Các đối tượng lợi dụng danh nghĩa nhà báo lừa tiền chạy án của bị hại với số tiền 1 tỷ đồng.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ đối tượng Phạm Hùng, 50 tuổi, trú ở Nam Từ Liêm, Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Việc bắt giữ nằm trong quá trình mở rộng vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày 17/12/2021, do Ngô Văn Tới, 40 tuổi ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội cầm đầu. Đối tượng Tới có thẻ nhà báo của một cơ quan báo chí trên địa bàn Hà Nội.

Đối tượng Hùng

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng tháng 5/2021, bà Lê Thị H, 53 tuổi ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang có một tàu cát bị lực lượng chức năng tạm giữ.

Qua người quen giới thiệu, bà H có biết Tới. Tới giới thiệu với bà H mình có nhiều mối quan hệ, có thể lấy được tàu đang bị tạm giữ ra trước thời hạn.

Do tin tưởng, bà H đã đưa cho Tới 1 tỷ đồng để lấy tàu về. Sau khi nhận tiền, Tới đưa cho Hùng 700 triệu còn mình lấy 300 triệu và sử dụng vào mục đích khác để chiếm đoạt.

Ngay sau khi nghe tin Tới bị bắt, Hùng đã bỏ trốn khởi nơi cư trú và bị bắt theo quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

(Theo Công an nhân dân)