Máy bị ì, yếu, rung giật; điều hoà kém mát; đi hay bị nhao lái; phanh không ăn,... là một số căn bệnh rất thường gặp trên những ô tô đã qua sử dụng.

Sau nhiều năm sử dụng, ô tô ít nhiều sẽ gặp một số trục trặc nhất định. Tuỳ vào thời gian sử dụng và các dòng xe mà có thể xảy ra những lỗi khác nhau. Dưới đây là các lỗi thường gặp phải trên ô tô cũ và cách khắc phục.

Máy bị ì, yếu

Sau khoảng 5-7 năm sử dụng, đa số ô tô không còn bốc và khoẻ như trước. Khi nhấn chân ga, động cơ không còn “nhạy” và hành trình chân ga phải dài hơn so với bình thường. Xe bị yếu khiến khả năng vận hành của xe bị ảnh hưởng, dễ nhận thấy nhất là lúc tăng tốc, leo dốc; kéo theo đó là lượng tiêu thụ nhiên liệu tăng đáng kể.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến chiếc xe bị yếu, phổ biến nhất là lọc xăng xe ô tô bị nghẹt. Khi hoạt động, các cặn bẩn của xăng sẽ được giữ lại trên bộ lọc này, sau một thời gian lọc xăng sẽ bị tắc và dẫn tới tình trạng thiếu nhiên liệu. Khi leo dốc, xe cần phải bơm xăng mạnh hơn dẫn đến xe bị "đuối".

Đặc biệt lưu ý là các bộ phận họng hút, kim phun, bơm xăng, ECU, đường dẫn xăng dầu,... Nguyên nhân cũng có thể đến từ chính chất lượng nhiên liệu.

Để "bắt bệnh" và khắc phục, bạn cần đưa xe đi bảo dưỡng đường dẫn nhiên liệu và péc phun, lọc gió; đồng thời kiểm tra chính xác nguyên nhân do đâu để có phương án sửa chữa, thay thế hợp lý.

Động cơ bị ì, yếu, giật khi tăng tốc và tốn xăng là những lỗi khá hay gặp với những xe đời cũ. (Ảnh: Hoàng Hiệp)

Xe bị giật khi tăng tốc

Nguyên nhân chính của vấn đề này thường xuất phát từ nhiên liệu cung cấp không đủ (hết xăng) hoặc các nguyên nhân sâu xa hơn như kim phun bẩn và lọc nhiên liệu bị tắc do quá lâu không được bảo dưỡng, vệ sinh. Hiện tượng trên cũng có thể do lỗi cảm biến trên xe gây nên.

Khi bị hiện tượng này, giải pháp “an toàn” nhất là bạn hãy đưa xe mình ra các trung tâm bảo dưỡng uy tín để kỹ thuật viên có thể kiểm tra một cách toàn diện.

Giảm xóc kém

Giảm xóc hoạt động kém khiến xe hơi không còn em ái khi vận hành.

Đây cũng là một phần khiến xe không còn cảm giác êm ái như lúc mới "bóc tem", thậm chí xe sẽ có những tiếng động "lục cục" ở gầm xe.

Thông thường lái xe sẽ khó phát hiện ra vấn đề trên nếu chỉ đi loanh quanh trong phố. Để phát hiện vấn đề này, chúng ta thử đi qua đường xấu liên tục, từ đó, sẽ cảm nhận được sự giằng xóc rất khó chịu.

Với những chiếc xe có vấn đề về giảm xóc thì cách đơn giản nhất là thay giảm xóc mới. Các chuyên gia khuyên rằng, nếu giảm xóc bị hỏng theo thời gian thì nên thay cả hai bên để đảm bảo hệ thống này hoạt động tốt nhất.

Phanh không ăn, bó phanh

Phanh (thắng) là bộ phận quan trọng bậc nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến việc lái và an toàn của xe. Sau một quá trình sử dụng, hệ thống này cũng rất dễ xảy ra những lỗi và hỏng hóc. Điều này khiến động cơ hoạt động kém, tốn nhiên liệu, dễ sinh nhiệt và gây khó chịu, không an toàn khi di chuyển.

Nếu phanh không ăn, độ nhạy kém, nguyên nhân có thể là do đường dầu hoặc khí của hệ thống phanh bị rò rỉ; pis-ton bánh trước bị bó thường ở phanh đĩa; bầu trợ lực hơi và phớt giữa tổng trên bị hỏng; cup-pen phanh bị hỏng; dây phanh tay bị đứt hoặc bị bó; má phanh quá mòn,…

Trong trường hợp này, cần chỉnh lại hành trình bàn đạp phanh; siết chặt lại các đầu khớp nối; thay thế các đệm; xả khí lẫn trong dầu phanh; thay thế bầu trợ lực và phớt giữa tổng trên; thay cup-pen, dây phanh và má phanh mới.

Phanh xe là bộ phận quan trọng bậc nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến việc lái và an toàn của ô tô.

Nguyên nhân của việc bó phanh có thể do phanh tay điều chỉnh sai; lò xo kéo hoặc lò xo hồi vị má phanh bị hỏng; xi-lanh phanh chính bị hỏng; khi bị nước ngập do khớp nối tang trống phanh tay bị sét gỉ dẫn đến bó phanh; do khô dầu hoặc nước vào.

