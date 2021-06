Ngày 7/6, Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang tạm giữ Trần Thanh Điền, 25 tuổi, quê xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ – nghi can chém thành viên chốt kiểm dịch rồi bỏ trốn.