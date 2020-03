California (Mỹ) có hơn 100.000 người vô gia cư và để tránh cho dịch Covid-19 lây lan, chính quyền bang đang tính tới phương án thuê nhà di động hoặc khách sạn cho nhóm người này.

Mới đây, tổng thống Mỹ Donald Trump vừa phê duyệt tuyên bố thảm họa của California khi số ca dương tính với Covid-19 tăng nhanh tại bang bờ Tây này. Đây cũng là bang có dân số lớn nhất nước Mỹ, đồng thời ước tính có trên 100.000 người vô gia cư, tạo áp lực không nhỏ cho công tác phòng chống dịch.



Ngày 19/3/2020, Thống đốc Gavin Newsom của bang California dẫn lại dự báo của các chuyên gia ước tính 60.000 người trong số 108.000 người vô gia cư ở California có thể mắc bệnh Covid-19 trong 8 tuần tới. Cho đến nay, ít nhất 400 người đã có dương tính với virus ở bang này, nhưng số lượng đang tăng lên và nhiều người khác vẫn chưa được xét nghiệm.



Trước đó, các trạm rửa tay đã xuất hiện ở Los Angeles và San Francisco xung quanh các khu vự có người vô gia cư lớn và Thống đốc Gavin Newsom cho biết đang có khoảng 900 khách sạn với hàng chục ngàn phòng được chuyển đổi để sử dụng cho cả bệnh nhân và người vô gia cư.



Nhưng có vẻ nguồn phòng trên sẽ không đủ. Để ứng phó với tình hình hết sức nghiêm trọng này, chính quyền bang đã yêu cầu khách du lịch và người dân tránh xa khu vực bãi đỗ RV Dockweiler Beech ở thành phố El Segundo, California, để chuẩn bị trưng dụng nơi này thành nơi ở mới cho người vô gia cư.



Bãi đỗ xe RV bên bờ biển Dockweiler Beech đang tập kết các xe tải cắm trại để chuẩn bị làm nhà ở cho người vô gia cư tránh dịch covid-19



Trong vài tuần tới, hàng chục xe tải cắm trại (RV - Recreational Vehicles) đậu dọc bãi biển phía trước dự kiến ​​sẽ trở thành nhà của những người lang thang được lệnh cách ly. Nơi đây vốn được coi là một công viên RV nhộn nhịp với bãi đỗ lên tới hàng trăm xe.



Theo Fox News 11, những người từng sống ở công viên RV đã được gửi một thông báo vào thứ Sáu tuần trước, rằng các giao dịch đặt chỗ của họ đã bị hủy do “nhu cầu trú ẩn khẩn cấp liên quan đến virus covid-19”.



Một phát ngôn viên của Hạt Los Angeles tiết lộ khu vực xung quanh công viên RV bây giờ không nên di chuyển vào cho đến khi có thông báo mới vì nó đang được chuyển đổi thành nơi trú ẩn cho những người nghi ngờ mang virus covid-19.



“Chúng tôi sẽ làm việc với các nhà cung cấp tư nhân, các nhóm tôn giáo, các tổ chức phi chính phủ (NGO), các tổ chức cộng đồng (CBO) và các đối tác chính phủ để hỗ trợ những người cách ly với các dịch vụ toàn diện để đảm bảo an toàn, sức khỏe và hạnh phúc,” chính quyền Hạt Los Angeles nói thêm.



Hình ảnh mới nhất cho thấy hàng chục chiếc Four Winds - dòng motorhome thiết kế dựa trên xe bán tải Ford 6.8L V10 đã tập kết dọc theo khu vực ven biển để chuẩn bị cho sự gia tăng dự kiến ​​về nhu cầu chỗ ở khẩn cấp. Cùng với đó, hai bệnh viện được tăng cường năng lực vì nó phải đối mặt với khả năng tăng số lượng bệnh nhân.



Một chiếc RV Four Winds với đầy đủ nội thất phía sau có giá khoảng 80.000 USD



Nhà xe di động vốn là một nét văn hóa thường thấy ở Mỹ. Ở Mỹ, dòng xe này thường được gọi là RV - Recreational Vehicles hoặc motorhome, rất phát triển ở những bang rộng lớn như California hay Texas. Chúng phổ biến vì có đầy đủ tiện nghi như một căn hộ thực thụ nhưng chi phí rẻ hơn rất nhiều so với mua nhà đất. Những chiếc motorhome có giá từ 22.000 USD với dạng camping trailers; 55.000 USD với truck campers; 95.000 USD cho loại conventional travel trailers.

Cao cấp hơn có loại tầm 200.000 USD cho C motorhomes và 500.000 USD cho loại A motorhomes. Chi phí còn lại để vận hành ngoài tiền nhiên liệu ra thì chỉ cần trả thêm phí đỗ xe, thường không quá 1.000 USD/tháng tùy địa phương.



Đình Quý (theo Dailymail)