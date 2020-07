Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết qua rà soát công an TP phát hiện thêm 21 người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Tại cuộc họp trực tuyến với Chính phủ về công tác phòng chống dịch Covid-19 sáng nay, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, công an TP vừa phát hiện thêm 21 người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Về trường hợp bệnh nhân T.V.D. dương tính với Covid-19 (ca thứ 416 cả nước), ông Chinh cho biết, đến nay đã tổng rà soát 1.079 người tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Trong đó, lấy mẫu xét nghiệm 175 mẫu thì có 107 mẫu âm tính; các trường hợp khác đang lấy mẫu.

Đà Nẵng đang rà soát toàn bộ người nước ngoài sống ở TP

Theo ông, cùng với các phương án phòng chống dịch sau ca mắc Covid-19 mới, Đà Nẵng cũng tổng rà soát người nước ngoài nhập cư trái phép.

“Đáng lưu ý, ngay khi phát hiện ca mắc Covid-19 mới, Đà Nẵng tiếp tục rà soát phát hiện thêm 21 người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Hiện nay ngành y tế đã tiến hành cách ly và lấy mẫu xét nghiệm”, ông Chinh thông tin.

Trước đó, Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện hơn 30 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Công an đã khởi tố vụ án và đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can những người tiếp tay cho việc đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Chiều 24/7, thiếu tướng Vũ Xuân Viên - GĐ Công an TP Đà Nẵng chủ trì cuộc họp khẩn, triển khai các biện pháp phòng chống Covid-19 trên địa bàn.

Tại cuộc họp, thiếu tướng Viên đã chỉ đạo công an các địa phương bám sát địa bàn, kịp phát hiện và xử lý nghiêm trường hợp không khai báo tạm trú; khai báo không trung thực, trốn cách ly, không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch; hành vi chống người thi hành công vụ...

Đà Nẵng bác thông tin du khách đồng loạt hủy tour, sân bay vỡ trận Các hoạt động tại sân bay Đà Nẵng vẫn diễn ra bình thường, không đông đúc như hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội.

Hồ Giáp