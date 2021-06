Bước vào giai đoạn nắng nóng cao điểm, xưởng nâng cấp xe DinoTuning đã mang đến bộ sản phẩm StartStop Plus giúp khởi động ô tô từ xa, từ đó sớm làm mát xe bằng hệ thống điều hòa, giảm tình trạng nóng bức gây khó chịu cho người lái.

Mùa hè ở Việt Nam thường trải qua những ngày nắng nóng cao điểm, nhiệt độ ngoài trời có thể từ 39 - 40 độ C, nhiệt độ mặt đường khoảng 50 độ C, thậm chí nhiệt độ trong xe ô tô lên tới 60 độ C.

Nhiệt độ trên ô tô cao khiến chủ xe mỗi khi bước lên xe luôn cảm thấy khó thở, nóng nực và khó chịu. Hầu hết mọi người thường phải khởi động xe ngay để hệ thống điều hòa hoạt động và làm mát trong vài phút rồi mới có thể lăn bánh. Điều này không chỉ khiến mất thời gian mà còn gây khó chịu cho người lái xe.

Chính vì những lý do trên, xưởng nâng cấp xe DinoTuning đã nghiên cứu và phát triển thành công bộ sản phẩm StartStop Plus nâng cấp cho các dòng xe chưa có nút StartStop từ xa.

Bộ Startstop Plus là sản phẩm giúp khởi động xe bằng nút bấm StartStop thay thế vặn chìa khóa để khởi động động cơ, trong khoảng cách từ 50 - 80m. Người dùng không cần lên xe cũng có thể khởi động động cơ xe, từ đó làm mát xe từ xa bằng hệ thống điều hòa, giúp xe mát mẻ hơn để khi người lái bước vào không còn thấy khó chịu vì nóng bức.

Bên cạnh đó, khách hàng còn có thể đề nổ ô tô từ xa trên app điện thoai (không giới hạn khoảng cách, sử dụng data 4G), phù hợp cho những chiếc xe ô tô đỗ ngoài trời, để xa nơi ở, nơi làm việc hoặc xe đỗ dưới hầm chung cư, vừa tiện lợi vừa tiết kiệm thời gian.

Sản phẩm cũng tích hợp thêm Keyless Entry, khi đi lại gần xe, cửa sẽ tự động mở khóa, đi ra xa xe sẽ tự động khóa cửa. Đây là ưu điểm giúp tránh được việc quên không khóa cửa xe. Ngoài ra, việc nâng cấp lên chìa khóa form mới với nút StartStop tinh tế sẽ mang lại sự sang trọng hơn cho chiếc xe.

App điện thoại sử dụng StartStop Plus từ xa

StartStop Plus hiện đang được phân phối rộng khắp các tỉnh/thành trên toàn quốc. Sản phẩm được DinoTuning bảo hành 3 năm đổi mới cho, hỗ trợ trên toàn quốc.

DinoTuning tự hào là đơn vị nổi bật trong việc ứng dụng các công nghệ mới, nhằm nghiên cứu và phát triển các sản phẩm cần thiết cho các phiên bản ô tô của Mercedes Benz, Audi, Porsche, Volkswagen…. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực nâng cấp tính năng cho xe sang, đại diện DinoTuning cho biết, đơn vị cam kết về chất lượng cũng như chế độ hậu mãi chu đáo, đảm bảo sự hài lòng cho khách hàng.

Bộ sản phẩm StartStop Plus nâng cấp cho các dòng xe châu Âu

Đặc biệt, hiện DinoTuning đang có nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng. Đây sẽ là cơ sở nâng cấp ô tô lý tưởng cho các tín đồ “xế xịn” tại Hà Nội.

Xưởng nâng cấp xe DinoTuning Website: https://dino-tuning.vn/ Hotline: 0968 460 351 Địa chỉ: 112 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Thế Định