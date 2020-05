Chiếc SUV Toyota RAV4 mất lái từ ngoài đường lao vào hàng rào của bể bơi rồi bay qua bể bơi. Chiếc xe chỉ dừng lại khi đâm vào hàng rào đối diện.

Clip: Ôtô mất lái, bay qua bể bơi

Vụ việc hi hữu này xảy ra tại một bể bơi của một gia đình ở thành phố Miami, bang Floria, Mỹ vào ngày 15/5 vừa qua. Sự việc được camera giám sát của ngôi nhà ghi lại.



Hình ảnh từ đoạn video cho thấy, chiếc SUV Toyota RAV4 chạy với tốc độ cao mất lái từ ngoài đường lao vào hàng rào của bể bơi một căn nhà. Sau đó, chiếc xe SUV bay qua hồ bơi rồi dừng lại khi đâm vào hàng rào đối diện.



Vụ việc gây thiệt hại đáng kể cho ngôi nhà. May mắn là lúc tai nạn xảy ra, trong khu vực bể bơi không có ai. Những thành viên trong gia đình này đang ở trong nhà vào thời điểm xảy ra tai nạn.



Chiếc xe Toyota RAV4 bị hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng ra khắp khu vực hồ bơi.



Người lái chiếc SUV này là một người phụ nữ. Rất may, người này chỉ bị thương nhẹ.



Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do nữ tài xế lái xe trong tình trạng mất kiểm soát.



Phương Linh (Theo Live Leak)

