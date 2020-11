Có những mẫu xe khi chỉ mới nhắc đến tên gọi đã gợi đến sự nổi tiếng cả về chất lượng cũng như thiết kế. Tuy nhiên, vẫn là cái tên đó, nhưng những thế hệ về sau lại rất tệ, hủy hoại danh tiếng của bản gốc.

Ford Thunderbird: Xe hơi sang trọng bậc nhất đến xe “phế liệu”

Chiếc xe ra mắt vào năm 1955 là một trong những chiếc xe sang trọng bậc nhất những năm 50 và 60. Cái tên Thunderbird đại diện cho chiếc xe đẳng cấp hàng đầu sở hữu hiệu suất tuyệt vời và vẻ ngoài quyến rũ.

Thunderbird, hay T-bird, đã giúp Ford tạo dựng và duy trì danh tiếng hàng đầu tại xứ cờ hoa. Nó là một chiếc xe hơi sang trọng được cá nhân hóa duy nhất tại thị trường lúc bấy giờ. Vừa mang tính thể thao lại sang trọng tinh tế, T-bird ngay lập tức gặt hái thành công dễ dàng, và những thế hệ đầu tiên của mẫu xe này đã trở thành biểu tượng cho ngành công nghiệp ô tô Mỹ.

Tuy nhiên, tất cả đã chấm dứt khi chiếc Ford T-bird thế hệ thứ 6 ra đời vào những năm 70. Chiếc xe huyền thoại ngày nào trở nên nặng nề hơn với trọng lượng hơn 2 tấn, còn vẻ ngoài thì “na ná” mẫu xe Lincoln Continental. Đó chỉ là khởi đầu. Kể từ những năm 80 trở đi, T-bird mất dần sức mạnh vốn có vì phần khung xe ngày càng được “nhồi” nhiều nhựa.

Thế hệ Ford Thunderbird cuối cùng được sản xuất vào năm 2002.

Chiếc xe Ford Thunderbird thế hệ đầu (Ảnh: Hot cars)



Oldsmobile Starfire: Kiệt tác ô tô Mỹ đến xe hatchback giá rẻ

Là đối thủ với Thunderbird, Oldsmobile Starfire cũng được đánh giá cao trong các dòng xe cùng phân khúc. Đây là một chiếc xe sang cá nhân quyến rũ với chất lượng cao, sở hữu động cơ Olds Rocket V8 mạnh mẽ sản sinh đến 330 mã lực.

Vì được tạo ra để cạnh tranh với T-bird, Starfire được hãng ô tô Mỹ Oldsmobile trang bị sang trọng và tốt nhất thập niên 60. Bên cạnh sức mạnh động cơ và sự sang trọng, vẻ ngoài và nội thất của Starfire cũng được đánh giá là một trong những thiết kế đẹp nhất của Mỹ lúc bấy giờ.

Tuy nhiên, thật không may, hãng Oldsmobile chỉ sản xuất chiếc xe này trong 5 năm từ 1961 đến 1965 và thay thế nó bằng mẫu xe Toronado. Mặc dù đến năm 1975, Oldsmobile đã mang cái tên Starfire trở lại, nhưng không còn là một chiếc xe hơi sang trọng chính hiệu nữa, mà chỉ đơn giản là một chiếc hatchback giá rẻ hiệu suất kém.

Chiếc xe Oldsmobile Starfire thời kì đỉnh cao (Ảnh: Hot cars)



Plymouth Road Runner: Mất đi sức mạnh và danh tiếng

Plymouth Road Runner là một huyền thoại xe cơ bắp những năm 60 và đã tạo ra một cuộc cách mạng hóa thị trường xe cơ bắp.

Trước Road Runner, những chiếc xe cơ bắp thường có giá đắt đỏ do những trang bị cao cấp cùng với động cơ V8 để tạo ra sức mạnh tốt nhất, trong đó bao gồm chiếc Plymouth Belvedere GTX được chế tạo dựa trên thân xe Chrysler B.

