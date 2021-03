Mở rộng điều tra chuyên án làm giả hàng trăm triệu lít xăng, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục ra quân khám xét hàng loạt cây xăng tại TP.HCM và Bình Phước.

Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai chiều nay cho hay, cơ quan CSĐT tỉnh vừa phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an TP.HCM và Công an tỉnh Bình Phước đồng loạt khám xét 16 điểm kinh doanh xăng dầu.

Cảnh sát khám xét cây xăng ở TP.HCM

Việc khám xét được tiến hành trong ngày hôm nay (25/3) với sự tham gia của hơn 100 cán bộ, chiến sĩ công an.

Theo đó, lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét 16 điểm kinh doanh xăng dầu thuộc 3 doanh nghiệp tại TP.HCM và Bình Phước là Công ty TNHH dầu khí Thanh Bình, Công ty TNHH thương mại dịch vụ xăng dầu Tài Lộc và Công ty TNHH MTV thương mại sản xuất Quốc Khánh.

Các điểm kinh doanh xăng dầu này bị kiểm tra, khám xét do liên quan đến đường dây làm giả hàng trăm triệu lít xăng vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá.

Quá trình khám xét, công an thu giữ nhiều tài liệu, hóa đơn chứng từ liên quan đến đường dây làm xăng giả do đối tượng Phan Thanh Hữu cầm đầu. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng lấy mẫu tại các cây xăng này để kiểm tra chất lượng.

Cây xăng Phúc Lộc Thọ ở Bình Phước bị công an khám xét

Trước đó, vào ngày 9/3, Công an tỉnh Đồng Nai đã khám xét một số điểm kinh doanh xăng dầu của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Vân Trúc (trụ sở tại Bình Dương). Ngay sau đó, Lê Thanh Tú (55 tuổi) và vợ là Trần Thị Thanh Vân (53 tuổi) là giám đốc và quản lý điều hành của Công ty Vân Trúc bị bắt giữ để điều tra về hành vi buôn lậu.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Đồng Nai đã khám xét hàng chục cơ sở kinh doanh xăng dầu tại Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM và Bình Phước đều liên quan đến đường dây làm giả xăng này.

Công an vũ trang phong toả, điều tra cửa hàng xăng dầu ở Sài Gòn Sáng 25/3, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng lực lượng Bộ Công an và Công an quận Gò Vấp tiến hành phong toả, kiểm tra cửa hàng xăng dầu số 1 trên đường Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp.

Xuân An