Chỉ vì một phút lơ là của người lớn, em bé đã bị chiếc ô tô làm ngã rồi cuốn vào gầm xe nhưng may mắn không bị thương nghiêm trọng.

Tình huống được một thành viên chia sẻ trên mạng xã hội, ghi lại bởi camera an ninh gắn tại khu vực đỗ xe. Theo đó, người đàn ông áo trắng từ chiếc xe Fortuner đi vòng qua xe bán tải đỗ bên cạnh. Cùng lúc, em bé chạy theo sau nhưng người này dường như không để mắt tới.

This video Em bé thoát nạn khó tin dưới gầm xe bán tải và bài học cho phụ huynh.

Khi chiếc xe bán tải do một người khác điều khiển lăn bánh, em bé đã bị ngã trước đầu xe rồi tiếp tục cuốn vào gầm. Có lẽ do phát hiện bất thường, người lái xe bán tải đã dừng lại. Lúc đó, người đàn ông mặc áo trắng mới đi tìm và phát hiện em bé dưới gầm xe. Những người xung quanh cũng chạy lại, may mắn là bé không bị thương nghiêm trọng.

Đoạn video trên đã nhận được hàng trăm bình luận trên mạng, trong đó nhiều ý kiến cho rằng em bé đã may mắn thoát nạn. "Xem lại video thôi mà thót tim, thấy em bé bị cuốn vào gầm mà mình còn muốn hét lên như để ra hiệu cho lái xe, nhưng may mắn đã xảy ra", nick Facebook Nguyễn Bảo viết.

Trong khi đó, tài khoản Đức Hùng cho rằng rất có thể em bé đã rơi vào "điểm mù" của xe bán tải. "Xe pick-up khá cao nên phần mũi xe khuất, chưa kể lúc đó em bé còn đứng phía đuôi xe Fortuner. Quả thực rơi vào tình huống trên, rất khó để trách người lái chiếc xe bán tải, thậm chí tài xế này còn đi rất từ tốn nên mới không gây ra hậu quả", anh nhận xét.

Hàng loạt ý kiến khác lại trách người đàn ông áo trắng. "Chắc em bé chạy theo bố đây, nhà có con nhỏ thì không nên rời nửa bước, nhất là gần đường lớn thế này. Trong tình huống trên, bố mẹ của em bé có rất nhiều phần trách nhiệm vì đã không theo sát, lái xe ngồi sẵn trên ô tô thì gần như không thể thấy được góc khuất đó", nick Luân Trần đánh giá.

"Thiết nghĩ rơi vào tình huống tương tự thì các tài xế khác cũng chỉ biết cầu may thôi. Có chăng xe gắn camera 360 hoặc cảm biến thì hạn chế được phần nào. Vậy nên các bậc phụ huynh có con nhỏ hãy lưu tâm đến con mình, để bảo vệ trẻ và cũng không gây ra những trường hợp "oan gia" tương tự", thành viên Thịnh Nguyễn viết.

Theo Dân trí

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!