Đến năm 1968, chiếc Road Runner là đời là hậu duệ của Belvedere GTX đã loại bỏ bớt những tính năng cao cấp, chỉ giữ lại động cơ V8, nhờ đó chiếc xe này đã cắt giảm được giá thành sản xuất và đạt được thành công lớn.

Tuy nhiên, cái tên Road Runner huyền thoại dần mất chất, không còn là đại diện cho mẫu xe cơ bắp mạnh mẽ từ năm 1975. Mọi thứ thậm chí trở nên tồi tệ hơn 1 năm sau đó và giờ đây, Road Runner chỉ còn là một chiếc xe phổ thông hạng nhỏ, có công suất chưa đến 170 mã lực.

Mẫu xe của hãng Plymouth đã bị ngừng sản xuất hoàn toàn vào năm 1980, trước khi danh tiếng của nó trở nên tệ hơn nữa.

Chiếc xe cơ bắp huyền thoại Plymouth Road Runner (Ảnh: Hot cars)

Mercury Cougar: Xe thể thao sang trọng đến chiếc coupe ảm đạm

Mercury Cougar là “anh em song sinh” với mẫu xe cơ bắp huyền thoại Ford Mustang khi cùng được trình làng lần đầu vào năm 1967. Sản phẩm của thương hiệu ô tô cao cấp Mercury được thiết kế dựa trên mẫu xe cơ bắp phổ biến lúc bấy giờ, nhưng được thiết kế lại với nội thất tinh tế và vẻ ngoài sang trọng hơn.

Nét nổi bật của chiếc xe Cougar là cụm đèn pha ẩn, khi không bật, đèn pha sẽ được giấu vào trong để tạo một mảng liền khối với phần thân xe phía trước. So với Ford Mustang, Mercury Cougar được đánh giá là có vẻ ngoài mềm mại và tinh tế hơn.

Thật không may, thế hệ đầu tiên của Cougar là thế hệ tốt nhất từng được sản xuất.

Những chiếc xe hậu duệ của Mercury Cougar dần trở nên nặng nề và cồng kềnh hơn vào năm 1977, khác xa với nguồn gốc sang trọng. Đến năm 1999, Cougar đã không còn là cái tên của một chiếc xe thể thao sang trọng với hiệu suất mạnh mẽ nữa, mà thay vào đó chỉ là một chiếc xe phổ thông giống như Ford Mondeo, được chế tạo dựa trên nền tảng ô tô tầm trung Ford CDW27.

Chiếc Mercury Cougar thế hệ đầu thời hoàng kim (Ảnh: Hot cars)



Pontiac Firebird: “Ngựa chiến” mạnh mẽ đến xe “bọc nhựa”

Pontiac Firebird được biết đến như một chiếc xe cơ bắp cỡ nhỏ dễ lái với vẻ ngoài ấn tượng và động cơ sức mạnh V8 nhưng không hề đắt đỏ.

Được ra mắt lần đầu vào năm 1967, chiếc Firebird ban đầu có thiết kế tuyệt đẹp mang hơi hướng cổ điển, được sản xuất ở nhiều phiên bản với nhiều chi tiết trang trí đặc biệt, bao gồm cả chiếc Pontiac Trans Am huyền thoại hay phiên bản hiếm Ram Air IV sản sinh công suất lên tới 345 mã lực.

Tuy nhiên, mọi thứ tệ hơn từ năm 1973, những chiếc xe cơ bắp động cơ V8 mạnh mẽ đã biến mất do cuộc khủng hoảng khan hiếm dầu mỏ. Trải qua những năm 70, “chim lửa” Firebird thế hệ thứ hai đã trải qua nhiều thay đổi khi trở nên nổi tiếng trên màn ảnh rộng qua loạt phim “Smokey and the Bandit”, nhưng khi đó công suất của nó đã giảm xuống chỉ còn tối đa 200 mã lực. Đến thệ hệ thứ tư ra mắt đầu những năm 90, huyền thoại Firebird giờ chỉ còn trong dĩ vãng khi chiếc xe giờ đây “tràn đầy” những trang bị nhựa.

