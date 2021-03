Dưới đây là một số tình huống va chạm trên đường trong những ngày qua mà nguyên nhân đến từ việc xe con vượt phải vào đúng "điểm mù" của container.

Cố vượt phải, chiếc Honda Civic bị hỏng, tài xế méo mặt

Vụ va chạm diễn ra sáng 5/3 trên QL5 đoạn qua Khu đô thị Đặng Xá – huyện Gia Lâm – Hà Nội. Chiếc xe ô tô 4 chỗ hiệu Honda Civic mang BKS 30A 704.xx lưu thông trên QL5 hướng Hà Nội đi Hải Phòng.

browser not support iframe.

(Nguồn video: Quốc Bình)

Khi tới gần ngã tư đoạn rẽ vào KĐT Đặng Xá, để kịp đèn xanh, tài xế tăng tốc cố vượt phải qua chiếc xe container đang di chuyển ở làn bên trái. Hậu quả cho hành vi nóng vội là một cú va chạm khiến sườn xe Honda Civic móp méo, cản sau bị bung.

Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Người đàn ông lái chiếc xe Honda Civic dừng lại, bước xuống nhìn vết tích va chạm, cúi đầu trước tài xế container với dáng vẻ đầy ngậm ngùi, hối tiếc.

Va chạm đúng điểm mù của container, xe con xoay ngang

Trước đó, cũng trên tuyến QL5, vụ va chạm xảy ra khoảng 10h10p sáng 4/3 trên địa phận huyện Kim Thành, Hải Dương được camera hành trình trên một chiếc xe đi sau cùng chiều ghi lại.

browser not support iframe.

(Nguồn video: Nghị Quyên)

Chiếc container mang BKS 15C 061.xx kéo theo rơ-mooc mang BKS 15R xxx.95 lưu thông trên QL5 hướng Hải Phòng – Hà Nội. Khi qua cầu vượt xã Kim Xuyên, container này đã chuyển làn thiếu quan sát và va chạm với xe ô tô 4 chỗ hiệu Hyundai Elantra mang BKS 15A 562.xx di chuyển cùng chiều.

Cú tông khiến chiếc ô tô 4 chỗ xoay ngang trước đầu xe container rồi tông vào dải phân cách giữa. Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Trên thực tế, những tình huống va chạm dẫn tới tai nạn giao thông giữa xe con và container xảy ra khá thường xuyên.

browser not support iframe.

Vụ va chạm giữa container và một xe máy vượt đèn đỏ tại địa phận huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh vào ngày 20/2 vừa qua. (Nguồn video: Mạng xã hội giao thông)

Không giống như những chiếc xe nhỏ, container cần nhiều hơn đáng kể thời gian và khoảng cách phanh để đến một điểm dừng vì vậy nếu các xe nhỏ như ô tô con và đặc biệt là xe máy chạy trước đầu một chiếc container sẽ rất nguy hiểm. Khi phát hiện ra chướng ngại vật, container có thể phải mất đến hàng chục mét mới có thể dừng hẳn được.

browser not support iframe.

Đoạn video ghi lại phần đuôi của chiếc container khi quay đầu đã va vào một ô tô ton khiến chiếc xe này bị nhấc bổng và hư hỏng nặng. Tình huống xảy ra ngày 16/1 tại TP. Phật Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc. (Nguồn video: Newsflare)

Mặt khác, những chiếc xe cao to như container thường có điểm "mù" ở phía trước bên phụ. Nếu xe con đi vào vùng này, có thể lái xe container không quan sát được, rất dễ va chạm và hậu quả là xe con sẽ bị xoay ngang ngay trước mũi container.

Do vậy, các lái xe có kinh nghiệm khuyên rằng, nên giữ khoảng cách an toàn đối với những chiếc container, không nên chuyển làn đột ngột và phanh gấp khi đi phía trước container. Đặc biệt, tuyệt đối tránh việc vượt container vào đúng vị trí "điểm mù" của xe để đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác.

Hoàng Hiệp(tổng hợp)

Bạn đã từng gặp những tình huống giao thông thót tim? Hãy chia sẻ video về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải! Xin cảm ơn!