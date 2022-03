Thường xuyên vệ sinh bu-gi, kim phun, lọc gió; không bao giờ để lốp non; duy trì vòng tua dưới 2.000 vòng/phút,... là những mẹo mà nhiều tài xế có kinh nghiệm thường xuyên áp dụng để chiếc xe trở nên tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Giá xăng dầu đang ở mức cao kỷ lục, ảnh hưởng lớn đến "ví tiền" của cánh tài xế. Với ô tô, kinh nghiệm chăm sóc xe và kỹ năng cầm lái cũng quyết định rất nhiều đến mức độ ngốn xăng của chiếc xe.

Dưới đây là một số kinh nghiệm được các "tài già" đúc kết nhằm giúp chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu một cách đáng kể:

Thường xuyên vệ sinh bu-gi, kim phun, lọc gió

Với ô tô sử dụng động cơ xăng, bu-gi đánh lửa, hệ thống kim phun nhiên liệu và không khí vào buồng đốt ảnh hưởng lớn đến hiệu suất làm việc của chiếc xe.

Với các xe cũ, bu-gi hoạt động lâu ngày sẽ đánh lửa kém, ảnh hưởng đến quá trình đốt cháy nhiên liệu ở buồng đốt. Còn hệ thống kim phun nếu bị tắc nghẽn sẽ không phun được "tơi", dẫn đến đốt không hết nhiên liệu gây tốn xăng.

Những bộ phận như bu-gi, kim phun, lọc gió cần được làm sạch định kỳ, nhất là đối với xe đã cũ.

Do vậy, những lái xe có kinh nghiệm thường xuyên kiểm tra, vệ sinh định kỳ bu-gi, kim phun để chiếc xe vận hành trơn tru, tiết kiệm. Ngoài ra, lọc gió ô tô là bộ phận cũng thường xuyên được các lái xe làm sạch nhằm cung cấp cho buồng đốt không khí bảo đảm nhất.

Chú ý đến dầu nhớt, nước làm mát

Dầu nhớt và nước làm mát cũng rất được các "tài già" quan tâm bởi ô tô hoạt động với cường độ cao mà nước làm mát thiếu, dầu nhớt kém chất lượng rất dễ dẫn tới nóng máy, khiến xe ô tô tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn bình thường.

Nếu như dầu nhớt luôn được khuyến cáo thay định kỳ và đúng chủng loại thì nước làm mát cần được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo mực nước luôn đủ. Khi nước làm mát thấp hơn mức "Min" thì cần bổ sung kịp thời để động cơ không bị quá nhiệt.

Các chuyên gia khuyên rằng, nên sử dụng nước làm mát đúng chuẩn để đạt hiệu quả cao nhất, tránh tối đa việc sử dụng nước lọc để làm mát cho xe.

Không để lốp quá non

Lốp xe quá non làm diện tích tiếp xúc với mặt đường lớn hơn, ma sát cũng tăng lên đáng kể khiến xe tốn xăng hơn. Do đó, lái xe cần kiểm tra áp suất lốp đúng theo khuyến cáo của nhà sản xuất và bổ sung ngay khi có dấu hiệu non hơi.

Thông thường, áp suất lốp tiêu chuẩn được ghi trong sách hướng dẫn sử dụng hoặc in trên tem dán ở cửa xe. Một số loại cũng được in thẳng thông số này trên lốp.

Khi phát hiện lốp bị non hơi, lái xe cần bổ sung ngay.

Không chở nặng, bỏ lại những thứ không cần thiết

Mọi người đều biết rằng, chiếc xe có trọng lượng nhẹ hơn thì mức tiêu thụ nhiên liệu sẽ ít hơn. Do vậy, không nên chở quá tải trọng và số người cho phép.

Thực tế cho thấy, một số người có thói quen để đủ mọi thứ sẵn trên xe dù có thể không bao giờ dùng đến. Các tài già khuyên rằng, thỉnh thoảng cần "tổng vệ sinh" lại chiếc xe của mình, đặc biệt là dọn dẹp những thứ chưa cần thiết nhưng lại khá cồng kềnh ở cốp xe như các thùng nước khoáng, can dầu nhớt,... và cất bớt chúng ở nhà.

Ngoài ra, các bộ phận như cản kim loại, giá nóc,... cũng khiến chiếc xe hàng ngày phải tải thêm trọng lượng đáng kể, do đó hãy cân nhắc khi lắp chúng lên xe.

Sử dụng điều hòa đúng cách

Điều hoà chính là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới việc tiêu tốn xăng của ô tô, nhất là vào mùa nóng. Theo một số nghiên cứu, việc bật điều hoà liên tục vào mùa hè có thể đốt thêm 15-20% nhiên liệu. Như vậy, một chiếc ô tô con có thể tốn thêm trung bình khoảng 1-2 lít xăng cho mỗi 100km.

Để điều hoà 26-27 độ C, kết hợp với chế độ lấy gió trong xe sẽ giúp tiết kiệm nhiên liệu nhất.

Các chuyên gia khuyên rằng, khi nhiệt độ ngoài trời không quá nóng thì không nhất thiết phải bật điều hoà. Còn khi trời nóng, cần đặt nhiệt độ điều hoà ở mức phù hợp. Nhiệt độ lý tưởng là khoảng 26-27 độ C kết hợp với lấy gió trong xe.

Đi đều ga, duy trì vòng tua không quá 2.000 vòng/phút

Nguyên tắc cơ bản để tiết kiệm nhiên liệu là luôn phải đều chân ga, hạn chế "đạp nhanh phanh gấp" khi đi đường. Với xe số sàn, cần sử dụng số thích hợp với tốc độ, tránh đi số thấp sẽ tốn nhiên liệu, nhanh nóng máy.

Các chuyên gia về kỹ thuật ô tô cho biết, tuỳ vào đặc tính của từng dòng xe mà động cơ có vùng làm việc hiệu quả khác nhau. Thông thường đối với ô tô con, vùng làm việc hiệu quả và tiết kiệm nhiên liệu nhất khi vòng tua ở dưới 2.000 vòng/phút.

Một số "tài già" cho rằng, ô tô di chuyển ở tốc độ khoảng 50-70 km/h là tiết kiệm nhiên liệu nhất. Do đó nên duy trì tốc độ đều đều ở khoảng này khi di chuyển trên đường trường, không nên đi quá chậm hoặc quá nhanh.

Hoàng Hiệp