“Chim lửa” Pontiac Firebird thế hệ đầu (Ảnh: Hot cars)



Pontiac GTO: Xe cơ bắp huyền thoại nhưng phải “tái sinh” dưới tên gọi khác

Pontiac GTO là một trong những mẫu xe đóng vai trò quan trọng trong việc khẳng định vị trí của dòng xe cơ bắp trên thị trường ô tô khắc nghiệt những năm 60.

Được giới thiệu lần đầu vào năm 1964, GTO hướng đến đối tượng các khách hàng trẻ tuổi. Pontiac tạo ra GTO như một “con quái vật hiệu suất” trên đường phố với động cơ to và mạnh mẽ nhất V8 thời bấy giờ, nhằm cải thiện hình ảnh trẻ trung và giúp duy trì danh tiếng của họ trên thị trường xe ô tô Mỹ.

Tuy nhiên, danh tiếng của GTO bắt đầu suy giảm từ năm 1970 khi chỉ có 3.797 chiếc được đặt mua trong số những 40.149 chiếc được sản xuất. Bên cạnh đó, cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 cùng với các quy tắc và quy định nghiêm ngặt liên quan đến ô nhiễm khí thải cũng như sự thay đổi chung về mối quan tâm của thị trường từ xe hiệu suất sang xe phổ thông lúc bấy giờ đã khiến GTO bị ngừng sản xuất.

Được tái sinh vào năm 2004 và sản xuất tại Úc, nhưng với cái tên Holden Monaro khi được nhập vào Mỹ, chiếc xe không thể nắm bắt được tinh thần đột phá và sáng tạo của Pontiac GTO bản gốc. Những thiết kế mang tính biểu tượng của một chiếc xe cơ bắp cũng biến mất.

Nguyên mẫu Pontiac GTO (Ảnh: Hot cars)



Oldsmobile 442: Xe cơ bắp độc nhất vô nhị chỉ còn là dĩ vãng

Trong cuộc chiến giữa những chiếc xe cơ bắp của thập niên 60, Oldsmobile 442 nổi bật lên với thiết kế lấy cảm hứng từ chiếc Cutlass cùng hãng cùng trang bị động cơ mạnh mẽ và kiểu dáng “hung hãn”.

Được tạo ra để cạnh tranh trực tiếp với chiếc xe Pontiac GTO, Oldsmobile 442 cũng ra mắt vào năm 1964. Tên gọi "442" chỉ ra rằng đây là chiếc xe có bộ chế hòa khí 4 nòng, hộp số 4 tốc độ (sau này có nghĩa là động cơ 400 phân khối) và 2 đầu ống xả. Chiếc xe có khả năng tạo ra công suất lên tới 390 mã lực. Do đó, vào cuối những năm 60, 442 đúng nghĩa là một “con quái vật” của thế giới xe cơ bắp cổ điển.

Tuy nhiên, Oldsmobile 442 cũng là nạn nhân của cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973. Một chiếc xe cơ bắp độc đáo như vậy đã dần trở nên nhạt nhòa. Đến những năm 80 sau đó, cái tên 442 chỉ được sử dụng trên những chiếc xe hơi nhạt nhẽo, không có điểm nhấn. Thế hệ 442 cuối cùng có lẽ là tệ nhất khi chỉ được bán trong 2 năm ngắn ngủi 1990 và 1991.

Oldsmobile 442 thời “hoàng kim” (Ảnh: ClassicCars)



Lotus Elan: Kiệt tác xe hạng nhẹ đến xe hạng “xoàng”

Elan là một trong những kiệt tác của người sáng lập hãng Lotus, Colin Chapman về thiết kế xe trọng lượng nhẹ. Chiếc xe đã để lại ấn tượng tốt trong phân khúc xe thể thao cỡ nhỏ những năm 60.

Được giới thiệu lần đầu vào năm 1962, tuy Lotus Elan không phải là một chiếc xe mạnh mẽ, nhưng lại gây sửng sốt với khung gầm cứng, khả năng vận hành tuyệt vời và trọng lượng cực thấp chỉ dưới 1 tấn. Elan là minh chứng rõ ràng cho triết lí của Colin Chapman về việc tăng hiệu suất bằng cách loại bỏ trọng lượng. Nhờ chiếc xe thể thao hạng nhẹ này, Lotus trở thành một những nhà sản xuất ô tô thể thao chạy đường trường hàng đầu.

