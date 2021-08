Khi đang chuẩn bị giao ma tuý cho khách ở TP.Hạ Long, Sang bị lực lượng công an bắt quả tang.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa bắt quả tang 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy trên xe ô tô cá nhân với mục đích "ship tận nơi" cho khách hàng có nhu cầu sử dụng.

Cụ thể, vào 21h50, ngày 27/8, tại khu vực trước tòa C, chung cư Newlife (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long), Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt quả tang Vũ Văn Sang (SN 1994, trú khu 3A, phường Hà An, TX Quảng Yên) tàng trữ trái phép chất ma túy trên xe ô tô BKS 14A-322.87. Lúc bị bắt, Sang đang chuẩn bị bán ma túy cho khách.

Đối tượng Sang cùng tang vật tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, Sang khai nhận vốn làm nghề lái taxi nhưng do tình hình dịch bệnh kéo dài, công việc trở nên khó khăn, bản thân cũng là người sử dụng ma túy tổng hợp nên quen biết nhiều đối tượng bán và sử dụng trái phép chất ma túy.

Số ma tuý đang chuẩn bị được đối tượng giao cho khách

Vì thế, Sang đã mở dịch vụ bán ma túy "ship tận nơi" cho người có nhu cầu tại các chung cư, nhà riêng hay biệt thự trên địa bàn từ TX Quảng Yên đến TP Hạ Long.

Phạm Công