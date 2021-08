Chiến lược pin táo bạo và đột phá của VinFast với công nghệ sạc siêu nhanh và pin 100% thể rắn đã gây ấn tượng với truyền thông quốc tế, thể hiện qua các lời khen “có cánh” trên Nikkei (Nhật Bản), Carsifu (Malaysia), Leautoblog (Pháp).

“Bắt tay” đơn vị quốc tế để cải tiến về pin

Chuyên trang ô tô Carsifu của tờ The Star - báo điện tử nổi tiếng Malaysia đưa tiêu đề: “VinFast dốc toàn lực để có được các công nghệ hàng đầu cho pin xe điện”. Chuyên trang này cho biết thêm, VinFast đang hợp tác với StoreDot - công ty nổi tiếng của Israel với công nghệ pin sạc siêu nhanh, đã và đang được ứng dụng trên một số đồ công nghệ.

Trang Leblogauto dẫn thông tin, công nghệ của StoreDot đã được chứng minh là có hiệu quả trên điện thoại di động, máy bay không người lái và xe máy điện. Thay vì than chì, StoreDot sử dụng các hạt nano trong pin, cho phép tốc độ sạc nhanh hơn nhiều so với công nghệ hiện tại. Vì vậy, StoreDot được coi là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực năng lượng mới trên thế giới.

Theo Nikkei, trong một tuyên bố gần đây, StoreDot cho rằng, họ là công ty đầu tiên trên thế giới sản xuất được pin xe máy điện có thể sạc đầy chỉ trong 5 phút. Trên cơ sở đó, StoreDot có thể áp dụng công nghệ này trên ô tô, xóa bỏ nỗi lo về pin.

Báo Nhật nhận định, những chiếc xe điện có thể sạc đầy nhanh chóng tương đương với thời gian đổ xăng có thể chinh phục những khách hàng vốn e ngại tình trạng hết nhiên liệu dọc đường. Mục tiêu của StoreDot là từ nay đến năm 2025 sẽ cho ra đời loại pin có đủ thể vận hành trên quãng đường lên tới 160,9 km chỉ sau 5 phút sạc.

Ngoài StoreDot, Nikkei cho biết, VinFast đang hợp tác với một số nhà sản xuất pin, trong đó có Gotion High-Tech (Trung Quốc). Trang này cho hay, hãng pin của Trung Quốc “có thể sản xuất pin LFP mà không sử dụng các vật liệu đắt và hiếm như coban và mangan gây hại cho người lao động và môi trường”.

Nikkei còn dẫn lời chia sẻ của của bà Lê Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Vingroup: “Điều Vingroup mong muốn là tụ hội tinh hoa công nghệ thế giới, kết hợp với chất xám của người Việt để chung tay làm ra những thế hệ pin có công nghệ tốt hơn hiện tại, giá thành rẻ hơn”.

Tạo dấu ấn trên thị trường xe điện

Trang Leblogauto còn đề cập đến pin 100% tinh thể rắn của Công ty Prologium (Đài Loan) mà VinFast dự kiến sẽ trang bị trên những chiếc ô tô điện. Với ưu điểm cháy nổ cực thấp, dải nhiệt độ hoạt động rộng và mật độ năng lượng cao gấp 3 lần pin lithium-ion, loại pin này được coi là “công nghệ của tương lai”, “có khả năng thúc đẩy cuộc cách mạng xe điện”.

Chuyên trang này cũng dẫn thêm thông tin, ProLogium có kế hoạch thành lập nhà máy liên doanh sản xuất pin thể rắn và sẽ trở thành một trong những trung tâm sản xuất ở châu Á, đạt công suất 1 -2 GWh vào năm 2022. Điều này sẽ đảm bảo cho việc sản xuất hàng loạt xe điện của VinFast theo như kế hoạch cả hai bên đề ra.

Nikkei bình luận, mục tiêu mà Vingroup đặt ra là “không hề dễ dàng”. Khách hàng ở Bắc Mỹ và châu Âu thường ưa chuộng các thương hiệu xe từ phương Tây, Nhật Bản và Hàn Quốc vốn cũng rất phổ biến ở thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, Vingroup cho biết mình “có cơ hội rất tốt” khi mà chính phủ các nước phương Tây bắt đầu loại bỏ dần các phương tiện chạy xăng để cắt giảm phát thải carbon.

Bà Lê Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Vingroup nhấn mạnh thêm: “VinFast đang tính toán mở thêm các nhà máy sản xuất pin sạc tại châu Âu và Mỹ nhằm đảm bảo tự chủ nguồn cung”.

Truyền thông quốc tế đánh giá, việc hợp tác với hàng loạt công ty về pin, sạc hàng đầu là bước tiến của VinFast nhằm giành lợi thế cạnh tranh trên thị trường xe điện toàn cầu. Đó cũng có thể là “chìa khóa” cho tương lai của xe điện.

Bên cạnh đó, Vingroup sẽ áp dụng chính sách cho thuê pin, giúp giảm giá bán của một chiếc xe điện khi bộ pin có thể chiếm tới 30% chi phí sản xuất của một chiếc xe điện. Mục tiêu của VinFast là đạt doanh số 160.000 - 180.000 xe/năm tại thị trường Mỹ. Hãng xe Việt đã hoạt động tại Đức, Pháp, Hà Lan, Canada và bang California (Mỹ) - nơi VinFast đã có giấy phép thử nghiệm xe tự lái.

Hoàng Sơn(Tổng hợp)