Những người nổi tiếng tại Mỹ đang cùng nhau tham gia gây quỹ All In Challenge để ủng hộ những nạn nhân Covid-19 cũng như ngăn chặn dịch bệnh lây lan tại quốc gia này.

Theo đó, thông qua All In Challenge, mọi người sẽ tham gia đấu giá tài sản cá nhân để quyên góp tiền, gây quỹ nhằm hỗ trợ và giúp đỡ những nạn nhân của dịch Covid-19 tại Mỹ. Hiện phong trào này đã thu hút được sự tham gia của nhiều người nổi tiếng tại Mỹ, từ các ngôi sao thể thao, cho đến những nghệ sĩ tên tuổi.

Một trong số đó phải kể đến cựu tiền vệ Eli Manning – nhà vô định từng 2 lần giành danh hiệu Super Bowl (Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ) đã quyết định đem chiếc Chevrolet Corvette Convertible 2011 của mình bán đấu giá để gây quỹ All In Challenge.

Chiếc xe Chevrolet Corvette Convertible 2011 được Manning đem bán đấu giá. Nguồn: Motor1



Manning tiết lộ rằng rằng đích thân anh sẽ trao tận tay chiếc xe này cho người dành chiến thắng trong vòng đấu giá. Ngoài ra, anh cũng dành thời gian để gặp gỡ bạn bè và gia đình của người này cũng như tổ chức một bữa ăn trưa thân mật cùng nhau. Bên cạnh đó Manningcũng rất sẵn lòng hướng dẫn cho chủ nhân mới của chiếc xe cách “xử lí” nó trong nhiều trường hợp.

Hiện giá của chiếc xe là 110.000 USD, tuy nhiên Manning vẫn đang hi vọng sẽ có người trả giá cao hơn mức giá này.

Trong khi đó, nam rapper, nhạc sĩ nổi tiếng ở Philadelphia – Meek Mills cũng nhiệt tình tham gia All in Challenge bằng cách gửi tặng chiếc siêu xe Rolls-Royce Phantom 2018 của mình cho quỹ từ thiện.

Nam rapper cho biết chiếc xe này chính là nguồn cảm hứng cũng như là minh chứng cho sự nỗ lực và thành công trong công việc của anh. Chiếc xe vẫn còn khá mới, với số ODO chỉ ở mức 5.041 dặm. Rolls-Royce Phantom 2018 hiện đang được đấu giá với mức 200.000 USD.

Nam rapper Meek Mills cũng không hề kém cạnh. Nguồn: Motor1

All In Challenge được khởi xướng bởi Michael Rubin - CEO, chủ tịch điều hành của công ty công nghệ Fanatics cùng hai người khác là Alan Tisch và Gary Vaynerchuk. Tính đến thời điểm hiện tại, quỹ All In Challenge đã quyên góp được số tiền lên tới 9.035.050 USD.

Mai Lý (Theo Motor1)