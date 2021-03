Không được đi qua chốt trong thời gian cách ly, Tùng đã xúc phạm, chửi bới lực lượng làm nhệm vụ.

Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương cho biết vừa khởi tố, bắt giam đối tượng Nguyễn Văn Tùng (SN 1989, trú tại phường Mỹ Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) do có hành vi gây rối trật tự tại chốt kiểm dịch Covid-19.



Trước đó, vào khoảng14h30, ngày 2/3, Nguyễn Văn Tùng đã tới chốt kiểm dịch Covid-19 đầu cầu Kẻ Sặt. Do Tùng không đủ điều kiện đi ra khỏi địa bàn trong thời gian thực hiện lệnh cách ly xã hội nên lực lượng làm nhiệm vụ đã nhắc nhở không cho đi qua.



Tại đây, Tùng đã to tiếng chửi bới, lăng mạ tổ công tác, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa bàn.

Đối tượng xúc phạm cán bộ tại chốt kiểm dịch làm việc với công an

Ngay sau đó, tổ trực chốt và quần chúng nhân dân đã bắt giữ, lập biên bản bàn giao đối tượng Tùng cho Công an huyện Bình Giang thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam đối tượng Tùng về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Nguyễn Thu Hằng