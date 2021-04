Phóng nhanh, vượt ẩu, sang đường thiếu quan sát,... khiến những những người điều khiển xe máy phải trả giá đắt. Dưới đây là một số tình huống xe máy va chạm với ô tô nổi bật trong tuần qua.

Cố lách lên, nam thanh niên tông vào đuôi ô tô rồi ngã lộn vòng

(Nguồn video: OFFB)

Nam thanh niên điều khiển xe máy chạy với tốc độ khá cao, khi thấy các phương tiện lưu thông phía trước dừng đèn đỏ, anh đã không làm chủ được tay lái rồi đâm thẳng vào đuôi ô tô trắng. Pha va chạm mạnh khiến thanh niên lộn vòng trên không rồi ngã xuống đường.

Tình huống va chạm xảy ra vào tối ngày 6/4 và được ghi lại bởi camera hành trình của ô tô đi cùng chiều. Rất may nam thanh niên chỉ bị thương nhẹ, chiếc xe máy bị hư hỏng, trong khi đó phần đuôi ô tô bị đâm vỡ toác. Đây hẳn sẽ là bài học về giữ tốc độ an toàn và chú ý quan sát khi đi đường.

Vượt đúng khúc cua, nữ tài xế xe máy bị container chèn gãy chân

(Nguồn video: Lê Văn Ngọc)

Vụ va chạm xảy ra vào khoảng 14h36’ ngày 6/4 tại khu vực gầm cầu Lãm Khê (quận Kiến An, thành phố Hải Phòng) được camera hành trình của một xe đi cùng chiều ghi lại.

Người phụ nữ đi xe máy không đội mũ bảo hiểm vượt ẩu đúng đoạn đường cua, lại vào "điểm mù" khiến khiến tài xế xe container không kịp xử lý nên đã ép sát xe máy vào dải phân cách. Hậu quả khiến người phụ nữ bị chèn gãy chân phải.

Thanh niên đầu trần đi xe máy vượt ẩu

(Nguồn video: Doãn Mường Mán)

Tình huống giao thông xảy ra tại đường đê tại quận Long Biên (Hà Nội) vào ngày 4/4. Một nam thanh niên điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm, đi từ đường nhánh nhập vào đường chính. Sau khi đi được một đoạn, người này đánh lái sang trái với ý định vượt chiếc xe 16 chỗ đi phía trước.

Cùng lúc đó, xe con mang nhãn hiệu Chevrolet Spark theo hướng ngược chiều đi tới, va chạm trực diện với xe máy. Hậu quả, nam thanh niên bị hất văng xuống đường, cả hai phương tiện đều có dấu hiệu bị hư hỏng.

Thiếu quan sát tông vào xe máy, nữ lái xe vội bỏ đi

(Nguồn video: Mạng xã hội giao thông)

Vụ va chạm xảy ra vào sáng ngày 7/4 tại TP. Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên). Chiếc ô tô con đang sang đường thì bất ngờ tông vào người phụ nữ đi xe máy chở con nhỏ phía trước khiến hai mẹ con ngã xuống đường.

Trong khi người dân cùng ra giúp người đi xe máy thì lái xe ô tô là một phụ nữ chỉ xuống xe xem tình hình rồi lên xe bỏ đi ngay sau đó trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Hai học sinh đi xe máy, tông vào sườn Fortuner đang quay đầu

(Nguồn video: Lê Quốc Đông)

Vụ va chạm xảy ra vào khoảng 16h05’ chiều ngày 3/4 trên đường DT351 đoạn qua Tổ 3, thị trấn An Dương, huyện An Dương, TP. Hải Phòng được ghi lại bởi camera an ninh tại khu vực.

Khi một chiếc ô tô hiệu Toyota Fortuner màu đen đang quay đầu thì bất ngờ bị chiếc xe máy chở 2 học sinh phóng với tốc độ rất cao tông vào hông. Hậu quả, hai nam sinh trên bị thương, còn cửa bên lái chiếc xe Fortuner bị biến dạng.

Hoàng Hiệp (tổng hợp)

