giảm giá xuống còn 962 triệu, 1,092 tỷ và 1,302 tỷ đồng.

Việc giảm giá lần này có thể là động thái dọn kho để đón thế hệ mới của Sedona, tương tự như việc Cerato giảm giá còn 499 triệu đồng trước khi ra mắt bản facelift.

Ngoài những mẫu xe nói trên, hiện nhiều hãng xe vẫn chưa công bố kế hoạch giá bán, chương trình khuyến mãi đầu tháng 9. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, nhiều dự đoán cho rằng, trong tháng cuối của quý III các hãng ô tô sẽ tiếp tục đẩy mạnh giảm giá bán để kích cầu và chạy doanh số.

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 7/2021, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 16.035 xe, bao gồm 10.411 xe du lịch; 5.163 xe thương mại và 461 xe chuyên dụng. Doanh số xe du lịch giảm 34%; xe thương mại giảm 27% và xe chuyên dụng giảm 30% so với tháng trước.

Tính chung 7 tháng của năm 2021, các đơn vị thành viên VAMA có tổng doanh số bán 166.516 xe các loại, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, có 115.318 xe ô tô du lịch, tăng 22%; có 47.690 xe thương mại, tăng 37% và 3.508 xe chuyên dụng, tăng 63% so với cùng kỳ năm 2020.

