Ba người bị xác định là có hành vi cản trở, chống đối lực lượng CSGT nhiều giờ liền, gây ồn ào, ùn tắc trên một đoạn đường.

Hôm nay (26/5), Công an quận 8, TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ba người gồm: Phạm Lâm Duy, Nguyễn Thị Trúc Giang và Nguyễn Vĩnh Phú về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Đây là nhóm đối tượng đã cản trở, chống đối lực lượng CSGT nhiều giờ liền tại đường Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8 vào tối 9/5 vừa qua, gây ồn ào, ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên một đoạn đường.

Tổ công tác khống chế đối tượng Phạm Lâm Duy

Qua điều tra xác định, 22h55 tối 9/5, tổ công tác 363 do Đại uý Hoàng Thành Luân - Phó trưởng Trạm CSGT Đa Phước (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM), làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ phòng chống tội phạm, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP.

Lúc này, tổ công tác phát hiện siêu xe Ferrari BKS 51F - 819.40 lưu thông trên đường, nhưng không gắn BKS phía trước nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính.

Tài xế điều khiển xe khi đó được làm rõ là Phạm Lâm Duy.

Khi tổ công tác thông báo lỗi vi phạm cho Duy thì thanh niên này không xuất trình giầy tờ các loại theo yêu cầu. Thậm chí, Duy có lời lẽ xúc phạm, lăng mạ tổ công tác đang làm nhiệm vụ.

Vụ việc thu hút sự hiếu kỳ của người dân và người đi đường xung quanh khiến một đoạn đường ùn tắc, ồn ào. Trước diễn biến này, tổ công tác phải khống chế, còng tay và gọi Công an phường 1, quận 8 đến hiện trường để hỗ trợ giải quyết.

Tổ công tác đã lập biên bản đối với các hành vi vi phạm hành chính của Duy như: “Điều khiển xe không gắn đủ biển số”, “không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ”.

Duy có phản ứng quyết liệt và khi bị tổ công tác khống chế thì la hét, kích động người dân xung quanh cùng phản ứng.

Lúc này, chị Nguyễn Thị Trúc Giang từ trên xe đi xuống. Cô gái này đang mang bầu và ngồi ngay trước đầu ô tô để cản trở tổ công tác cẩu xe đưa về trụ sở.

Giang gọi cho Nguyễn Vĩnh Phú đến hiện trường. Khi tình hình đang ồn ào, Phú đã lên xe, ngồi ở vị trí ghế lái, chốt cửa từ bên trong để cản trở tổ công tác đưa xe đi.

Tình hình căng thẳng nhiều giờ, đến 2h rạng sáng hôm sau, chị Giang và Duy lấy lý do sức khoẻ, đã tự gọi xe cấp cứu đi bệnh viện. Dù bệnh viện chẩn đoán, tài xế Duy bình thường, nhưng đối tượng vẫn yêu cầu nhập viện để theo dõi.

Khi đó tại hiện trường, tổ công tác yêu cầu Phú xuống xe. Sau đó, tổ công tác niêm phong xe và cẩu về trụ sở để chờ làm rõ, xử lý.

Đến nay, qua điều tra, công an xác định, Duy, Giang và Phú đã có hành vi chống người thi hành công vụ nên đã khởi tố để mở rộng điều tra, xử lý.

Phước An