4 năm sau khi triệt phá đường dây đánh bạc do Phan Sào Nam điều hành, nhiều con bạc, đại lý cấp 2 mới đây khi tra tay vào còng số 8 đã không tin mình bị bắt.

Đầu tháng 11/2021, tiếp tục giai đoạn 2 điều tra đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương, Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can; khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 5 bị can khác.

Trao đổi với PV VietNamNet, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Hải Dương cho biết, việc truy bắt tiếp các đối tượng, hệ thống đại lý cấp 2, cấp 2 “phẩy” trong đường dây đánh bạc do Phan Sào Nam và đồng bọn cầm đầu không hề đơn giản.

Không có ai phạm tội mà thoát

Một đường dây đánh bạc quy mô, rộng lớn trên cả nước bị đánh sập cách đây 4 năm. Các đối tượng tham gia đều biết hành vi phạm tội của mình và có nhiều thời gian để lẩn trốn, xoá dấu vết.

Các tài khoản tham gia đánh bạc hầu hết đã đóng, những canh bạc “điện tử” năm xưa tưởng như không còn ai nhắc tới, nên khi nhận lệnh thực hiện tiếp giai đoạn 2 của việc phá tiếp đường dây đánh bạc Phan Sào Nam, các trinh sát hình sự, Phòng hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã lên kế hoạch chi tiết, thậm chí phải tìm cả sự hỗ trợ của công nghệ cao.

“Nhiều con bạc tưởng công an đã quên mình vì thời gian vi phạm đã quá lâu. Khi bị bắt những người này còn nghĩ đến làm việc rồi về”, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hải Dương) cho hay.

Đại úy Nguyễn Đức Tuyên, Phó Đội trưởng đội 4, Phòng CSHS tỉnh Công an tỉnh Hải Dương kể: Sau khi nhận được thông tin từ Công an tỉnh Phú Phọ, Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo phòng đã chỉ đạo ráo riết việc tập trung phá án.

“Bước đầu chúng tôi đã làm rõ được một số đại lý cấp 2, người có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong đó, Ban Chuyên án xác định Lê Quý Ban, là đại lý cấp 2 của Hà Văn Thắng (33 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Giang)”, Đại úy Tuyên chia sẻ.

Phan Sào Nam, người cầm đầu đường dây đánh bạc khủng trước đây

Theo Đại uý Tuyên, từ khi làm đại lý cấp 2 trong game bài Rikvip, Lê Quý Ban giao cho Lê Văn Quyên (27 tuổi, trú tại xã Gia Xuyên, TP Hải Dương), Trần Văn Ngọc (31 tuổi, trú tại xã Hồng Phúc, huyện Ninh Giang) và Vũ Nhân Tình (31 tuổi, trú tại xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc) làm nhiệm vụ trông quán Internet, trực máy tính để khi người chơi (đánh bạc) có nhu cầu mua, bán điểm Rik với mình thì sẽ trả tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng hoặc mua thẻ điện thoại, thẻ game thì sẽ thanh toán. Ban trả lương cho Ngọc, Tình, Quyên 5 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài ra Lê Quý Ban còn tổ chức cho Nguyễn Hải Hà, Vũ Xuân Tuấn, Nguyễn Duy Thành (cùng 27 tuổi, trú tại phường Thanh Bình, TP Hải Dương); Cao Xuân Trọng (38 tuổi, trú tại Trần Nội, phường Thạch Khôi, TP Hải Dương) và Vũ Ngọc Lợi (30 tuổi, trú tại xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) đánh bạc bằng hình thức mua, bán điểm Rik với họ.

Từ khi bắt đầu làm đại lý cấp 2 cho Thắng đến khi game bài này bị đánh sập thì tổng số điểm Rik mà Ban, Thắng giao dịch với nhau là khoảng 107 tỷ điểm tương đương số tiền thanh toán khoảng 89 tỷ đồng.

“Em tưởng thoát rồi”

Lãnh đạo Phòng CSHS (Công an tỉnh Hải Dương) cho biết thêm, đường dây cờ bạc hàng nghìn tỷ này bị đánh sập từ năm 2017, bắt giữ được các đối tượng cầm đầu. Các đại lý cấp 2 và các con bạc tham gia đánh bạc đường dây này đều đóng tài khoản, “nín thở” nghe ngóng.

“Sau 4 năm trôi qua, việc điều tra, vụ án đã được đưa ra xét xử, nhiều đối tượng chưa bị sờ gáy đã “thở phào”, nghĩ công an đã quên mình. Chính vì vậy khi được mời nên làm việc, một số đối tượng cho rằng cơ quan điều tra không đủ dữ liệu nên không thừa nhận hành vi phạm tội, tìm cách quanh co”, lãnh đạo Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương kể.

Theo Đại úy Tuyên, trong 9 đối tượng vừa bị Công an tỉnh Hải Dương khởi tố, có nhiều người tỏ ra bất ngờ, té ngửa khi mình bị triều tập sau 4 năm bình an.

Công an Hải Dương bắt 4 đối tượng trong vụ đánh bạc nghìn tỷ liên quan đến đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam

“Em cứ tưởng em thoát, các anh quên em rồi, sao hôm nay vẫn bị các anh mời lên”, một con bạc thốt lên khi bị triệu tập.

Sau khi cơ quan điều tra cung cấp các dữ liệu gốc từ máy chủ thì các đối tượng đã cúi đầu nhận tội.

Từ hồ sơ chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với: Lê Quý Ban (33 tuổi, trú tại xã Gia Xuyên, TP Hải Dương) và Vũ Nhân Tình (31 tuổi, trú tại xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc) cùng trú tại tỉnh Hải Dương về tội Tổ chức đánh bạc.

Đồng thời bắt giam Vũ Xuân Tuấn (26 tuổi, trú tại xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Hải Hà (31 tuổi, trú tại phường Thạch Khôi, TP Hải Dương) về tội Đánh bạc. Các đối tượng còn lại áp dụng biện pháp ngăn chặn phù hợp.

Vụ án vẫn đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, mở rộng.

Nguyễn Thu Hằng