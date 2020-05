Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), số xe bán ra của các hãng xe đều giảm rất mạnh. Tính chung toàn thị trường, lượng hàng bán trong tháng 4 chỉ 11.761 xe, giảm 39% so với tháng trước đó và giảm 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xe du lịch giảm 40%, xe thương mại giảm 36% và xe chuyên dụng giảm 16% so với tháng trước. Bên cạnh đó, sản lượng xe lắp ráp trong nước cũng giảm 38% và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc giảm 40% so với tháng trước.