Dịch bệnh vẫn tiếp tục căng thẳng nhưng thị trường xe mới nửa cuối năm được dự đoán sẽ không kém phần sôi động vì dự kiến có khá nhiều mẫu ô tô mới ra mắt sắp về Việt Nam.

Trong tháng 7, có khá nhiều mẫu xe mới ra mắt tại thị trường các nước Đông Nam Á và dự kiến sẽ được đưa về Việt Nam trong thời gian tới bất chấp dịch bệnh đang diễn biến khá phức tạp.

Kia Sonet

Hiện tại, vài đại lý của Kia đã bắt đầu nhận đặt cọc mẫu xe Kia Sonet từ 5-10 triệu đồng. Theo một số nhân viên tư vấn bán hàng của đại lý Kia, mẫu xe này sẽ chính thức trình làng vào cuối tháng 9. Tại Việt Nam, Kia Sonet sẽ mở ra một phân khúc mới, nằm giữa hạng A và B.

Kia Sonet ra mắt Việt Nam vào tháng 9.

Tại thị trường Indonesia, Kia Sonet được trang bị động cơ 1.5L, công suất 113 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số CVT.

Vẫn chưa thông tin cụ thể về các phiên bản Kia Sonet sắp được phân phối tại Việt Nam nhưng nhiều đồn đoán cho rằng giá bán của xe sẽ rẻ hơn so với Kia Seltos.

MG 5 2021

Mới nhất, SAIC Motor-CP Company Limited và MG Sales (Thailand) Company Limited, nhà sản xuất và phân phối xe MG tại Thái Lan đã chính thức giới thiệu mẫu xe MG 5 2021 đến khách hàng tại thị trường nội địa Thái.

MG 5 2021 chính thức ra mắt Thái Lan, cận kề Việt Nam

Đây là thế hệ mới của chiếc xe hạng C này với nhiều thay đổi với phong cách thiết kế thể thao kiểu dáng coupe trái ngược hoàn toàn với thế hệ trước. Đặc biệt, không chỉ phần đuôi mà đầu của chiếc xe Trung Quốc này cũng có mui xe hạ thấp rất khác biệt.

MG 5 thế hệ mới sử dụng động cơ xăng dung tích 1.5L sản sinh công suất cực đại 114 mã lực kết nối với hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Mẫu xe hơi mới MG 5 2021 sẽ được phân phối với 3 phiên bản có giá dao động 559.000-689.000 baht (khoảng 391-482 triệu đồng).

Tại Việt Nam, các đại lý cũng đã bắt đầu nhận đặc cọc, mẫu xe này dự kiến về nước cuối năm nay. Mẫu xe này hiện cạnh tranh trực tiếp với Mazda 3, Kia Cerato, Honda Civic, Hyundai Elantra...

Nissan Terra

Nissan Terra sẽ ra mắt tại Thái Lan vào tháng 8 sắp tới đồng nghĩa với việc xe có thể có mặt tại các quốc gia khác trong khu vực. Dự kiến, Terra 2021 cũng sẽ ra mắt tại Việt Nam vào cuối năm nay để cạnh tranh với Fortuner và Everest.

Nissan Terra về Việt Nam vào cuối năm.

Phiên bản ra mắt khu vực chỉ có động cơ 2.3L tăng áp kép diesel giống Navara có công suất 187 mã lực, mô-men xoắn 450 Nm. Tại một số quốc gia phiên bản động cơ 2.5L 4 xy-lanh thẳng hàng diesel có thể cũng được giữ lại. Các tùy chọn hộp số bao gồm bản 7 cấp tự động hoặc 6 cấp sàn.

Tại thị trường Việt Nam, Nissan Terra là dòng xe SUV không được ưa chuộng. Lý do chính là đơn vị nhập khẩu thiếu xót phiên bản máy dầu số tự động một cầu – cấu hình được ưa chuộng nhất trong phân khúc SUV 7 chỗ cỡ trung.

Honda City Hatchback

Sau khi lần đầu ra mắt tại Thái Lan vào tháng 11/2020, Honda City hatchback mới đã có mặt tại Indonesia, thay thế cho Jazz thế hệ thứ 3 đã bị khai tử trước đó.

Honda City Hatchback sắp về Việt Nam.

Tại Indonesia, City hatchback chỉ có một phiên bản RS duy nhất kết hợp cùng hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số CVT. Xe không có tùy chọn động cơ VTEC Turbo 1.0L 3 xi-lanh như tại Thái Lan.

Thay vào đó, Honda City hatchback mới sẽ sử dụng động cơ hút khí tự nhiên DOHC i-VTEC 1.5L 4 xi lanh cho công suất 121 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn 145 Nm.

Như một số báo cáo trước đó, xe có thể sẽ ra mắt Việt Nam trong năm nay, xe dự kiến được nhập khẩu từ Thái Lan. Giá xe Honda City Hatchback bán ra tại thị trường Thái từ 465 triệu đồng.

Ngoài những mẫu xe sắp về nước nói trên, tại thị trường Việt, thời gian gần đây ghi nhận loạt ô tô giá dưới 1 tỷ đồng vừa ra mắt gây chú ý người tiêu dùng như: Ford Ranger lắp ráp trong nước với giá bán lẻ 616-925 triệu đồng; Isuzu D-Max 2021 ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 4 với 3 phiên bản là Presige MT, Prestige AT và Type Z AT 4x4, giá bán lần lượt 630 triệu đồng, 650 triệu đồng và 850 triệu đồng; Peugeot 3008 facelift có 2 phiên bản là AT và AL, giá bán lần lượt 1,009 tỷ và 1,109 tỷ đồng, cao hơn đời xe cũ 30-40 triệu đồng...

Bên cạnh việc đẩy mạnh các chương trình ưu đãi, giảm giá xe... để vực lại thị trường đang chững lại cho dịch covid-19, các nhà sản xuất, phân phối ô tô còn phải bảo đảm thực hiện kế hoạch tung ra nhiều mẫu ô tô trong thời gian tới nhằm góp phần làm tươi sáng bức tranh thị trường trong nửa cuối năm 2021.

