Dưới đây là những tình huống xe máy lạng lách, đánh võng, "kẹp 3", không mũ bảo hiểm rồi phi với tốc độ "bàn thờ" trên đường,... dẫn tới cái kết khiến không ít người xem hả hê.

Vượt siêu ẩu, xe phân khối lớn đâm trúng ô tô chở sơn khiến một phụ nữ "bay màu"

(Nguồn video: Camera giao thông)

Tình huống giao thông khá "bi hài" xảy ra tại khu vực cầu vượt Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội) vào chiều 16/11, và được camera hành trình trên một xe ô tô ghi lại. Theo đó, nam thanh niên điều khiển xe mô tô phân khối lớn phóng vọt lên, lạng lách để chuyển làn, vượt lên các xe đi cùng chiều.

Do di chuyển với tốc độ quá nhanh, nam thanh niên đã không kịp xử lý tình huống, đâm mạnh vào đuôi chiếc xe tải chở sơn đang đậu ven đường khiến một thùng sơn đã bị vỡ, sơn văng tung tóe vào một người phụ nữ đi xe máy đang có mặt ở gần đó.

Đầu trần lạng lách trên đường, nam thanh niên gặp ngay Tổ công tác

(Nguồn: Báo Dân trí)

Tình huống vừa xảy ra trên đường Lạch Tray (quận Ngô Quyền, Hải Phòng), được camera hành trình trên một xe ô tô ghi lại khiến nhiều người xem không khỏi hả hê. Nam thanh niên điều khiển xe máy, đầu không đội mũ bảo hiểm, lạng lách trên đường.

Điều đáng nói, nam thanh niên đã phớt lờ vạch kẻ liền tại đoạn đường này, lấn sang làn ngược chiều để vượt ẩu. Sau khi vượt ẩu, nam thanh niên đã liên tục lạng lách với tốc độ cao giữa hai làn xe chạy.

Tuy nhiên, ngày sau đó, camera hành trình của chính chiếc ô tô này đã ghi được khoảnh khắc nam thanh niên chạy ẩu bị trượt ngã ra đường. Trong lúc dựng xe lên để tiếp tục di chuyển thì đã bị Tổ công tác CSGT đang làm nhiệm vụ có mặt kịp thời để ngăn chặn và xử lý.

Hai "trẻ trâu" phi như bay rồi "xoè" trên đường, một xe máy khác vạ lây

(Nguồn video: Hoàng Vũ Hiệp)

Vụ va chạm rất nguy hiểm xảy ra vào sáng 18/11 tại phố Mới (thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, Bắc Giang), được camera an ninh của một cửa hàng máy tính ghi lại. Vào thời điểm trên, một xe máy Honda Lead chở 2 nam sinh không đội mũ bảo hiểm, phóng với tốc độ rất cao trên phố.

Nhưng do đường có nhiều xe, 2 nam sinh này đã không làm chủ được tay lái, phanh gấp khiến chiếc xe bị xoay ngang rồi tông vào một chiếc xe máy cùng chiều do một người đàn ông lớn tuổi điều khiển. Cả 3 người đều bị ngã ra đường khá đau, hai chiếc xe máy hư hỏng nặng. Rất may, người đàn ông lớn tuổi chỉ bị xây xước nhẹ. Còn hai nam sinh bị thương khá nặng, một người phải nhập viện.

Theo những người chứng kiến, hai nam sinh này mới chỉ 16 tuổi, đang học tại một trường cấp 3 của huyện Tân Yên. Dù chưa đủ tuổi điều khiển xe máy nhưng không hiểu sao bố mẹ các cháu vẫn đưa xe cho cầm lái, gây nguy hiểm cho bản thân và cả người khác.

Nữ sinh "kẹp ba", ôm cua với tốc độ cao rồi tự ngã trên vỉa hè

(Nguồn video: Thiên Tâm)

Tình huống xảy ra vào tối 26/10 tại một tuyến đường thuộc xã Giao Yến (huyện Giao Thuỷ, Nam Định) do camera an ninh của nhà dân ghi lại. Đáng chú ý, chiếc xe máy chở 3 nữ sinh vào cua với tốc độ rất nhanh, nhưng do không làm chủ được tay lái nên đã lao lên vỉa hè rồi cả xe và người trượt ngã trên đường.

Cả ba em gái sau đó đã đứng dậy được và chỉ bị xây xước nhẹ. Tình huống trên khiến nhiều người chứng kiến không khỏi lo sợ về độ "quậy" của các nữ học sinh.

Xe máy phóng nhanh rồi bị trượt dài vì vướng xe tải

(Nguồn video: HLX)

Vụ xe máy tự ngã khá nguy hiểm xảy ra vào sáng ngày 18/10 trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Chiếc xe máy lưu thông với tốc độ cao trên đường, vượt xe có camera hành trình rồi định tiếp tục vượt xe tải. Bất ngờ, chiếc xe tải cũng đánh lái sang phải khiến xe máy mất thăng bằng, nam thanh niên điều khiển xe ngã vật ra đường và bị thương khá nặng.

Trong tình huống trên, nhiều người cho rằng lỗi thuộc về người điều khiển xe máy khi đã đi quá nhanh trong tình trạng trời mưa, đường trơn và vượt khi không đảm bảo an toàn. Một số ý kiến khác cho rằng một phần lỗi thuộc về chiếc xe tải đã đánh lái đột ngột, gây nguy hiểm cho người đi xe máy.

Hoàng Hiệp (tổng hợp)