Tuy nhiên sau này hãng xe Lotus gặp phải khủng hoảng tài chính và bị tập đoàn GM mua lại, từ đó những chiếc Lotus Elan sản xuất ra đã không còn giữ được chất ban đầu.

Năm 1989, Elan M100 được ra mắt, mặc dù vẫn là một chiếc xe hạng nhẹ, nhưng nó không có vẻ ngoài lộng lẫy như trước đây, toàn bộ thân xe đều bị “nhồi” nhựa. Thậm chí, chiếc xe của hãng Lotus còn đánh mất thương hiệu khi được bán dưới tên gọi Kia Elan từ năm 1996 đến 1999.

Mẫu xe Lotus Elan thế hệ đầu đời (Ảnh: Hot cars)



Mitsubish Eclipse: Huyền thoại xe thể thao Nhật Bản đến chiếc SUV cho gia đình

Mitsubish Eclipse được mệnh danh là một “con quái vật hiệu suất” của Nhật Bản với động cơ có thể điều chỉnh và cách bố trí hệ dẫn động cầu sau truyền thống. Hai thế hệ đầu tiên của Eclipse là những chiếc xe thể thao tuyệt vời ngang hàng với các đối thủ cạnh tranh khủng sắp ra mắt tại Nhật Bản vào những năm 90.

Tuy nhiên, thế hệ thứ ba của Eclipse đã thay thế hệ dẫn động cầu sau bằng hệ dẫn động cầu trước và loại bỏ động cơ 4G63 huyền thoại. Đến thế hệ thứ tư, mặc dù vẫn thuộc phân khúc xe thể thao, Eclipse đã mất đi thiết kế vẻ ngoài mạnh mẽ và những đặc trưng cần có của một cỗ máy hiệu suất.

Gần đây, hãng Mitsubishi đã làm phật lòng những người hâm mộ dòng xe thể thao của Nhật Bản thời kỳ hoàng kim khi đưa thương hiệu huyền thoại Eclipse trở lại sau nhiều năm vắng bóng, nhưng không còn là một chiếc xe thể thao mà chỉ được sử dụng cho một chiếc SUV.

Mẫu xe thể thao Mitsubish Eclipse (Ảnh: Hot cars)



Chevrolet Blazer: “Quái vật” off-road đến chiếc xe crossover tầm thường

Được giới thiệu vào năm 1969, hãng Chevy ban đầu đã tạo ra Blazer dựa trên nền tảng xe tải K10 để cạnh tranh với chiếc xe địa hình Ford Bronco. Giống như Bronco, Blazer là một chiếc xe sở hữu thiết kế khung trần, với vẻ ngoài quyến rũ, tập trung vào tiện ích và khả năng vận hành trên mọi địa hình.

Tuy nhiên, những thế hệ sau của Chevrolet Blazer khi được hồi sinh không còn giữ được “tinh túy” của nguyên mẫu. Để hiểu tại sao những chiếc Blazer hiện đại lại làm giảm tên tuổi của thương hiệu xe này, chỉ cần so sánh với Bronco.

Khi hồi sinh biểu tượng off-road cổ điển, Ford đã giữ lại thiết kế nguyên mẫu từng được yêu thích và cả khả năng vận hành ấn tượng của chiếc xe, do đó mẫu xe này đã được người hâm mộ chào đón nồng nhiệt.

Tuy nhiên, hãng Chevrolet thì không làm được như vậy. “Quái vật” off-road Blazer của hãng này cũng được hồi sinh vào năm 2019…nhưng với tư cách là một chiếc SUV hạng trung bình, có rất ít tính năng chuyên dụng để vượt địa hình và ngoại hình khác quá xe so với thiết kế vốn được yêu thích của bản nguyên mẫu.

“Quái vật” off-road Chevrolet Blazer thời “nguyên sơ” (Ảnh: Hot cars)

Thanh Lam (theo Hotcars)

Bạn có trải nghiệm gì về những chiếc ô tô của mình? Hãy chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!