Kẻ phạm tội đã trốn lệnh truy nã 6 năm nay đã bị Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ khi đi bộ qua chốt kiểm dịch.

Lãnh đạo Phòng CSGT, Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Công an vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ đối tượng trốn nã do Công an Quảng Ninh đã phát lệnh truy nã 6 năm nay.

Khoảng 21h30 ngày 29/1, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh tại chốt kiểm dịch số 2 (Km46+300) trên QL 18 thuộc địa phận phường Hoàng Tiến (TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) lực lượng CSGT, Công an tỉnh đã phát hiện một người đàn ông đi bộ đến gần chốt kiểm dịch có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã yêu cầu đối tượng kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế và danh tính.

CSGT Hải Dương bắt giữ kẻ trốn nã bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Ninh xử lý

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác nhận dạng đối tượng trùng với những thông tin trong quyết định truy nã, ngày 27/5/2015 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh.

Công an Hải Dương đã báo thông tin về Công an tỉnh Quảng Ninh để xem xét, đối chiếu.

Phía Công an tỉnh Quảng Ninh xác nhận đối tượng nghi vấn chính là tội phạm đang bị truy nã có tên là Đỗ Văn Toản (SN 1966, thường trú xã Liên Vị, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh).

Toản bị truy nã về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, bỏ trốn ngày 25/9/2014. Đối tượng đã bị bắt giữ và giao cho Công an tỉnh Quảng Ninh xử lý.

Nguyễn Thu Hằng