Để khắc phục, cần điều chỉnh lại hành trình bàn phanh; điều chỉnh lại tay phanh; thay lò xo kéo ở cơ cấu phanh; thay thế xi lanh bánh xe; thay thế xi lanh bánh chính; tháo khớp nối và bảo dưỡng bằng cách đánh rỉ sét phần khớp tang trống; đánh sạch và cho thêm dầu, mỡ cho phù hợp.

Nhao lái

Khi sử dụng lâu, dù không có đâm đụng, va chạm gì thì thước lái của xe cũng sẽ bị mòn và gây cảm giác lỏng lẻo ở vô lăng. Bạn nhận thấy hướng xe bị lệch (nhao lái) khi đi với tốc độ cao và khó khăn để giữ nó đi đúng làn đường, gây cảm giác rất khó chịu.

Đồng thời, những chiếc xe sử dụng trên dưới 10 năm thường mắc bệnh vô lăng khi đánh lái bị trễ. Tức là khi bạn đánh vô lăng sang phải hoặc trái nhưng bánh xe vẫn không chuyển hướng ngay, khi đó rất có thể cơ cấu thước lái ô tô của xe bạn đã bị mòn dẫn đến việc trễ vô lăng.

Những hiện tượng trên có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như: Lốp mòn không đều, hết dầu trợ lực, các bộ phận lái bị mòn hoặc chiếc xe đã từng bị đâm đụng, va chạm ảnh hưởng đến thước lái.

Để khắc phục, bạn chỉ có cách phải đưa xe đi cân chỉnh lại thước lái ô tô tại những cơ sở uy tín. Việc cân chỉnh lại thước xe ô tô nên được các tư vấn viên giàu kinh nghiệm thực hiện, tránh "tiền mất tật mang".

Nổi đèn "cá vàng"

Đèn "cá vàng" hay đèn báo lỗi động cơ - Check engine bật sáng là hiện tượng khá hay gặp trên một số xe đã sử dụng trên 5 năm. Nhiều trường hợp đèn báo lỗi động cơ phát sáng nhưng xe vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên các chuyên gia về ô tô cho rằng, khi có đèn báo thì chủ xe buộc phải cho xe vào gara để kiểm tra, nhiều khả năng một (hoặc vài) bộ phận nào đó liên quan đến động cơ đang gặp vấn đề.

“Check engine” trên bảng tap-lô bật sáng là bệnh khá thường gặp đối với các dòng xe cũ. Khi đó, động cơ của xe có thể đã gặp vấn đề và phải được xử lý ngay.

Có rất nhiều nguyên nhân với các mức độ khác nhau dẫn đến việc đèn báo lỗi động cơ sáng như: Hỏng dây cao áp, bộ chia điện; hỏng bu-gi; hỏng cảm biến đo gió, cảm biến ô-xy; hỏng van hằng nhiệt; hỏng bộ lọc khí thải,…

Đối với các xe cũ đã sử dụng trên 10 năm, lỗi có thể đến từ bất cứ đâu. Nếu như hỏng hóc đến từ bộ phận cấp điện như dây cao áp, bu-gi thì chiếc xe sẽ có hiện tượng như khó khởi động, máy yếu, bỏ máy, xe rung giật,…

Nếu lỗi đến từ các bộ phận khác thì có thể làm cho bộ điều khiển tính toán sai, khiến động cơ làm việc không hiệu quả, tốn nhiên liệu.

Để khắc phục, thợ sửa xe có thể dùng máy đọc để phát hiện chính xác mã lỗi, từ đó có phương án sửa chữa phù hợp.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia khuyên rằng, kể cả khi đã phát hiện ra một bộ phận gặp trục trặc, chủ xe cũng nên kiểm tra, vệ sinh và thay thế các bộ phận khác đã xuống cấp theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất.

Điều hoà kém mát

Điều hoà ô tô là bộ phận không thể thiếu trong mỗi hành trình, đặc biệt là vào mùa hè. Nếu như trong khoảng 5 năm đầu tiên, hệ thống điều hoà trên xe hoạt động vẫn khá tốt thì khi xe sử dụng trên 5 năm, ít nhiều sẽ gặp những vấn đề về hệ thống này.

Những lỗi liên quan đến điều hoà như: Làm mát kém, không lạnh sâu và nặng hơn là chết điều hoà, lúc này điều hoà không còn tác dụng làm mát.

Những vấn đề liên quan đến điều hoà trên ô tô có khá phức tạp và có thể do nhiều nguyên nhân như bụi bẩm bám vào lọc gió hay dàn nóng; thiếu ga, thừa ga, phin lọc ga lâu ngày bị tắc hay nặng nhất là do bộ cảm biến nhiệt và lốc lạnh bị hỏng.

Đối với những chiếc xe đã được sử dụng lâu năm thì có thể do nguyên nhân khác như dây cu-roa dẫn động lốc máy bị chùng hoặc trượt; đường ống bị lão hóa gây rò rỉ, các gioăng bị hở, đứt dây điện.

Hệ thống điều hoà của xe hơi khá phức tạp, do vậy, nếu có bất cứ vấn đề gì liên quan, bạn nên mang chiếc xe của mình đến những gara sửa chữa uy tín đề kiểm tra.

Đồng thời, chủ xe luôn có ý thức vệ sinh định kỳ các bộ phận của điều hoà như tấm lưới lọc, giàn nóng; thay thế lọc gió định kỳ; kiểm tra dây cu-roa,…

Hoàng Hiệp

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!