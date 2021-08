Nhóm thanh niên đã mua trang phục dân quân tự vệ, trang bị thêm dùi cui, gậy chỉ huy giao thông…đóng giả lực lượng chống dịch để lừa người vi phạm rồi chiếm đoạt tiền.

Nhóm thanh niên gồm: Nguyễn Đức Anh (SN 2004, trú Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội).

Phạm Việt Đức (SN 2004, trú Đống Đa, Hà Nội).

Nguyễn Đức Quân (SN 2006, trú Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội).

Trần Minh Sang (SN 2006, trú Ba Đình, Hà Nội).

Nguyễn Đắc Thắng (SN 2004, trú Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Nguyễn Văn Tường Huy (SN 2006, trú Phong Điền, Thừa Thiên-Huế).

6 thanh niên trên đã bàn bạc thống nhất với nhau, sẽ mặc quần áo dân quân tự vệ, ra đường tìm người đi đường vi phạm quy tắc phòng chống dịch sẽ yêu cầu dừng xe để xử lý - với mục đích làm cho người vi phạm sợ phải đưa tiền.

Khoảng 20h ngày 2/8, cả nhóm tập trung tại nhà của Nguyễn Đức Quân tại 253 Văn Chương. Sau đó Quân chở Đức bằng xe máy BKS 29H1 - 482.28, Thắng chở Huy bằng xe Honda Vision BKS 29C1 - 686.48, Sang chở Đức Anh bằng xe máy Honda Wave BKS 29Y6 - 2775.

Nhóm này đi trên các tuyến đường ở 4 quận nội thành gồm Đống Đa, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ.

Đến khoảng 1h30 ngày 3/8, nhóm đối tượng phát hiện anh Đặng Xuân L. chở Nguyễn Khánh D. đang đi xe Wave RSX dưới chân cầu Long Biên. Nhóm này điều khiển xe đuổi theo xe anh L., đến trước số nhà 44 Trần Nhật Duật thì ép anh L. dừng lại và yêu cầu kiểm tra hành chính.

Nhóm người giả lực lượng kiểm soát phòng, chống dịch để cưỡng đoạt tài sản

Lúc này, trực tiếp Quân và Đức là người dừng xe, Đức xuống xe hỏi lý do ra đường. Khi anh L. đang mở cốp xe lấy giấy tờ ra thì nghe thấy một đối tượng nói: “Dịch dã thế này ra đường làm gì, có tiền bồi dưỡng mấy anh em đi làm đêm hôm", các đối tượng còn lại đứng xung quanh gây áp lực.

Do lúc này nhóm đối tượng trên mặc trang phục dân quân tự vệ, sợ bị phạt nhiều tiền nên anh L. đã lấy số tiền 341 nghìn có trong người ra đưa cho Đức. Ngay lúc này, hành vi cưỡng đoạt tài sản của nhóm đối tượng đã bị Tổ công tác của Công an quận Hoàn Kiếm bắt quả tang.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng còn khai nhận, trước đó đã "xử" được 2 vụ và nhận được 800 ngàn đồng vào ngày 29/7 và 31/7.

Quá trình bắt quả tang, lực lượng chức năng đã thu giữ những tang vật gồm: 3 dùi cui gỗ màu đỏ, trắng; 1 gậy chỉ huy giao thông; 2 dùi cui điện; 3 bộ đàm; 1 súng bắn đạn nhựa và số tiền 341 vừa cưỡng đoạt được.

Công an quận Hoàn Kiếm đang tạm giữ hình sự đối với nhóm đối tượng trên. Ai là người bị hại, đề nghị liên hệ với Công an quận Hoàn Kiếm (người tiếp nhận Lê Duy An, số điện thoại: 0949.951.881) để trình báo.

Đăng Ngọc