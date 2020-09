Lốp ô tô là bộ phận quan trọng và chịu áp lực nhiều nhất của ô tô vì vậy việc bảo dưỡng bộ phận này cần đặc biệt lưu ý.

Nếu như việc duy trì áp suất hơi tiêu chuẩn giúp xe an toàn, tiết kiệm xăng thì việc đảo lốp, cân bằng bánh hay điều chỉnh góc đặt bánh làm giảm ồn sẽ giúp lốp xe tăng tuổi thọ.

Lốp xe là bộ phận dễ bị ăn mòn sau một thời gian sử dụng. Dù là tay lái có nhiều năm kinh nghiệm thì đều có thể rơi vào hoàn cảnh chiếc xe ô tô của mình hết hơi, do cán đinh hoặc đá dăm trên đường một cách bất ngờ.

Dù có thể gặp các tình huống này nhưng nếu thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, chăm sóc lốp xe và tuân thủ đúng các tiêu chuẩn khuyến cáo của nhà sản xuất thì sự cố bất ngờ tại lốp xe cũng bớt được phần nào nguy hiểm.

Tuy nhiên theo ghi nhận của các chuyên gia về ô tô, đa phần các tài xế ở Việt Nam chưa hiểu được tác dụng của lốp tới an toàn giao thông. Cứ thấy mới là chạy mà không biết rằng lốp mới nhưng nếu bảo dưỡng không đúng cách vẫn có thể gây ra những hậu quả bất ngờ.

Còn có nhiều tài xế thích độ mâm, lốp để nhìn cho hoành tráng nhưng việc này không đúng chuẩn sẽ khiến cảm giác lái không thật. Ngoài ra, với các xe chạy những địa hình khác nhau thì việc chọn đúng lốp cho địa hình liên quan cũng là rất cần thiết nếu không muốn gặp những trở ngại đến từ lốp.

Theo một thống kê, chỉ có 19% số ôtô tại Mỹ được kiểm tra áp suất hơi thường xuyên; cứ 4 xe thì có một xe có ít nhất một bánh non hơi. Hàng năm, Mỹ có tới 11.000 tai nạn liên quan tới lốp, cướp đi sinh mạng của hơn 200 người. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc bảo dưỡng hay kiểm tra tình trạng của lốp thường xuyên như thế nào.

Kiểm tra áp suất hơi – hành động nhỏ, lợi ích lớn

Trong điều kiện bình thường, trung bình áp suất hơi giảm khoảng 0,068 atmosphere mỗi tháng, tốc độ này sẽ tăng lên nếu chạy xe trong điều kiện nắng nóng. Đóng vai trò cầu nối trong tương tác giữa mặt đường-xe, lốp xe nằm trong số những chi tiết quan trọng và làm việc nặng nhọc nhất.

Quá trình bánh lăn trên đường, lốp xe liên tục trong trạng thái co giãn cục bộ theo tốc độ quay. Lốp non hơi có độ cứng thấp, quá trình biến dạng xảy ra mạnh làm tăng tốc độ phá hủy lốp, ngoài ra còn làm giảm các chức năng vốn có của lốp xe, mất khả năng an toàn.

Kiểm tra áp suất hơi

Lốp non hơi cũng làm tăng lực cản lăn dẫn đến tổn hao công suất động cơ. Việc sử dụng lốp theo đúng khuyến cáo giúp cải thiện 3,3% mức tiêu thụ nhiên liệu. Tuy nhiên sử dụng lốp quá căng lại làm giảm diện tích tiếp xúc giữa lốp với mặt đường. Áp suất tại khu vực tiếp xúc tăng, lốp nhanh bị mòn ở giữa và dễ gây nổ lốp. Theo các chuyên gia, nên định kỳ kiểm tra áp suất lốp ít nhất mỗi tháng một lần.

Kiểm tra độ mòn của lốp

Ai cũng biết việc sử dụng lốp quá mòn đặc biệt nguy hiểm. Khi lớp hoa lốp mòn tới vấu nằm trong rãnh thì đó là lúc cần thay lốp mới. Sử dụng lốp trọc không những dễ bị nổ mà còn tăng nguy cơ mất bám đường khi đi mưa. Cần thay lốp khi thấy ta-lông mòn đến vấu nằm trong rãnh hoặc lốp xuất hiện nhiều vết rạn nứt lớn, mặt bên phồng không đều.

Kiểm tra tuổi lốp

Lốp càng để lâu chất lượng càng suy giảm dù đó là chiếc lốp mới chưa hề sử dụng. Theo thời gian, lớp cao su dần lão hóa trở nên mục dễ nứt, vỡ, khả năng chịu tải giảm. Nissan và Mercedes tư vấn cho khác hàng rằng nên thay lốp sau 6 năm sử dụng cho dù lớp hoa lốp chưa mòn quá mức

Cân bằng bánh xe – biện pháp chống rung

Hiện tượng mất cân bằng xuất hiện khi trọng tâm của bánh không nằm trên trục của nó. Khi quay tròn, lực quán tính ly tâm làm bánh bị lắc quanh trục gây ra hiện tượng rung. Bổ sung thêm trọng lượng giúp điều chỉnh trọng tâm bánh xe trở lại trục quay sẽ triệt tiêu lực quán tính ly tâm.

Đảo lốp giúp kéo dài tuổi thọ

Đảo lốp giúp kéo dài tuổi thọ và nâng cao độ an toàn khi lái xe. Định kỳ kiểm tra và đảo lốp khi quãng đường đi đạt khoảng 5.000 km tại các trung tâm uy tín. Việc đảo lốp nên kết hợp với việc cân bằng lốp xe và kiểm tra các góc đặt bánh.

Theo VietQ

