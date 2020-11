Xe của Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đắt gấp 50 lần so với xe phổ thông. Cùng điểm những chiếc xe đắt giá của các nguyên thủ trên thế giới.

Xe hơi của Nữ hoàng Anh Elizabeth II (gấp 533 lần)

Nữ hoàng Elizabeth II năm nay 94 tuổi và bà đã nắm giữ ngai vàng kể từ năm 1952. Khi Nữ hoàng xuất hiện trước công chúng, bà thường sử dụng chiếc Bentley State Limousine trị giá khoảng 12 triệu USD. Trên thế giới chỉ có 2 chiếc xe như vậy và đều thuộc sở hữu của Nữ hoàng. Đây món quà kỷ niệm 50 năm giữ ngai vị mà Nữ hoàng Elizabeth II nhận được vào năm 2002. Chiếc Bentley State Limousine sở hữu động cơ 6,8 lít V8 công suất 400 mã lực.

Xe của nữ hoàng Anh có giá lên tới cả chục triệu USD. Ảnh: Carandriver

Trong khi đó, chiếc xe được bán chạy nhất ở Anh là Ford Fiestas. Mẫu xe này sở hữu động cơ turbo 4 lít 1,0 lít 94 mã lực. Với giá bán khoảng 22.500 USD, chiếc Ford Fiestas rẻ hơn 533 lần so với xe của hoàng gia.

Xe của Tổng thồng Nga Putin (gấp 100 lần)

Hãng xe nội địa Aurus sản xuất riêng chiếc Limousine Aurus Senat để dành cho Tổng thống Putin. Xe được trang bị động cơ V8 4,4 lít công suất 598 mã lực đi kèm hệ thống truyền động 4 bánh. Phiên bản thương mại của chiếc Limousine Aurus Senat trên thị trường Nga hiện đang được bán với giá 274.000 USD.

Aurus Senat là niềm kiêu hãnh của người Nga. Ảnh: Carandriver

Còn tại Nga, mẫu xe phổ biến nhất đang là chiếc xe “quốc dân” Lada Granta có giá khởi điểm khoảng 5400 USD. Lada Granta sở hữu động cơ công suất 87 mã lực và cũng là phương tiện chính của lực lượng cảnh sát nước này.

Xe của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un (gấp 100 lần)

Trong những lần hiếm hoi xuất hiện trên truyền thông, chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đều xuất hiện cùng với chiếc Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard. Đây là dòng ô tô do Mercedes sản xuất đặc biệt dành riêng cho các yếu nhân.

Ông Kim Jong Un công du cùng chiếc Mercedes-Maybach S600. Ảnh: Caranddriver

Xe được trang bị động cơ 5,5 lít V12 tăng áp kép 510 mã lực, có giá bán từ 700.000 đến 1 triệu đô la, tùy theo lớp vỏ bọc thép được gia cố.

Theo hãng tin NBC của Mỹ, chiếc xe bán chạy nhất của Triều tiên hiện do công ty Pyeonghwa Motors sản xuất với giá khởi điểm từ 10.000 USD.

Xe của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (gấp 88 lần)

Là hãng sản xuất ô tô lâu đời nhất Trung Quốc, Hồng Kỳ được coi là "Rolls-Royce" của người Trung Quốc và vinh dự đảm nhận nhiệm vụ sản xuất xe hơi dành cho lãnh đạo quốc gia này. Hiện tại, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang sử dụng chiếc Hồng Kỳ N501, có giá khoảng 760.000 USD theo một số nguồn tin.

Hồng Kỳ được coi là "Rolls-Royce" của người Trung Quốc. Ảnh: Caranddriver

Còn tại Trung Quốc, mẫu xe bán chạy nhất đang là chiếc Volkswagen Lavida với doanh số hơn 517.000 chiếc trong năm 2019. Mẫu xe này đã đánh bại các đối thủ đến từ 2 nhà sản xuất nội địa là Haval và Wuling. Được sản xuất độc quyền tại Trung Quốc, Volkswagen Lavida sở hữu trang bị động cơ 4 xi-lanh tăng áp 114 mã lực, với giá bán khởi điểm 17.000 USD.

