Trong hơn một tháng, LIÊN MINH WINNER làm nên hai sự khuấy đảo cộng đồng xe côn tay Việt. “Shout Out Your Brother" và “Show Off Your WINNER" mang đến không khí sôi động cho các chiến hữu cả nước, hứa hẹn những hoạt động bùng nổ trong tương lai.