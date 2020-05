- Thị trường ôtô gặp khó do đại dịch Covid-19, lượng hàng tồn kho nhiều. Để kích cầu, các hãng và đại lý liên tục đưa nhiều chương trình giảm giá ôtô. Chỉ tính từ 15-23/5, có ít nhất 4 mẫu ô tô giảm giá mạnh, nhằm đẩy hàng tồn.

Mẫu xe hạng C Honda Civic đang được các đại lý tung ra ưu đãi chưa từng có dành cho 3 phiên bản 1.8E, bản 1.8G và bản 1.5RS với mức giảm từ 50-70 triệu đồng theo hình thức giảm giá trực tiếp bằng tiền mặt kết hợp tặng quà phụ kiện 20 triệu đồng. Theo đó, Honda Civic E đã giảm giá từ 729 triệu đồng xuống còn khoảng 679 triệu đồng, ngang giá niêm yết của một số mẫu xe cỡ B.

Động thái giảm giá lần này cho Honda Civic được xem là nhằm đón đầu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) sắp được tung ra tại Việt Nam.



Một mẫu xe khác của thương hiệu Nhật Bản này cũng được đại lý giảm giá để đẩy hàng tồn nhanh hơn nhằm đón phiên bản mới là Honda CR-V. Mẫu xe này đang được một số đại lý giảm giá hàng chục triệu đồng.

Honda CR-V liên tục nhận được những ưu đãi hấp dẫn nhằm "dọn đường" cho phiên bản mới.

Cụ thể, Honda CR-V phiên bản L cao nhất hiện được một đại lý ở Hà Nội giảm 43 triệu đồng, còn 1,05 tỷ đồng. Còn bản G được hạ giá 23 triệu đồng, còn 1 tỷ đồng.



Một đại lý khác ở Hà Nội cũng đang có chương trình ưu đãi "khủng" cho Honda CR-V E với mức giảm giá gần 100 triệu đồng, kéo giá xe về mốc 890 triệu đồng.



Trước đó, vào đầu tháng 5 này, Honda CR-V cũng được giảm tới 150 triệu đồng tại một số đại lý.



Được biết, phiên bản facelift của mẫu crossover này sẽ được bán ra trong vài tháng tới và sẽ chuyển sang lắp ráp chính thức ở Việt Nam.



Ngoài 2 mẫu xe của Honda thì một mẫu xe khác cũng có xuất xứ Nhật Bản là Mitsubishi Triton cũng đang được các đại lý đồng loạt giảm giá lên tới cả trăm triệu đồng.

Đây là lần giảm giá mạnh nhất của mẫu xe này kể từ khi Mitsubishi Triton bản nâng cấp facelift về Việt Nam vào cuối năm 2019. Đợt giảm giá đợt này được hãng xe Nhật đưa ra để xả hàng tồn, dọn đường cho mẫu mới.



Mitsubishi Triton đang được bán ra với 7 phiên bản nhưng chỉ có phiên bản Triton 4x4 AT được giảm giá khủng trong đợt này. Và việc giảm giá Mitsubishi Triton 4x4 AT chỉ được áp dụng trên những mẫu từ năm 2019 đi kèm với các màu bạc, xám, nâu.

Tùy từng đại lý, mẫu xe này có thể được giảm 120 triệu đồng, thậm chí tới 138 triệu đồng, trừ thẳng vào giá xe. Như vậy, giá bán sau giảm giá của phiên bản Triton 4x4 AT chỉ còn từ 680 - 700 triệu đồng. Ngoài ra, khách còn được tặng kèm nắp thùng, camera lùi hoặc quy đổi sang bảo hiểm vật chất.

Mitsubishi Triton giảm giá "khủng".

Bên cạnh các mẫu xe Nhật thì một mẫu xe Hàn là Hyundai Kona cũng đang được các đại lý giảm giá mạnh. Hyundai Kona tại đại lý đang nhận được sự ưu đãi về giá đối với cả đời 2019 và 2020.



Cụ thể, Hyundai Kona 2.0AT 2019 tiêu chuẩn đang được một số đại lý giảm tới hơn 66 triệu đồng, kéo giá bán thực tế chỉ còn 559 triệu đồng.



Trong khi đó, Hyundai Kona đời 2020 được hạ giá từ 40-50 triệu đồng dành cho cả 3 phiên bản Kona 2.0 AT Tiêu chuẩn, Kona 2.0 AT Đặc biệt và Kona 1.6 Turbo. 3 phiên bản Kona 2020 hiện có giá lần lượt là 636 triệu đồng, 699 triệu đồng và 750 triệu đồng. Như vậy, sau hạ giá, Hyundai Kona có giá thấp gần bằng giá xe Toyota Vios bản cao cấp nhất 2020.



Điểm chung của những mẫu xe thanh lý, giảm giá sâu nói trên là đều thuộc hàng tồn kho.



Số lượng ô tô tồn kho hiện rất lớn. Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong quý I/2020, chỉ số tồn kho ô tô tăng “khủng”, tới 122% so với cùng kỳ năm 2019. Hiện đã bước sang quý II/2020 nhưng nhiều đại lý ô tô vẫn còn những mẫu ô tô sản xuất lắp ráp và nhập khẩu nguyên chiếc từ 2018-2019 chưa bán hết.

Nhiều xe mới tồn kho 1-2 năm được đại lý xả hàng giá siêu rẻ.

Ô tô tồn quá lâu, hãng không có chỗ lưu kho, đại lý tồn đọng vốn cho những đợt nhập hàng mới. Vì vậy, các hãng và đại lý đều muốn “xả” hết hàng tồn, để dành nguồn lực những mẫu mới.



Đó là là lí do mà thời gian gần đây, những mẫu xe tồn kho 1-2 năm, ế ẩm không bán được được các đại lý xả hàng thanh lý với giá rẻ không tưởng.



Các chuyên gia nhận định, thị trường ô tô sắp tới sẽ còn xuất hiện nhiều chương trình giảm giá khủng để đẩy hàng tồn kho. Đồng thời, thị trường cũng sẽ xuất hiện thêm nhiều mẫu xe đời mới giá rẻ. Vì thế, người tiêu dùng sẽ có nhiều cơ hội được chọn lựa những mẫu xe mình thích với một cái giá rất hời.



Anh Tuấn