Xe của Tổng thống Mỹ Donald Trump (gấp 50 lần)

Cadillac One có lẽ là chiếc xe nguyên thủ nổi tiếng nhất thế giới. Có biệt danh là "The Beast", chiếc xe này có trọng lượng lên tới hơn 7 tấn, sở hữu lớp vỏ thép đủ dày để bảo vệ người bên trong khỏi sự tấn công từ súng máy, lựu đạn…Ngoài ra The Beast có khả năng bắn hơi cay để giải tán đám đông, và trên xe có sẵn một tủ lạnh chứa nhóm máu của Tổng thống dành cho trường hợp khẩn cấp. Chi phí sản xuất của Cadillac One dự tính vào khoảng 1,5 triệu USD.

Cadillac One là chiếc xe nguyên thủ nổi tiếng nhất thế giới. Ảnh: Caranddriver

Tại thị trường Mỹ, dòng xe bán tải F-Series vẫn tiếp tục làm mưa làm gió sau 38 năm ở vị trí dẫn đầu về doanh số. Mẫu xe được yêu thích nhất hiện tại đang là chiếc F-150, sở hữu động cơ 3,3 lít V6 công suất 290 mã lực, với giá bán khởi điểm từ 30.635 USD.

Xe của Thủ tướng Đức Angela Markel (gấp 25 lần)

Có lẽ 2 ông lớn Mercedes và BMW phải ghen tị khi Audi được chọn là công ty sản xuất xe hơi dành cho nguyên thủ Đức. Hiện tại bà Angela Markel đang sử dụng chiếc Audi A8 L Security. Đây là phiên bản kéo dài của chiếc chiếc Audi A8, sở hữu công suất 563 mã lực và khả năng chống đạn ấn tượng. Audi cho biết đây là chiếc Audi A8 mạnh nhất hiện có, giá của chiếc xe này hiện khoảng 750.000 USD.

Audi vinh dự là thương hiệu cung cấp xe hơi cho nguyên thủ Đức. Ảnh: Caranddriver

Trong khi đó, với sự ổn định và mức giá phải chăng, Volkswagen Golf vẫn duy trì là chiếc xe bán chạy nhất tại Đức và châu Âu. Giá của mẫu xe này vào khoảng 30.000 USD.

Xe của Thủ tướng New Zealand (gấp 1,5 lần)

Không giống như các chính trị gia khác, người phụ nữ quyền lực nhất ở New Zealand, bà Jacinda Ardern sử dụng chiếc xe điện Hyundai Ioniq Electric có giá khởi điểm khoảng 44.000 USD. Chiếc xe này không hề có tính năng bảo vệ đặc biệt, đơn giản nó chỉ là một chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường phù hợp với phong cách sống của bà Jacinda Ardern.

Thủ tướng New Zealand chọn xe thân thiện với môi trường. Ảnh: Caranddriver

Ở New Zealand, dòng xe bán tải Ford Ranger được khách hàng đặc biệt yêu thích, và giữ vị trí số một về doanh số ở quốc gia này. Giá của chúng vào khoảng 29.000 USD.

Xe của cựu Tổng thống Uruguay (rẻ bằng một nửa)

Trong giai đoạn nắm quyền từ 2010-2015, cựu Tổng thống Uruguay ông José Mujica đã dành tới 90% lương của mình để đóng góp cho các quỹ hỗ trợ người nghèo. Ông chỉ sống trong một căn nhà nhỏ và lái một chiếc Volkswagen Beetle đời 1987 đã cũ mèm. Một nhà lãnh đạo Ả rập từng có nhã ý tặng José Mujica 1 triệu USD để mua xe nhưng ông đã khéo léo từ chối. Theo các chuyên gia về xe đánh giá, chiếc Volkswagen Beetle của cựu Tổng thống Uruguay chỉ có giá trị khoảng 7000 USD.

Cựu Tổng thống Uruguay chỉ sử dụng một chiếc Beetle đời cũ. Ảnh: Caranddriver

Còn tại Uruguay, vẫn chưa có thống kê về chiếc xe được sử dụng nhiều nhất, khả năng danh hiệu đó thuộc về chiếc Suzuki Celerio có giá khoảng 14.000 USD.

Ngân Vũ (Caranddriver)

