Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 4/2020, số lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam giảm mạnh với 4.918 chiếc, tương đương mức giảm tới 59,5% về lượng so với tháng tháng 3/2020; Giá trị ô tô nhập khẩu trong tháng 4 giảm 430 triệu USD tương đương giảm 40% so với tháng trước đó. Đây cũng là mức thấp nhất của xe nhập khẩu về nước tính từ đầu năm đến nay. Theo đó, giá ô tô nhập khẩu trung bình lại tăng, giá mỗi chiếc ô tô nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 4 là khoảng 26.637 USD (617 triệu đồng), tăng 8.202 USD (189 triệu đồng) so với hồi tháng 3/2020.