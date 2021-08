Dưới đây là một số lỗi nguy hiểm tài xế thường mắc phải khi di chuyển trên đường cao tốc .

Chạy bám đuôi xe phía trước

Đây là lỗi khá phổ biến của nhiều tài xế khi di chuyển trên đường cao tốc. Việc nhiều xe chạy bám sát đuôi nhau sẽ gây hạn chế tầm quan sát cho tài xế và nâng cao nguy cơ xảy ra tai nạn liên hoàn nếu các xe phía trước phanh gấp.

Theo đó, rất nhiều tài xế còn mơ hồ về khái niệm quãng đường phanh. Khi tốc độ càng cao thì quãng đường phanh cần thiết để xe dừng hẳn càng dài. Vì vậy, khi đi trên cao tốc, tài xế nên giữ khoảng cách dài để đảm bảo an toàn trong những tình huống phanh gấp.

Lái xe tốc độ cao và phanh gấp

Khi chạy trên đường cao tốc, nhiều người có xu hướng lái xe ở tốc độ cao hơn. Tuy nhiên, điều này sẽ gây nguy hiểm cho tài xế và những người xung quanh khi phải phanh gấp.

Đã có không ít những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra tại hai đầu ra và vào cao tốc. Theo đó lưu lượng giao thông lớn, gia tốc các xe nhanh chậm khác nhau nên rất dễ xảy ra va chạm nếu có xe phanh gấp đột ngột.

Vì vậy, các tài xế nên giữ tốc độ tương đương với các xe xung quanh, chỉ nên tăng tốc khi mật độ giao thông đã thoáng hơn và xe đã di chuyển ổn định.

"Đảo" làn liên tục

Khi lái xe với tốc độ lái cao, việc "đảo" làn liên tục sẽ khiến cho trọng tâm xe thay đổi. Lúc này chỉ cần một va chạm nhỏ cũng dẫn tới tai nạn lật xe.

Bên cạnh đó, việc "đảo" làn liên tục cũng gây cản trở cho những phương tiện khác đang lưu thông. Thậm chí dẫn đến những tình huống nguy hiểm như tạt đầu xe khác bất ngờ. Vì vậy, tài xế cần nhập làn đúng nguyên tắc.

Đừng đỗ xe không đúng quy định

Đường cao tốc có quy định bắt buộc các phương tiện phải di chuyển liên tục, không được phép dừng lại, ngoại trừ các tình huống khẩn cấp.

Trên thực tế, vì nhiều lý do khác nhau, vẫn có trường hợp xe dừng đỗ trên cao tốc, vô tình gây nguy hiểm cho người khác. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, tài xế chỉ nên dừng xe tại các đoạn được phép hoặc trạm dừng chân được bố trí dọc theo cao tốc. Đồng thời, cách xa làn đường di chuyển của các phương tiện khác để đảm bảo an toàn.

